Wie Waltenhausen das dörfliche Ortsbild erhalten möchte

Plus Für welches Instrument sich die Gemeinde Waltenhausen jetzt entschieden hat und wie die weitere Planung aussieht.

Von Werner Glogger

Bei der Ausweisung eines neuen Baugebietes in einer Stadt oder Gemeinde regelt ein Bebauungsplan die Art und Weise der möglichen Bebauung von Grundstücken und zahlreiche weiteren Bestimmungen. Wie kann das traditionelle, dörflich geprägte Ortsbild erhalten werden? Dies ist in Waltenhausen ein Thema, das weit oben auf der Tagesordnung steht.

Interessierte Bauherren informieren sich zweckmäßigerweise vor dem Grundstückskauf über die Vorschriften, denn nicht immer sind individuelle Wünsche zum Traumhaus erfüllbar. Schließlich soll ein einheitlicher Siedlungscharakter gewahrt und „Wildwuchs“ von Bauformen verhindert werden. Bei Vorlage eines Bauplanes prüft die Gemeinde, ob die im Bebauungsplan festgelegten Vorgaben eingehalten werden. Damit hat die Kommune eine Möglichkeit, das Baugesuch zu genehmigen oder abzulehnen. Anders verhält es sich bei Neubauten, Umbauten oder Anbauten an bestehende Gebäude im Ortsbereich, denn für diese Bereiche gibt es in der Regel keinen Bebauungsplan. Die Grundstücksbesitzer könnten demnach ihre persönlichen Vorstellungen verwirklichen, soweit nicht wichtige Gründe, wie keine Erschließung, Grundstückszufahrt usw. nicht geregelt, dagegen sprechen.

Kein Bebauungsplan für den Innenbereich

Wie Bürgermeister Alois Rampp in der jüngsten Sitzung erwähnte, besteht auch in Waltenhausen wie in den Ortsteilen für den Innenbereich kein Bebauungsplan. Er schlug deshalb vor, die Möglichkeit, die die Bayerische Bauordnung (BayBO) und die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) bietet, zu nutzen und eine „Satzung über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes“ zu erlassen. „Damit haben wir eine Handhabe, dass die gewachsene Gestalt des Ortsbildes in ihrer Eigenart geschützt und gleichzeitig weiterentwickelt werden kann“, begründete Rampp das Vorhaben.

Räte folgen dem Vorschlag des Bürgermeisters

Daneben soll der gewachsene und dörflich geprägte Charakter erhalten bleiben und gleichzeitig in angemessener Weise an neue Entwicklungen im Bauwesen angepasst werden. Zusammenfassend beruht der Inhalt der Satzung darauf, dass bauliche Anlagen so zu gestalten sind, dass sie insbesondere nach Form, Größe, Lage, Bauteilen, Werkstoffen und Farbe mit dem Erscheinungsbild der sie umgebenden baulichen Anlagen in Einklang stehen und das Ortsbild nicht stören. Dazu zählen Anbauten, Nebengebäude und Garagen, die in Gestaltung, Art und Farbe, Dachgestaltung oder Einfriedungen dem Hauptgebäude anzupassen sind. Mehrheitlich folgte das Gremium dem Vorschlag des Bürgermeisters, wenngleich einige Bedenken geäußert wurden.

Nach längerer Debatte überwog die Meinung, dass im jetzigen Zustand „jeder bauen kann, wie er will“ und es keine rechtliche Handhabung gäbe. Am Ende erhielt Rampp einstimmig den Auftrag, die vorliegende Mustersatzung, wie sie bereits einige VG-Gemeinden anwenden, für die Gemeinde Waltenhausen auszurichten und bei der Dachgestaltung eine Dachneigung von 20 bis 55 Grad aufzunehmen, um in der nächsten Sitzung den endgültigen Beschluss zum Erlass der Satzung zu vollziehen.

