Wie Münsterhausen Pfarrer Mirko Cavar ehrt

Plus Welche besondere Auszeichnung der langjährige Münsterhauser Pfarrer bei der Verabschiedung erhält. Und was diesen Abschied von anderen Abschieden in Mirko Cavars Leben unterscheidet.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Sonne lachte freundlich und die Musiker des Musikvereinigung Münsterhausen gaben ihr Bestes, die Stimmung aufzuhellen. Die geladenen Gäste nutzten nach dem Standkonzert und dem Sektempfang die Gelegenheit, sich persönlich von Pfarrer Mirko Cavar zu verabschieden, der sie seelsorgerisch 31 Jahre lang begleitet hatte. Ehrenbürger von Münsterhausen ist Cavar jetzt. Es ist keine Überraschung, dass er mit Blick darauf sehr emotionale Worte fand.

31 Jahre lang war Cavar Pfarrer in Münsterhausen

Zuvor, beim Gottesdienst und den anschließenden Reden, hielten sich Wehmut und Dankbarkeit die Waage. 31 Jahre sind eine lange Zeit und dennoch hätten sich viele Mitglieder der Pfarrgemeinde noch ein paar Jahre mehr gewünscht, wie es Dr. Georg Nüßlein in seiner spontanen Ansprache ausdrückte. In einer Zeit wachsender Kirchenaustritte und schmerzlichen Priestermangels sei es nicht nachvollziehbar, wenn das bischöfliche Ordinariat einem Pfarrer vorzeitig den Ruhestand anbiete. Und schließlich handle es sich bei Mirko Cavar um einen Pfarrer, der den Menschen nahegestanden und ihnen in allen Lebenslagen beigestanden habe. Pfarrer, die wie entrückte Barockengel weit ab den Gläubigen wirkten, davon habe die Kirche genug, erklärte der Bundestagsabgeordnete.

Gemeinsam mit seinen Mitbrüdern Wilhelm Atzkern (links), Heribert Singer (Dritter von links) und Nikolaus Losic (rechts) zelebrierte Mirko Cavar (Zweiter von links) den Abschiedsgottesdienst nach 31 Jahren als Pfarrer von Münsterhausen. Bild: hli

Pfarrer Mirko Cavar fand sehr emotionale Worte, um sein Verhältnis zu seiner Pfarrgemeinde zu charakterisieren. Mit Leib und Seele sei er in die Pfarrei hineingewachsen und er habe sich in sie verliebt. Einen schmerzlichen Abschied habe er zu bestehen. Aber Abschied nehmen, das gehöre zum Leben. Er habe immer wieder Abschied nehmen müssen, von seinen Eltern, seiner Heimat, vom Frieden in seiner Heimat. Ein anderer schmerzlicher, aber fruchtbarer Abschied sei es für ihn gewesen, als er sich von bestimmten Glaubensinhalten getrennt habe.

Die Gottesverkündigung als Frohbotschaft

Er glaube nicht an einen Gott, der Angst mache und er lehne Aussagen ab, die der Frohbotschaft der Gottesverkündigung widersprächen. Seine Gotteshäuser habe er zu Orten machen wollen, wo Gott spürbar werde, wo Gott wohne, spreche und singe. Mit Bezug auf den Text der Lesung aus dem „Buch der Könige“ wünschte Mirko Cavar seinen Gläubigen ein „hörendes Herz“. Gott sei in der Welt tatkräftig am Werk und jeder solle mit einem hörenden Herzen nachforschen, wo die Verantwortung, wo die Aufgabe in Familie, Kirche und Gesellschaft sei, die Gott ihm zugedacht habe. Er selbst habe seinen Weg gesucht und er sei ihn mit Überzeugung gegangen, unabhängig davon, ob er damit anderen gefalle oder nicht.

Der junge Mirko Cavar 1976 im kroatischen Dubrovnik.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Helmut Atzkern meinte in seiner Rede, es gebe wohl keinen in der Pfarrgemeinde, den nicht persönliche Erinnerungen mit Pfarrer Mirko Cavar verbinden würden und es gebe niemanden, der keinen Anlass habe, sich zu bedanken. Atzkern zählte eine beeindruckende Zahl an Neuerungen auf, die die Pfarreiengemeinschaft ihrem scheidenden Geistlichen verdanke.





Mirko Cavar, Pfarrer von Münsterhausen, Burtenbach und Kemnat, geht ab September in den Ruhestand. Unser Bild zeigt ihn während einer Bergmesse bei Garmisch-Partenkirchen im vergangenen Jahr. Bild: Helmut Atzkern





Die Fülle an gemeinsamen Aktivitäten leiste einen wertvollen Beitrag zu einem funktionierenden Gemeinwesen. Auf die vielfältigen Aktivitäten des Pfarrers spielte auch Wolfgang Seitel an, der im Namen aller Vereine sprach: Ruhestand und Mirko Cavar, das sei für ihn ein Gegensatz, den man sich größer kaum vorstellen könnte. Bemerkenswert sei vor allem die Initiative zum Gemeindefest gewesen. Münsterhausens Bürgermeister Erwin Haider schlug in die gleiche Kerbe mit seiner Bemerkung, so engagierte Menschen wie Mirko Cavar seien selten geworden.

Die höchste Münsterhauser Auszeichnung

In seiner Person habe die Gemeinde einen begnadeten Ideengeber, Organisator und Motivator gehabt. Erwin Haider verlieh die Ehrenbürgerwürde der Marktgemeinde Münsterhausen an Mirko Cavar, die höchste Auszeichnung, welche die Gemeinde zu vergeben hat. Coronabedingt muss die Verabschiedung von Mirko Cavar in vielen Einzelschritten vorgenommen werden. Trotz strenger Auswahl der geladenen Gäste war die Kapazität der Pfarrkirche St. Peter und Paul beim Festgottesdienst zur Verabschiedung des Pfarrers am Limit. In einem Gottesdienst im Freien am 9. August sollen die Gläubigen der Pfarrgemeinde Gelegenheit bekommen, sich von ihrem Pfarrer zu verabschieden.

