Wie das alte Thannhauser Rathaus eine Fraktion entzweit

Plus Über den Umgang mit dem Gebäude, haben sich Albert Kytka und die Freien Wähler zerstritten. Jetzt ist Kytka bei der CSU und Manfred Göttner bei den FW und es wird über eine Sanierung des Heimatmuseums nachgedacht. Was ist da los?

Man hört es in diesen Tagen wieder überall: „Ihr Kinderlein kommet.“ Aufgrund neuester Forschungsergebnisse der Universität Augsburg verdichten sich die Hinweise, dass eines der berühmtesten Weihnachtslieder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Thannhausen verfasst wurde. Der Benefiziat Christoph von Schmid, der 1796 seine Stelle als Schuldirektor in der Mindelstadt angetreten hatte, kann das Werk im Grunde nur im ehemaligen Rathaus, dem damaligen Benefiziatenhaus verfasst haben.

Kytka fühlte sich durch Schoblochers Vorgehen "hintergangen"

Der Thannhauser Bauforscher Dr. Bernhard Niethammer habe ihn auf diesen Umstand hingewiesen und gebeten, noch einmal darüber nachzudenken, das marode Gebäude neben der Kirche vielleicht doch noch nicht abzureißen, erklärt zweiter Bürgermeister Peter Schoblocher. Daher habe er seinerzeit einen entsprechenden Antrag zur Behandlung im Stadtrat eingereicht. Bei seinem Schreiben hatte Schoblocher allerdings den Briefkopf der Freien Wähler-Fraktion verwendet. Die hatte sich eigentlich für einen Abriss stark gemacht. Zudem hatte Schoblocher sein Ansinnen nicht mit dem damaligen Fraktionschef, Albert Kytka, abgesprochen. Der fühlte sich durch die Aktion Schoblochers regelrecht „hintergangen“, wie er betont. Man habe sich jedoch hinter den Kulissen ausgesprochen. „Bei uns in der Fraktion hat das höhere Wellen geschlagen“, bestätigt Schoblocher. Er habe daraufhin seinen Antrag wieder zurückgezogen.

Albert Kytka sitzt jetzt für die CSU mit am Tisch

Manfred Göttner und die Stadtrats-CSU hatten in der Zwischenzeit das Thema jedoch aufgegriffen, mit dem Ergebnis, dass nun ein Fachmann der Frage nachgehen soll, was an dem Gebäude überhaupt erhalten werden kann und wie das zu bewerkstelligen wäre. In der entscheidenden Abstimmung wurde ein vorzeitiger Abriss des historischen Gemäuers mit einer denkbar knappen Mehrheit von nur einer Stimme verhindert. Schoblochers Stimme, sagt Kytka. Der Vorgang war nicht dazu geeignet, das bereits angegriffene Verhältnis zwischen Kytka und Schoblocher zu verbessern. Darüber hinaus mögen die Sondierungen Kytkas für einen parteiübergreifenden Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler weiterhin dazu beigetragen haben, den Zwist innerhalb der Freien Wähler zu befeuern. Er habe sehr gute Gespräche mit dem aus Thannhausen stammenden Bernhard Maurmair geführt, sagt Kytka. Als Bürgermeisterkandidat hätten Kytkas Darstellung zufolge auch die SPD und die CSU Maurmair mitgetragen. Letztlich habe Maurmair sich jedoch gegen eine Kandidatur entschieden.

In der Fraktion nur noch geduldet

Kytka, der nach einem Unfall mit einer Schulterverletzung zu kämpfen hatte, wurde in der Folge aus der Fraktion gedrängt. Weil er wegen seiner Reha-Maßnahmen nicht mehr an den Vorbesprechungen für die Stadtratssitzungen teilnehmen konnte, habe er den Fraktionsvorsitz abgegeben. Sein Nachfolger und bisheriger Stellvertreter Gottfried Braun habe ihn danach „einbestellt“ und ihm Braun nahegelegt, aus dem Stadtrat auszutreten. „Ich habe ihm gesagt, ’ich nehm' das zur Kenntnis, aber aus dem Stadtrat austreten, werde ich nicht’“, erinnert sich Kytka. In der Folge sei er jedoch nicht mehr zu den Fraktionssitzungen eingeladen worden. Kytka zeigt sich menschlich sehr enttäuscht. „Wir waren 50 Jahre befreundet. Jetzt sind wir es nicht mehr.“ Er habe sich nie etwas zuschulden kommen lassen und für die Freien Wähler sehr viel bewegt, sagt Kytka. Nachdem er sich in der Fraktion zuletzt aber nur noch irgendwie „geduldet“ vorkam, habe er nicht allzu lange über das Angebot der CSU, auf deren Stadtratsliste zu kandidieren, nachdenken müssen. „Da sind lauter nette Leute, die ich schon lange kenne“, sagt Kytka. Er sei jetzt zufrieden mit dieser Entscheidung. Schoblocher will sich zu der Angelegenheit nicht äußern. „Wir lassen das auf sich beruhen, das haben wir intern so beschlossen“, erklärt er.

Schoblocher: "Wollten Göttners Traum nicht im Wege stehen"

Statt Kytka will nun künftig Manfred Göttner für die Freien Wähler im Stadtrat sitzen. "Manfred Göttner ist mit Leib und Seele Stadtrat“, sagt Schoblocher. Natürlich habe Göttner Probleme gehabt, für die Kommunalwahl mit einer eigenen Liste anzutreten. Sein Beitritt bei den Freien Wählern sei durchaus „kontrovers diskutiert“ worden, sagt Schoblocher. Göttner sei aber immer noch eine markante kommunalpolitische Größe. „Wir wollten seinem Traum, Stadtrat zu sein nicht im Wege stehen.“

Mit einem möglichen Anbau an das Heimatmuseum drängt nun auch noch ein weiterer Traum Göttners auf die Agenda. Das ist nichts, was ich sage, weil Göttner jetzt bei uns ist“, sagt Schoblocher. Es sei „Konsens im Rat“ dass in dieser Hinsicht etwas passieren muss. Es fehle ein eigener Raum für Vorträge oder Events. Eine Sanierung des Tuchmacherhauses hält auch Bürgermeister Georg Schwarz für „unabdingbar“. Er könne sich auch einen „transparenten, leichten“ Bau im Museumsgarten vorstellen, der während der Sanierung als Ausweichmöglichkeit für Ausstellungen genutzt und danach weiter bestehen bleiben könne, vorstellen. Das sei allerdings nur seine private Meinung, betont Schwarz.

CSU-Fraktionschefin Monika Wiesmüller-Schwab hingegen hält die Erweiterungspläne für überflüssig. „In meinen Augen liegt das Problem woanders.“ Ihr zufolge fehlt ein „vernünftiges Konzept“, das den Ausstellungen eine Struktur verleiht und die Exponate auch zeitgemäß präsentiert, sodass auch das Interesse der Jugend geweckt werde.

Einig ist man sich in der Ablehnung eines Brauereimuseums. Das sei nicht im Sinne der Stadt, sagt Schoblocher. „Ein Brauereimuseum ist kein Alleinstellungsmerkmal Thannhausens“, sekundiert Schwarz und betont: „Wir haben mit Christoph von Schmid doch eine Person, die es wert wäre, breiter dargestellt zu werden.“ Welche Rolle dabei das alte Rathaus spielt und wie es mit dem Tuchmacherhaus weitergeht, wird im kommenden Jahr entschieden.