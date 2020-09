Wie bei der Münsterhauser Umgehung für Naturschutz gesorgt wird

Die Arbeiten an der Ortsumfahrung sind weitreichend fertiggestellt, noch eine größere Baustelle, wie unser Bild zeigt, gibt es momentan an der Mindelbrücke am südlichen Ortseingang, wo umfangreiche Bodenaufschüttungen durchgeführt werden, um den Anschluss an den Kreisverkehr herzustellen. Parallel zu den noch weiter auszuführenden Arbeiten erfolgt in Kürze die Bepflanzung und Begrünung an den Böschungen und Straßenrändern gemäß den Planungen und nach den Vorgaben des Artenschutzgesetzes. r

Bild: Werner Glogge