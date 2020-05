vor 59 Min.

Wie Rehkitze vor Mähwerken besser geschützt werden können

Viele Rehkitze, hier eines beim Säugen an seiner Mutter, fotografiert im Leipheimer Moos, werden in Mähwerken verstümmelt oder getötet. Es gibt aber auch Möglichkeiten den Nachwuchs von Rehen davor zu schützen.

Weil die Setzzeit der Rehe mit der Mahd der Landwirte zusammenfällt, ist die Gefahr groß, dass Kitze von Maschinen verletzt werden. Wie Tiere geschützt werden.

Von Von Rebecca Mayer

Jedes Jahr im Frühling sind es die gleichen schrecklichen Bilder. Während die riesigen Maschinen der Landwirte in der Zeit von Mai und Juni das Gras als Futter für die Kühe ernten, liegt auf der gemähten Wiese ein Rehkitz: blutig, mit abgehackten Beinen, regelrecht „zerschreddert“ oder schwer verletzt. Da die erste und zweite Mahd der Landwirte in die selbe Zeit fällt, in denen Rehkitze gesetzt werden, sind die scharfen Klingen des Mähdreschers für die Jungen lebensgefährlich.

"Rehkitze retten heißt Wiese absuchen"

„Die Rettung der Rehkitze vor dem Mähwerk ist ein Thema, das in der Landwirtschaft schon seit vielen Jahren breit behandelt wird“, berichtet Axel Heiß, Behördenleiter und Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Krumbach. Weil die Rehkitze meistens eingerollt am Boden liegen und sich regelrecht unter dem hohen Gras der Wiese verstecken, seien sie, so Heiß, nahezu unsichtbar für die Fahrer moderner Mähmaschinen. Dass die Gefahren für die Jungen minimiert werden, gäbe es auf Seiten der Landwirtschaft einen sogenannte „Mähknigge“, der beschreibe wie die Wiese am Besten zu mähen sei. „Die Wiesen sollen nicht mehr von außen nach innen gemäht werden“, betont er. Nur wenn die Landwirte in der Mitte der Wiese zu mähen beginne, hätte das Rehkitz eine Möglichkeit zur Flucht. Der vermehrte Einsatz von Drohnen und Wärmebildkameras erleichterte die Identifizierung der jungen Wildtiere. Effektiv könnten die Rehkitze aber nur gerettet werden, wenn Jagdpächter und Landwirte zusammenarbeiteten. „Die Jäger können mit ihren Forsthunden die Wiese nach den Rehkitzen absuchen“, erklärt er. Die Forsthunde seien dabei darauf dressiert, Fasane, Hasen oder Rehkitze aufzuspüren. In den ersten Wochen hätten die jungen Rehe zwar keinen Eigengeruch. Dieser würde sich aber im Laufe der Zeit entwickeln.

Drohnen könnten helfen

Durch die Klimaerwärmung hätte sich die Mähzeit der Landwirte zeitlich verschoben. „Mittlerweile sind die Landwirte zehn bis zwölf Tage früher dran, als noch vor 30 Jahren“, sagt Heiß. Für die Kitze sei dieser Umstand von Vorteil. „Anfang bis Mitte Mai kommen die Kitze auf die Welt. Wenn die Wiese zu diesem Zeitpunkt bereits abgemäht ist, sucht sich die Geiß gleich einen anderen Platz für ihr Junges aus.“ Doch was ist der Grund dafür, dass die Bambis nicht von selbst von der Wiese laufen, wenn der Mähdrescher naht? „Beim Heranfahren des Mähwerkes reagieren die jungen Rehe mit einem Drückinstinkt und verharren regungslos am Boden ihres Versteckes“, erklärt Ottmar Frimmel, Naturschutzbeauftragter des Landkreises. Diese natürliche Verhaltensweise sei dabei eine Strategie sich vor Fressfeinden zu schützen. Eine Taktik, die allerdings nicht mit der Mähsaison der Landwirte harmoniert. „Effektive Wildrettung beginnt bereits vor der Mahd und gelingt nur in Zusammenarbeit von Landwirten und Jagdpächtern“, betont der Naturschutzbeauftragte. Die Landwirte müssten den anstehenden Grünschnitt-Termin rechtzeitig beim Jagdpächter melden. Der Einsatz von Drohnen stelle, so Frimmel, eine zusätzliche Hilfe zum Schutz des Rehkitzes vor dem Mähdrescher dar. „Rettet die Rehkitze bedeutet immer, sucht eure Wiesen ab“, sagt er.

Landwirte müssen vor der Mahd den Jäger kontaktieren

Ulrich Baur, Berufsjäger und Leiter des Hegerings Jettingen berichtet, dass die Landwirte mittlerweile immer größere Flächen in kürzester Zeit mähen. „Da kommen wir als Jäger mit dem Absuchen der Wiese nicht mehr hinterher.“ Durch den Einsatz von Drohnen konnte den Rehkitzen in seinem Revier geholfen werden. In rund 70 Meter Höhe würde das Flugobjekt über die Felder fliegen und die Wärme der Wiese messen. „Die Drohne erkennt die Körpertemperatur des Rehkitzes und leitet mich über Walkie-Talkie zu dem Jungen.“ Dieser Einsatz moderner Technik sei, so Baur, nicht nur zeitsparender, sondern auch effizienter als das Absuchen der Felder mit dem bloßen menschlichen Auge. „Durch die Wärmebildkamera können wir Rehkitze erkennen, die wir beim Absuchen möglicherweise übersehen hätten.“ Doch der Einsatz von Drohnen hätte auch einen Nachteil. „Die Drohnen sind wetterabhängig. Sobald die Sonne auf die Wiese scheint, können wir keine Rehkitze mehr erfassen. Dann unterscheidet sich die Temperatur des Rehkitzes nicht mehr von derjenigen der Wiese.“ Je nach Sonneneinstrahlung könnten die Felder lediglich von morgens früh um fünf Uhr bis halb neun Uhr beflogen werden. „Schon am Vortag müssen wir vom Landwirt wissen, welche Wiese gemäht werden soll“, betont er. Die Kommunikation mit den Landwirten hätte in seinem Revier bislang sehr gut funktioniert. „Wer als Landwirt die Jagdpächter nicht über den Grünschnitt-Termin informiert, muss mit einem Gerichtsurteil rechnen.“ Bis Juni würde der Berufsjäger die Felder befliegen. Wenn die Rehkitze zwei bis drei Wochen alt seien, würden sie ihren Drückinstinkt ablegen und von selbst aus der Wiese fliehen. Der Einsatz von Drohnen sei in der Region noch nicht flächendeckend verbreitet. „Das ist wirklich schade“, sagt Baur.

Auch die Feldlerche ist gefährdet

Neben den Rehkitzen leiden auch andere Tiere wie Feldhasen unter den Mäharbeiten. Ist das Mähen der Wiesen auch Ursache dafür, dass die Feldlerche als Vogelart kaum mehr in der Region zu sehen ist? „Nein“, sagt Axel Heiß. „Der Bestand schwindet, weil sie nicht mehr genügend Junge aufziehen können.“ Eine Ursache dafür sei unter Anderem der Rückgang von vorübergehend nicht bewirtschafteten Brachflächen. Für den Erhalt von Brachflächen könnten die Bauern beim Aussäen sogenannte Lerchenfenster anlegen. „Wenn die Landwirte ein paar Laufmeter auf dem Acker nicht besäen, kann der Feldlerche gut geholfen werden“, berichtet er.

