vor 25 Min.

Wie Mountainbiker Georg Egger es zu Olympia 2020 schaffen will

Mountainbiker Georg Egger hat ein großes Ziel: die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Kampf ums Ticket ist hart. Doch der Obergessertshauser hat einen genauen Plan.

Von Alexander Sing

Der 27. Juli 2020 bestimmt derzeit das Leben von Georg Egger. Wenn alles so läuft, wie es sich der Obergessertshauser erhofft, dann fährt er an diesem Tag auf der japanischen Izu-Halbinsel um olympisches Edelmetall. Es wäre der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die bisher nur eine Richtung kannte: nach oben.

Vor Kurzem erst ist Egger, der in einer Woche seinen 24. Geburtstag feiert, wieder in die Heimat zurückgekehrt. Er hatte auf Zypern an mehreren Etappenrennen teilgenommen. Nun steht wieder tägliches Training an. Daneben organisiert Egger, gemeinsam mit seinem Heimverein MSC Wiesenbach, die Heimrennen in Krumbach und Obergessertshausen am 23. und 24. März. Außerdem schreibt der Maschinenbau-Student auch noch seine Bachelorarbeit. Auch wenn er in dem Bereich – vorerst – nicht arbeiten wird. „Es ist für mich wichtig, auch etwas anderes als den Sport in der Hand zu haben. Aber Mountainbike ist momentan eigentlich mein Job.“ Nach eigener Aussage kann Egger von dem Geld, das ihm das Lexware-Team aus Kirchzarten bei Freiburg zahlt, gut leben. Auch die Kosten für Ausrüstung und Reisen übernimmt der Rennstall, bei dem der Obergessertshauser seit sechs Jahren unter Vertrag steht.

2018 wurde Georg Egger deutscher Vizemeister

2018, in seinem ersten Jahr nach dem Aufstieg von der U23 in die Elite-Klasse, machte Egger mit der deutschen Vizemeisterschaft und als bester Deutscher (Platz neun) bei der Europameisterschaft in Glasgow bereits auf sich aufmerksam. 2019, da ist er sich sicher, ist noch mehr drin für ihn. „Letztes Jahr wollte ich zu viel machen. Am Ende der Saison, bei der WM und dem Weltcup-Finale, konnte ich dann nicht mehr abliefern.“ Deshalb wolle er insgesamt in diesem Jahr weniger Rennen fahren und sich gezielter auf die Saisonhöhepunkte vorbereiten. „Ich habe im Winter noch konzentrierter an mir gearbeitet. Ich war zum Beispiel viel beim Langlauf oben in Winzer. Mein Training plane ich mittlerweile selbst, da habe ich viel aus Gesprächen mit verschiedenen Trainern gelernt. Es ist einfach besser, sich selbst etwas zu überlegen, als einfach vorgegebene Trainingspläne abzuspulen.“ Auch die Wartung seiner Räder übernimmt Egger meist selbst.

Ein Ass auf dem Mountainbike ist Georg Egger schon lange. Er wünscht sich für das kommende Jahr einen Weltcup-Sieg – und wenn’s nach ihm geht, darf es sogar noch ein bisschen mehr sein. Bild: Thomas Weschta, Ego-Promotion

Eggers Fokus soll in diesem Jahr auf den großen Rennen liegen: Weltcup, Deutsche Meisterschaft, EM, WM. Denn die bringen nicht nur mediale Aufmerksamkeit, sondern auch wichtige Punkte im Kampf um Olympia. Aktuell duelliert sich der 22. der Weltrangliste mit seinem Teamkollegen Max Brandl und Altmeister Manuel Fumic um das Ticket nach Tokio. Der Dreikampf ist umso brisanter, weil den Männern nach einer Quotenänderung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bei der Startplatzvergabe nur noch 38 statt wie bisher 50 Startplätze zustehen. Das bedeutet für den in der Breite deutlich hinter Topnationen wie der Schweiz oder Frankreich zurückfallenden deutschen Kader, dass sie maximal zwei Startplätze bekommen. Nach dem aktuellen Ranking wäre es sogar nur einer. Für Georg Egger ist die Sache daher klar: „Ich will im Ranking auf jeden Fall Erster werden.“ Noch bis Mai 2020 kann er dafür Punkte sammeln. Dafür will er in diesem Jahr vor allem im Weltcup vorne mitfahren. Ein Sieg dort bringt 200 Punkte. Ganz so weit sieht sich Egger aber noch nicht: „Top 20 sind safe. Eine Top-10-Platzierung wäre toll, aber die Konkurrenz ist natürlich groß. Da ist keiner nur am Nase bohren.“ Auch der deutsche Meistertitel ist für den Obergessertshauser nach Bronze 2017 und Silber 2018 das erklärte Ziel.

Weiter als bis zu den Olympischen Spielen denkt Egger derzeit nicht. Auch der Wechsel zu einem großen internationalen Rennstall ist für ihn derzeit kein Thema. „Das Lexware-Team ist für mich perfekt, ich habe dort einen guten Vertrag bis 2020 und bin bestens versorgt. Außerdem ist Freiburg räumlich auch gut zu erreichen.“

Deutscher Doping-Fall überschattet aktuell die Mountainbike-Szene

Zudem, so lässt der 23-Jährige durchblicken, sei es derzeit ohnehin schwer, einen guten Vertrag bei einem großen Team zu bekommen. Denn der Mountainbike-Sport hat mit einem prominenten Dopingfall zu kämpfen. Wie der Deutschlandfunk vor einigen Wochen berichtete, läuft bereits seit dem Frühjahr 2018 ein Verfahren gegen eine junge, sehr erfolgreiche deutsche Spitzensportlerin. Weder der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) noch die Nationale Anti-Doping Agentur Nada haben den Fall bisher offiziell bestätigt. Doch er liegt wie ein Schatten über dem Sport.

Auch Georg Egger muss regelmäßig zu Dopingtests antreten. Teilweise stehen die von der Nada beauftragten Kontrolleure um fünf Uhr früh unangekündigt bei ihm zu Hause vor der Tür. „Wir müssen immer mitteilen, wo wir uns aufhalten und zu bestimmten Zeiten erreichbar sein. Und nach Rennen wird ab und zu Blut abgenommen. Aber ich habe damit kein Problem. Ich finde, es sollte alles so offen und transparent wie möglich sein.“

Die Einstellung stimmt also, auch wenn Georg Egger erst am Beginn einer womöglich großen Sportlerkarriere steht. Den ersten großen Prüfstein hat er jetzt vor sich. Wie er ihn meistert, sehen wir spätestens am 27. Juli 2020.

Lesen Sie dazu auch unser Interview: Mountainbiker Georg Egger: „Irgendwann fahre ich da vorne mit“

Themen Folgen