Wie Niederraunau mit Verletzungen und schwacher Leistung umgeht

Plus Der TSV Niederraunau verliert einen weiteren Leistungsträger für lange Zeit und kämpft mit schwankenden Leistungen. Trainer More nimmt seine Mannschaft in Schutz.

Der Schock sitzt auch eine Woche später noch tief beim TSV Niederraunau. Ausgerechnet Marius Waldmann hat es getroffen, das größte Talent des Vereins, Hoffnungsträger für die Landesliga-Mannschaft auf der so wichtigen Spielmacher-Position – und nicht zuletzt ein echter Raunauer.

Am Sonntagabend hatte sich beim TSV bereits herumgesprochen, dass Marius Waldmann im Bundesligaspiel der Günzburger A-Jugend verletzungsbedingt in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Anfang der Woche dann die niederschmetternde Diagnose: Kreuzband-, Innenband- sowie Meniskusriss im Knie. „Da bricht im Kopf eines großen Talents zunächst die ganze Welt zusammen“, sagt Stephan Hofmeister, Trainer der Günzburger A- und der Raunauer B-Jugend. „Gerade Marius galt als unzerstörbar, hat schon vieles erreicht für sein Alter, wollte in der neuen Saison auch bei den Männern angreifen.“

Marius Waldmann fällt wohl ein ganzes Jahr lang aus

Daraus wird nun erst einmal nichts, der 18-Jährige muss eine lange Pause einlegen. Und das, nachdem er bereits zu Saisonbeginn rund zwei Monate wegen eines gebrochenen Fingers ausgefallen war. Raunau-Coach Mihaly More fühlt mit seinem Spieler: „Er hat sich zuletzt richtig gut entwickelt und war auf dem Weg, ein Leistungsträger zu werden. Für uns ist das ein Riesenverlust.“ Schließlich hatte man im Herbst bereits Kapitän Michael Thalhofer durch einen Kreuzband-riss verloren. Waldmanns Verletzung trübte im Verein die Freude über den Sensationssieg gegen das Topteam aus Herrsching vom vergangenen Wochenende.

Das Raunauer Wappen auf der Brust: Marius Waldmann spielt seit seinem vierten Lebensjahr Handball im Trikot des TSV Niederraunau. Bild: Alexander Sing

Doch der Trainer bleibt optimistisch. „Klar können wir das nur bedingt kompensieren. Aber wir haben uns in dieser Saison mit einigen jungen Spielern einen Kader aufgebaut, der groß genug ist.“ Gerade im Tor und in der Abwehr sei man mit den Routiniers Armin Hessheimer, Maxi Jekle, Mathias Waldmann und Christoph Schäfer nach wie vor gut aufgestellt. „Ich finde es vor allem schade für Marius. Das wirft ihn in seiner Entwicklung um ein Jahr zurück. Aber ich bin sicher, dass er uns auch dann noch helfen wird.“

Nächster Gegner ist die HSG Dietmannsried/Altusried

Ohne Waldmann geht es am Samstag (19 Uhr) gegen die HSG Dietmannsried/Altusried. Mihaly More erwartet beim Gastspiel im Allgäu eine zweikampfstarke Mannschaft, gegen die er seine Raunauer eher nicht als Favoriten sieht. Zu wenig konstant zeigte sich das junge Team in den letzten Wochen. „Das sind viele junge Spieler, diese Schwankungen sind normal. Sie müssen jetzt schon Verantwortung übernehmen und kommen damit nicht immer klar. Und ein Mathias Waldmann kann das Team nicht allein auf den Rücken nehmen.“

Dennoch ist der Ungar zufrieden mit der bisherigen Saison. Er ist überzeugt, dass man in Niederraunau in ein bis zwei Jahren die Früchte dieser konsequenten Aufbauarbeit in der eigenen Jugend ernten werde.

Das Hinspiel gewann der TSV Niederraunau

„Wir wollen in den nächsten Spielen genug Punkte sammeln, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Dann kann man auch sehen, was in der Mannschaft steckt, wenn sie befreit aufspielen können.“

Vielleicht beweist sie das schon gegen Dietmannsried. Mores Ex-Klub steht aktuell einen Platz vor dem TSV. Das Hinspiel in eigener Halle konnten die Raunauer Jungs nach einer starken Vorstellung mit 33:26 für sich entscheiden. Mit der Leistung aus dem Spiel gegen Herrsching könnte es wieder klappen mit einem Sieg. Trainer More fordert: „Diese Einstellung würde ich von meinen Spielern gern in jedem Spiel sehen.“ (sial, zg)

