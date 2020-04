vor 20 Min.

Wie Regionalbusse und Flexibus den Betrieb wieder aufnehmen

Ab Montag, 27. April, fahren die Regionalbusse, ab Montag, 4. Mai, der Flexibus. Es herrscht dann Maskenpflicht für Fahrgäste

Der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) will den Betrieb des Regionalbusverkehrs ab Montag, 27. April, und des Flexibusses ab Montag, 4. Mai, wieder aufnehmen. Dies teilt der VVM mit. Sowohl für den Linienbusverkehr als auch für den Flexibus besteht Maskenpflicht. Dies hat Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag im Landtag bekannt gegeben.

Der Regionalbusverkehr fährt ab Montag, 27. April, wieder nach dem Regelfahrplan wie an Schultagen. Bei den Nachmittagsrückfahrten kann es bis 11. Mai gegebenenfalls Einschränkungen geben, so die Mitteilung des VVM. Einzelne Fahrten können gegebenenfalls, je nach Bedarf, entfallen. Die Fahrtenangebote an Samstag, Sonn- und Feiertag werden unverändert durchgeführt.

Nach Lockerung der Ausgangsbeschränkung nimmt der Flexibus ab Montag, 4. Mai, seinen normalen Betrieb wieder auf. Es gilt die Maskenpflicht sowohl für die Fahrgäste als auch für das Fahrpersonal. Fahrgäste ohne Mundschutz werden nicht befördert, so der VVM. Zu Beginn der Betriebsaufnahme wird eine höhere Nachfrage erwartet, deshalb sollte nach Möglichkeit die Vorausbuchung genutzt werden. Bei Fragen zum Flexibus: Telefon 08282/9902-100.

Der Fahrscheinverkauf in den Bussen wird wieder aufgenommen, wenn dies die Schutzvorkehrungen in den Bussen ermöglicht. Es besteht von nun an in einer Testphase auch die Möglichkeit, Fahrkarten über die neue „VVM/mona Ticket“ App oder über die Fahrplanauskunft auf der VVM-Webseite Tickets als Handy-Ticket oder zum Ausdrucken zu erwerben. (pm)

gíbt es auch unter der Telefonnummer 08282 / 82 87 00 des VVM Verkehrsverbundes Mittelschwaben.

