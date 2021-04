Wie das Seniorenzentrum St. Michael in Krumbach durch die Corona-Krise kommt

Plus Die Corona-Pandemie hat das BRK-Seniorenzentrum in Krumbach im Winter schwer getroffen. Wie sich die Lage dort entwickelt hat und was die Mitarbeiter leisten mussten.

Die Pandemie hat im Dezember dem BRK-Seniorenzentrum St. Michael stark zugesetzt: Zahllose Bewohner und Mitarbeiter hatten sich mit Corona infiziert. Daniel Freuding, Geschäftsführer des BRK Kreisverbandes Günzburg, berichtet, wie sich die Lage entwickelt hat.

Wie geht es dem Seniorenzentrum heute?

Freuding: Gott sei Dank wieder gut. Wir haben nur noch einen Fall. Kurioserweise ist der Bewohner seit Wochen positiv, zeigt aber keine Symptome.

Wie ist die Lage bei den Mitarbeitern?

Freuding: Zwischenzeitlich gab es keine Fälle mehr. Um Weihnachten hatten wir massiven Personalmangel. Wir standen kurz davor, die Bundeswehr, um Unterstützung zu bitten. Die verbliebenen Kollegen mussten im Vollschutz in 12-Stunden-Schichten arbeiten. Etwa in der dritten Januarwoche hatten wir die schwierige Lage überstanden. Jetzt haben wir wieder zwei positiv getestete MitarbeiterInnen und vier in Quarantäne (Kontaktperson 1). Das Landratsamt ist informiert, das Hygienekonzept wurde angepasst. Das bedeutet, dass beispielsweise die Besucherregelung jetzt wieder strenger als in der Allgemeinverfügung ausfällt.

Trotzdem: Sie konnten die Krise aus eigener Kraft bewältigen?

Freuding: Ja. Es ist großen Respekt wert, was da geleistet wurde. Nicht nur von unseren Mitarbeitern, sondern auch vom Gesundheitsamt: Ich möchte ausdrücklich großes Lob und meinen Dank für die konstruktive Unterstützung aussprechen. Unser Pandemiebeauftragter Stefan Schmid wurde ausdrücklich von der Fachaufsicht für Pflegeheime im Landratsamt gelobt: Sowohl seine Maßnahmen und Berichte, als auch der gute kooperative Kontakt seien vorbildlich.

Wie war die Stimmung im Personal?

Freuding: In der heißen Phase: erschöpft. Die Mitarbeiter kämpften von 12-Stunden-Schicht zu 12-Stunden-Schicht. Als etwas Entspannung einkehrte, hat man die Erleichterung deutlich gespürt. Dann kam die Erkenntnis: Das haben wir gemeinsam geschafft. Die Entwicklung ist schwer einschätzbar. Dank unserem guten Draht zum Gesundheitsamt und unserem Krisenstab sind wir vorbereitet.

Wie kommen die Bewohner zurecht?

Freuding: Unterschiedlich: Manche rüstigen Bewohner hatten Verständnis, andere nicht – zur Weihnachtszeit war der Wunsch nach Familienbesuch sehr groß. Wir haben im Rahmen der Regelungen viel ermöglicht. Besonders schwer war das bei Bewohnern im palliativen oder demenziellen Bereich. Mittels Videokonferenz konnten wir Kontakt zu Verwandten herstellen. Sofern möglich, haben wir die Bewohner auf den Balkon mobilisiert, um eine gewisse Nähe herzustellen. Ersatz für echten Besuch ist das aber nicht.

Daniel Freuding, Geschäftsführer des BRK Kreisverbandes Günzburg, berichtet, wie sich die Lage im BRK-Seniorenzentrum entwickelt hat. Bild: Antosch

Gibt es Freizeit-Angebote?

Freuding: Die zuständige Kollegin – Andrea Reisinger – und ihr Team machen das wirklich hervorragend, auch mit Unterstützung unserer Küche. Selbst unter Hygieneauflage gibt es Möglichkeiten: ein Frühlingsfrühstück oder eine Faschingsveranstaltung in kleinen Gruppen. Im Hof gab es Live-Musik. Natürlich hoffen wir mit guter Impfquote und Lockerungen wieder ein breiteres Programm bieten zu können.

Stichwort impfen: Wie läuft das?

Freuding: Insgesamt gut. Die Impfteams sind gut geschult. In Einzelfällen gibt es Probleme mit demenziellen Bewohnern, oder wenn wenig oder gar kein Kontakt zu Angehörigen oder Betreuern besteht. Einverständniserklärungen sind dann schwer zu bekommen.

Und beim Personal?

Freuding: Es gibt Kollegen, die abwarten möchten. Spannend ist, dass in Bayern die Impfquote beim Pflegepersonal bei etwa 30 bis 40 Prozent liegt, beim Rettungsdienstpersonal dagegen bei 70 Prozent oder höher. Generell kann man sagen, dass die Mitarbeiter eher die Frage beschäftigt, wann geimpft wird – nicht ob.

Ihre Lage im Dezember hat deutlich den Pflegenotstand sichtbar gemacht.

Freuding: Diese Hilflosigkeit ist erschreckend. In diesem Zeitraum ist mir klar geworden, dass dafür keiner ein Konzept hat. Natürlich haben wir versucht, über das BRK, den Pflegefachberater Herrn Liebl oder auch Mitbewerber Unterstützung zu bekommen.

Konnte jemand helfen?

Freuding: Es ging allen gleich. Vielleicht nicht ganz so heftig, wie es zeitweise bei uns war. Ich kann mich aber gut an ein Telefonat am zweiten Weihnachtsfeiertag erinnern. Ein Kollege von den Landkreisbetrieben hat angefragt, ob wir Personal für ihn hätten. So gern wir aushelfen – in dieser Phase war das nicht möglich. Auch die Bundeswehr hat nur eingeschränkt Fachpersonal. Man kann schlecht einen Panzergrenadier in ein Pflegeheim stecken.

Also mehr Fachkräfte einstellen?

Freuding: Das gibt der Personalmarkt schlichtweg nicht her.

Bilden Sie aus?

Freuding: In diesem Jahr das erste mal nicht. Das liegt weniger an Corona, sondern an der Umstellung des Ausbilungssystems. Wir haben noch nicht genug Ausbilder. Die Qualifizierung wäre für unser Personal eine Mehrbelastung. Als relativ großes Haus zahlen wir aber fast 100.000 Euro jährlich in den Pflegeausbildungsfond ein. Nächstes Jahr wollen wir auch wieder ausbilden.

Eine schwierige Lage.

Freuding: Neulich habe ich mit einem Kollegen gesprochen, bei dem die schwere Dauerbelastung Spuren hinterlassen hat. Viele treibt das in Dauererkrankung oder Kündigung. Pflegekräfte wechseln den Job. Das ist angesichts des Fachkräftemangels dramatisch.

Gab es in Ihrem Haus Kündigungen?

Freuding: Nein. Da ist die Stimmung eher: Das ist der Hammer, was wir gemeinsam bewältigt haben. Toitoitoi.





