Wie das Schulamt Günzburg den schwierigen Neustart des Unterrichts gestaltet

Plus Schulamtsdirektor Thomas Schulze erklärt, was „Teamlehrer“ leisten können und wie Wissensdefizite bei Schülern ausgeglichen werden sollen.

Von Peter Bauer

Thomas Schulze blättert durch einen Pack Papier, der ausgedruckt auf seinem Schreibtisch liegt. „31 Seiten“, sagt der Schulamtsdirektor mit einem dezenten Lächeln. Es ist der „Rahmen-Hygieneplan“ des Kultusministeriums mit Blick auf die Corona-Pandemie vom 2. September. Der inhaltliche Umfang, der wiederholte Zeitdruck: All das deutet an, dass die Vorbereitung auf das neue Schuljahr einer Herkulesaufgabe gleicht. Schulamtsdirektor Schulze ist gleichermaßen zuversichtlich, dass der Start ins neue Schuljahr auch unter den gegenwärtigen Bedingungen gut gelingen wird.

Zu einem großen Teil Maskenpflicht in den Klassen

Es ist ein Start, wie ihn die bayerischen Schulen so noch nie erlebt haben. Hygienekonzept, zu einem großen Teil Maskenpflicht in den Klassen, spezielle Raumkonzepte für den Unterricht, für die Ganztagsbetreuung, besondere Regeln für den Schulbusverkehr, Reihenuntersuchungen für die Lehrer und vieles mehr. Gleichermaßen sind es Stichworte, die allenfalls andeuten, wie umfangreich im Detail die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr sind. Für die 36 Grund- und Mittelschulen im Kreis (insgesamt rund 700 Lehrer) laufen die Fäden im Staatlichen Schulamt des Landkreises mit Sitz in Krumbach zusammen.

700 Lehrer: Das ist eine beachtliche Zahl und immer wieder betont Schulamtsdirektor Schulze, dass der Kreis Günzburg mit Lehrerinnen und Lehrern damit sehr gut ausgestattet sei. Doch natürlich gebe es bei der Versorgung mit Lehrern in Corona-Zeiten eine Reihe von Unwägbarkeiten. Schwangere könnten dann beispielsweise nicht mehr am Präsenzunterricht vor Ort teilnehmen. Sozusagen als „Corona-Verstärkung“ setzt der Freistaat auf sogenannte Teamlehrer, rund 800 sollen bayernweit eingestellt werden.

Wie Schulze erläutert, sollen es im Kreis Günzburg sechs Personen für vier Vollzeitstellen sein. Voraussetzung sei ein abgeschlossenes Studium. Einer der neuen Teamlehrer habe beispielsweise ein Studium mit Schwerpunkt Textiltechnologie absolviert, ein anderer ein Bachelor-Studium im Bereich Ernährung und Bewegung. Teamlehrer würden für den Unterricht grundsätzlich einer Stammlehrkraft zugeordnet. Sie würden in Absprache mit dieser Unterrichtsinhalte umsetzen. Könnte beispielsweise eine Stammlehrkraft den Präsenzunterricht nicht wahrnehmen, dann könnte dies in Absprache mit der Stammlehrkraft durch einen Teamlehrer geschehen. Die Organisation dieses Bereiches hat Schulzes Stellvertreterin, Schulamtsdirektorin Barbara Keppeler, übernommen. Wie die Teamlehrer optimal eingesetzt werden könnten, werde sich sicherlich in den ersten Unterrichtswochen zeigen, sagt Schulze.

Wo es Nachholbedarf gibt

Wiederholt ist darüber diskutiert worden, welche Wissensdefizite sich bei Schülern durch den lang anhaltenden Online-Unterricht während der Corona-Krise angehäuft haben. Auch Schulze sieht hier Nachholbedarf. Darauf sei mit den sogenannten Brückenangeboten reagiert worden. Dies sind zusätzliche Stunden nach dem regulären Unterricht, die auf freiwilliger Basis besucht werden könnten. Beispielsweise seien für die 26 Grundschulen im Kreis insgesamt 62 zusätzliche Wochenstunden reserviert. Durch zusätzliche Stunden sollen auch die M5-Kurse in den Mittelschulen gestärkt werden. So sollen in den Mittelschulen bereits frühzeitig Kinder gefördert werden, bei denen die Aussicht besteht, dass sie die Mittlere Reife schaffen. Ziel sei es, die Mittelschulen auf diese Weise weiter zu stärken.

Schulze betont, dass es unabhängig von der Corona-Krise notwendig sei, die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Er sieht die Grund- und Mittelschulen im Kreis hier auf einem guten Weg. Verbessert worden sei in Zusammenarbeit mit den Sachaufwandsträgern (den Kommunen) in jüngster Zeit die digitale Ausstattung der Schulen, etwa im Bereich Tablets. Wenn Bedarf bestehe, könnten sich Schüler entsprechende Geräte leihen. Auf ihnen aufgespielt sei auch die Software Microsoft Teams, die bereits in den Zeiten des Online-Unterrichts während des Lockdowns intensiv genutzt worden sei.

Schulze ist aber zuversichtlich, dass es zu keinem weiteren Lockdown mehr kommen wird. Auch in anderen Bundesländern sei der Schulstart insgesamt gut gelungen, Bayern könne von diesen Erfahrungen profitieren.

Maske zunächst für zwei Wochen

Doch der Schulstart in Bayern ist ein Start „mit Maske“. Zunächst für die ersten zwei Wochen und mit unterschiedlichen Regelungen je nach Alter der Schüler. Anders als ihre älteren Mitschüler müssen Grundschüler (Jahrgangsstufen 1 bis 4) während des Unterrichts keine Masken tragen. „Bei Grundschulkindern spielen Mimik und Gestik in der Verständigung noch eine große Rolle. Daher wurde hier auf die Maskenpflicht verzichtet“, erläutert Schulze. Es ist ein Thema, das der 49-Jährige aus der eigenen Familie, die in Babenhausen wohnt, kennt. Sohn Paul (12) besucht das Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium, Sohn Emil (8) die Grundschule Babenhausen (ohne Maske im Unterricht). „Natürlich reden wir in der Familie darüber, aber die Kinder akzeptieren das“, sagt Schulze.

Schulzes Frau Beate betreut als Lehrerin in der Krumbacher Mittelschule (sie arbeitet in Teilzeit) jetzt eine achte Klasse. Die Familie kennt das Thema Schulalltag also aus der familiären wie aus der schulisch-fachlichen Perspektive sehr gut. Schulze sagt, dass es für das aktuelle Vorgehen bei Lehrern, Eltern und Kindern nach wie vor eine breite Zustimmung gebe. Dies sei eine gute Basis für einen guten Start ins neue Schuljahr.

