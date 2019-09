Wie Krumbacher den Kriegsbeginn 1939 erlebten

Plus Der Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren wurde auch für Mittelschwaben zu einem markanten Einschnitt. Es gibt starke Zeichen der Versöhnung.

Kunstnacht, November 2013. Alfred Hennings hat wieder sein Atelier geöffnet. Charmant und geduldig gleichermaßen gibt er Auskunft über sein umfangreiches, in vielen Jahrzehnten entstandenes Werk. Was in diesem Augenblick niemand ahnt: Es ist Hennings’ letzte große öffentliche Aktion als Künstler. Im Alter von 94 Jahren stirbt Hennings im März 2014. Der Künstler und Kunsterzieher Hennings: Viele kannten und schätzten ihn über Jahrzehnte hinweg. Nur wenige ahnten, wie sehr das Leben von Alfred Hennings von den Abgründen des Krieges, einer jahrelangen Gefangenschaft, und vom fast vollständigen Verlust seiner Familie in seiner Heimat Magdeburg geprägt war. Er hat nur selten darüber erzählt.

1919 ist er in Magdeburg geboren. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Fast genau 20 Jahre vor Beginn eines neuen Krieges. 20 Jahre alt im Jahr 1939? Allein diese Zahl deutet an, dass ihm alle sechs Jahre des schrecklichsten Krieges aller Zeiten bevorstehen könnten. Das ist schlichtweg keine gute Aussicht. Hennings wird all das irgendwie überleben. Doch dieses „Irgendwie überleben“ steht beispielhaft für eine Generation, die sich über viele Jahre hinweg buchstäblich am Rande des Abgrunds bewegt.

August 1939: Der Anfang vom Ende – Mobilmachung vor dem damaligen Gasthof „Deutsches Haus“ (Aumann) in der Mindelheimer Straße 11 in Krumbach. Bild: Stadtarchiv Krumbach

Der 31. August des Jahres 1939 ist der letzte Friedenstag. Einen Tag später beginnt mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. Ähnlich wie in den vergangenen Tagen steht Krumbach auch vor 80 Jahren im Zeichen des Bartholomämarktes. Aber da ist auch etwas Beklemmendes. Soldaten treten vor dem Gasthof „Deutsches Haus“ in der Mindelheimer Straße an, Soldaten sind im Traditionsgasthof von Josefa und Leo Koch am Rittlen (Stern, heute Delphi) einquartiert.

Am Bartholomämarkt 1939 marschierten die ersten Soldaten aus Krumbach und Umgebung Richtung Front. Unser Bild zeigt sie in der Mindelheimer Straße auf Höhe der heutigen Volksbank. Bild: Sammlung Lecheler

Der frühere Breitenthaler Bürgermeister Urban Lecheler, Jahrgang 1932, hat die Geschehnisse in Krumbach im August 1939 selbst erlebt. Deutsche Soldaten marschieren schließlich aus Krumbach hinaus Richtung Babenhausen. „Mein Onkel war auch dabei“, erinnert sich Lecheler viele Jahre danach noch genau. Lechelers Vater war bereits im Ersten Weltkrieg an der Westfront schwer verwundet worden. Im Krieg, der nun, in diesem denkwürdigen Jahr 1939, kommt, werden zwei seiner Onkels fallen. Ein Onkel und ein Cousin sind vermisst.

"Ich musste über den Korridor robben"

August 1939 in einer Kaserne in Magdeburg. Unter den jungen, gerade eingezogenen Rekruten ist auch ein 19-Jähriger namens Alfred Hennings. „Hinlegen!“ Der Unteroffizier vom Dienst schreit den Rekruten Hennings, der noch nicht einmal eine Uniform erhalten hat, an. „Ich war noch in Zivil und musste schon über den Korridor robben“, erinnert er sich viele Jahre später.

