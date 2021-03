vor 17 Min.

Wie das Ringeisen-Werk in Ursberg sein 25-jähriges Stiftungs-Jubiläum feiert

Weithin sichtbar leuchtet der Turm des Hauses St. Maria an der B300 und erinnert an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung.

Vor 25 Jahren wurde das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg in eine kirchliche Stiftung überführt. Zum Jubiläum will man mit einem besonderen Projekt auf Menschen mit Behinderung aufmerksam machen.

Ein Leuchtturm in Mittelschwaben? „Immer wieder gibt es Projekte und Anlässe, auf die wir die Menschen um uns herum in besonderer Weise aufmerksam machen sollten“, sagt Martin Dietmaier-Koch vom Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW). Er hat zu einem solchen Anlass die Idee vom Leuchtturm entwickelt: Vor 25 Jahren, am 1. Januar 1996, wurde das DRW in eine kirchliche Stiftung überführt. Dieses Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert – unter anderem mit dem „#LeuchtturmDRW“.

Zwar begleitet das DRW bereits schon seit fast 140 Jahren an zahlreichen Orten in Bayern Menschen mit Behinderung. Die Entscheidung der Schwestern, die Organisation in eine Stiftung zu überführen, weil ihre Gemeinschaft auf Dauer den Anforderungen des groß gewordenen Werks nicht mehr gewachsen war, habe ihm allerdings den Fortbestand gesichert, heißt es in der Pressemitteilung. Das 25-jährige Bestehen der Stiftung will Dietmaier-Koch nutzen, grundsätzlich die Kernthemen der Sozialeinrichtung mittels eines echten Leuchtturms aufzugreifen. Und der steht in Ursberg, direkt an der B300.

Ringeisen-Werk Ursberg: Turmzimmer wird mit Lichtanlage zum "Leuchtturm"

Dort wurde dafür das Turmzimmer des historischen Treppenturms des Hauses St. Maria mit einer Lichtanlage ausgestattet. „An wichtigen Tagen soll das bunte Licht weit ins Mindeltal strahlen und damit ein Zeichen setzen“, erklärt Dietmaier-Koch der im religionspädagogischen Fachdienst arbeitet. Denn das Thema Behinderung sei gesellschaftlich leider immer noch eine Randerscheinung. Dabei könne es jeden Menschen treffen. „Wir begleiten viele Menschen, die von einer Sekunde auf die andere auf Unterstützung angewiesen sind. Sei es durch einen schweren Unfall oder eine Erkrankung. Über 80 Prozent aller Behinderungen erwerben Menschen erst im Laufe ihres Lebens.“

Martin Dietmaier-Koch (links) hat den #LeuchtturmDRW initiiert. Mit Unterstützung konnte im Turmzimmer eine Lichtanlage installiert werden. Bild: Georg Drexel

Der #LeuchtturmDRW soll daran erinnern und für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sensibilisieren. „Es gibt sehr viele Tage, die das Thema Behinderung aufgreifen und in unserer Gesellschaft bewusst werden lassen und eines wäre vor allem Inklusion. Das bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat oder nicht“, sagt Dietmaier-Koch. Daran erinnert beispielsweise der Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai oder der Welt-Autismus Tag am 2. April. „An diesen und weiteren wichtigen Gedenktagen rund um die Themen Behinderung, Inklusion und Pflege wird unser Leuchtturm jeweils in passenden Farben strahlen“, so Dietmaier-Koch. Auf den Social-Media-Kanälen erklärt das DRW die jeweiligen „Leuchttage“.

Nutzung des Turmzimmers war bisher nicht möglich

Alexander Majdan freut sich über dieses Projekt. Er leitet die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) im Hause St. Maria in Ursberg und hat damit die Verantwortung für den Teil des historischen Gebäudes, in dem sich auch der Leuchtturm befindet. „Bisher war eine Nutzung dieses wunderschönen Zimmers aus Brandschutzgründen leider nicht möglich, da ein zweiter Fluchtweg fehlt. Die Idee, daraus einen Leuchtturm zu machen, ist genial“, sagt er und freut sich gemeinsam mit Martin Dietmaier-Koch. (zg)

