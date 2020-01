Wie Georg Egger den Spagat zwischen Sport und Vatersein schafft

Plus Seit einem halben Jahr ist Profi-Mountainbiker Georg Egger Vater. Das bringt für ihn viele Herausforderungen. Wie er sie mit Freundin Clara meistert.

Der Winter ist für Mountainbiker Georg Egger eine Zeit, um zu entspannen und sich von den Wettkampfstrapazen zu erholen. Dieser Winter ist für den Profisportler aber ein besonderer. Es ist der erste, den er mit seiner kleinen Tochter Nora verbringt.

Knapp ein halbes Jahr ist das Mädchen nun alt. Im gemütlichen Wohnzimmer liegt sie auf einer Matratze und mustert aufmerksam das über ihr baumelnde Spielzeug. Der junge Vater sitzt neben ihr auf dem Boden und hält ihr eine Rassel hin. „Ich genieße es, gerade mehr Zeit mit ihr zu verbringen“, sagt Georg Egger. „Als sie geboren wurde, war ich viel unterwegs. Da war Clara schon sehr gefordert.“ Clara Gutmann, das ist Eggers Freundin, gemeinsam wohnen sie mit Nora in einer Wohnung in Aletshausen. Auch für die 22-Jährige war es eine anstrengende Zeit. Nur wenige Tage nach der Geburt der Tochter trat ihr Freund bei der Europameisterschaft in Tschechien an. Weitere Rennen, unter anderem in Kanada und den USA, folgten. „Wir hatten aber auch viel Hilfe von unseren Familien“, sagt die junge Mutter. „Ich war nie alleine. Das ist schon eine Erleichterung.“

Georg Egger und seine Familie pendeln nach Würzburg

Mittlerweile hat die Aletshauserin auch ihr Zahnmedizin-Studium an der Uni Würzburg wieder aufgenommen. Wie lässt sich das mit der aufstrebenden Karriere eines Profisportlers unter einen Hut bringen? Die jungen Eltern sehen darin keine große Herausforderung. „Es braucht einfach gute Absprachen“, sagt Georg Egger. „Jeder muss eben Anpassungen vornehmen. Jetzt im Winter bin ich auch sehr flexibel.“ So sagte der 24-Jährige ein Trainingslager seines Lexware-Rennstalls auf Mallorca ab und trainiert stattdessen zu Hause. Denn die Fitness muss natürlich trotzdem stimmen. „Nora schläft am Vormittag oft lang, da kann ich dann Radfahren oder Joggen. Ich habe sie auch schon im Fahrradanhänger mitgenommen. Und am Abend mache ich dann oft Krafttraining. So geht das fast jeden Tag, etwa 15 bis 18 Stunden die Woche“, erzählt der 37. der Weltrangliste.

Bild: Armin Küstenbrück/ego-promotion

Denn im Jahr 2020 hat der Mountainbiker Großes vor. Das erklärte Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Aktuell sieht es so aus, als ob die deutsche Mannschaft zwei Startplätze bekommt. Neben Egger sind Altmeister Manuel Fumic und Lexware-Teamkollege Max Brandl Anwärter auf diese Plätze. „Die verbandsinternen Normen haben wir alle schon erfüllt. Von den Platzierungen her waren die anderen 2019 aber ein Tick besser. Letztlich wird die Form entscheiden.“

Das Ziel für 2020 heißt Olympia

Um zu zeigen, dass er das Zeug für Olympia hat, will Georg Egger sich 2020 auf die großen Rennen im Weltcup und den internationalen Meisterschaften konzentrieren. Ihm ist klar: Das wird auch die Kinderbetreuung schwieriger machen. Aktuell sind sie in der Wahlheimat Würzburg auf der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten. Denn im Sommer will Freundin Clara im Studium das Pensum erhöhen. „Aktuell sind es zwei Tage pro Woche“, erzählt die angehende Zahnmedizinerin. „Aber im Sommer würde ich gerne auf 70 bis 75 Prozent gehen. Dann kommt auch ein klinischer Teil, bei dem ich Nora auch nicht einfach mitnehmen kann.“

Bild: Armin Küstenbrück/Ego-Promotion

Noch pendelt die junge Familie zwischen Mittelschwaben und Unterfranken. Auf Dauer wollen sie sich in der Heimat niederlassen, da sind sie sich einig. Egger ist seinem Heimatverein MSC Wiesenbach treu verbunden, ist in die Organisation der Bundesliga-Rennen, die im März in Krumbach und seinem Heimatort Obergessertshausen stattfinden, fest eingebunden. „Ich finde es cool, für meinen Sport sowas zu organisieren. Es gibt nicht viele Vereine, die so etwas stemmen können. Und ich habe lieber den Stress, als dass kein Rennen stattfindet.“

Georg Egger freut sich auf die Herausforderung

Wo andere womöglich an diesem Termin- und Leistungsdruck in Kombination mit der Herausforderung Familie verzweifeln würden, sieht Georg Egger das als neue Herausforderung. „Ich bin richtig motiviert und bin auch überzeugt, dass ich Sport und Familie gut unter einen Hut bringe.“ Pläne über die Saison hinaus möchte der 24-Jährige noch nicht groß machen. Ein Wechsel zu einem größeren Team stehe aktuell nicht an, schon allein, weil er dann wohl öfter von seiner Familien getrennt wäre. „Es ist mir wichtig, dass wir viel zusammen machen, dass wir auch gemeinsam zu Rennen fahren, wenn es irgendwie geht. Dass wir auch in der stressigen Zeit ein Familienleben haben.“

Olympische Spiele: Das Wichtigste in Kürze 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Olympischen Spiele finden vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in Japans Hauptstadt Tokio statt. In der Metropolregion leben fast 37,5 Millionen Menschen.

Für die Sommerspiele waren bei der Bewerbung noch 6,6 Milliarden US-Dollar veranschlagt worden; derzeit werden Kosten von um die 20 Milliarden US-Dollar (knapp 18 Milliarden Euro) erwartet. Einschließlich des Stadions werden acht Wettkampfstätten gebaut, 25 gab es bereits. Zehn weitere werden nur für die Spiele genutzt.

Neu im Programm sind die Sportarten Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen. Wieder olympisch ist Base- und Softball.

Bleibt nur noch die Frage: Wann bekommt die kleine Nora wohl vom Papa ihr erstes Mountainbike? Georg Egger lacht, die Tochter hat er mittlerweile auf dem Arm. Auf ihrem Halstuch breitet sich Sabber aus. „Sie muss das nicht auch machen. Hauptsache, sie hat Spaß an dem, was sie tut. Mein Dad hat mich auch nicht unter Druck gesetzt, während andere Kinder von ihren Eltern regelrecht über die Strecke gebrüllt wurden. Ich will Nora einfach unterstützen, egal was sie macht.“