Alfred Hennings im Winter 1939/40 an der Westfront. Bild: Sammlung Hennings

Der junge Alfred Hennings findet nur allmählich in diesen seltsamen militärischen Alltag hinein. Im kleinen Kreis hatte er mit seinen Freunden heimlich die verbotene amerikanische Jazzmusik gehört. Die Platten hatten sie im jüdischen Geschäft Silbermann gekauft. Dann kommt die Pogromnacht. Hennings erfährt, dass sie Silbermanns Klavier aus dem ersten Stock geworfen hatten, er wird nie wieder etwas von Silbermann hören. Das aus dem ersten Stock geworfene Klavier steht symbolisch für die Schreckensherrschaft der Nazis, auch in Krumbach und Ichenhausen waren die Synagogen zerstört worden, die jüdische Bevölkerung wird immer mehr terrorisiert.

„Krieg“: Collage von Alfred Hennings aus dem Jahr 2009. Bild: Peter Bauer

Er fällt im September 1943 an der Ostfront

Die Nazis brauchen Soldaten für ihren Krieg, die Verleihung des sogenannten Mutterkreuzes steht dafür. Die Krumbacherin Anna Hilber, die acht Kinder hat, bekommt 1939, im Jahr des Kriegsausbruchs, das Mutterkreuz verliehen. Ihr Sohn Ernst wird im September 1943 an der Ostfront sterben.

Die Eltern des bekannten Krumbacher Künstlers und Galeristen Sigurd Rakel (Lina und Erwin Rakel aus Sigmaringen) heiraten im Jahr 1939. Erwin Rakel wird im Januar 1944 an der Ostfront in Weißrussland fallen.

Lina und Erwin Rakel, Eltern des Krumbacher Künstlers Sigurd Rakel, heirateten 1939. Bild: Sammlung Rakel

Zu diesem Zeitpunkt ist auch Alfred Hennings an der Ostfront, der Krieg wird für ihn noch lange dauern. 1945 gerät er an der Moldau in sowjetische Gefangenschaft, er wird erst 1949 in seine Heimatstadt Magdeburg zurückkehren – die dann hinter dem „Eisernen Vorhang“, der Deutschland teilt, liegt. Er flieht in den Westen, macht Karriere als Grafiker, er wird in Krumbach zum angesehenen Künstler, der seine Werke bis kurz vor seinem Tod in der Krumbacher Kunstnacht präsentiert. In seinen Arbeiten ist der Abgrund des Krieges immer wieder sichtbar.

Am 22. April 1939, wenige Monate vor Kriegsbeginn, ist der spätere Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel in Oberrohr geboren. Sein Vater hat den Ersten Weltkrieg überlebt, sein Bruder wird im Jahr 1944 an der französischen Westfront fallen – mit 18 Jahren.

Im Juni 1939 wird die 26-jährige Dr. Ilsabe Gestering Anstaltsärztin der Ursberger Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Was ist das für eine Aufgabe für diese junge Frau. Durch einen Erlass Hitlers, datiert auf den 1. September 1939, sind Menschen mit Behinderung in Lebensgefahr. 200000 werden umgebracht. Die mutige Anstaltsärztin verzögert das Ausfüllen von Meldebögen, sie rettet vielen das Leben. 1944 stirbt sie in einem Zug bei einem Luftangriff auf München.

Nach dem Beginn des Krieges 1939 bleibt es in Mittelschwaben zunächst relativ ruhig, die Front ist lange weit weg. Kaum jemand ahnt das, was nach 1939 kommen sollte, diese Orgie der Gewalt, Kriegsverbrechen, Holocaust, Luftangriffe, Vertreibung. Umso beeindruckender sind die Zeichen der Versöhnung wie etwa vor einigen Tagen an der polnischen Ostseeküste.

Ein Zeichen der Versöhnung an der Ostsee

Insgesamt rund 80 junge Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Polen und Weißrussland spielten bei einem Festival unter freiem Himmel an der polnischen Ostseeküste. Unter ihnen junge Musiker des Bezirks-Jugend-Blasorchesters des heimischen ASM Bezirks 11. Über rund 900 Kilometer sind sie angereist. Ihr Weg führte sie durch ein vom Zweiten Weltkrieg gezeichnetes Terrain. So ist ihr Auftritt an der Ostseeküste nach all dem, was vor 80 Jahren begann, eine bleibende, beeindruckende Botschaft.

