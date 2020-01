08:18 Uhr

Wie der Kartei der Not Menschen in der heimischen Region hilft

Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region.

Soziales Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, werden unterstützt. Das ist auch dank der vielen Spenden möglich

Von Peter Bauer

Krumbach/ Thannhausen Musikerzeigen Herz – wie etwa zuletzt der Musikverein Deisenhausen und die Schmidde-Musikanten mit Luis Bisle an der Spitze bei ihrem Gemeinschaftskonzert im Stadtsaal. Zahlreiche Vereine setzen sich für die Kartei der Not ein wie beispielsweise Jahr für Jahr der Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen mit seiner Adventskalenderaktion. Und oft spenden auch Firmen und zahlreiche Privatleute für Menschen in der Region, die dringend Hilfe brauchen. Das große Engagement von Schulen wie dem Ursberger Ringeisen-Gymnasium (mit seinem Adventsbasar) für die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, steht dafür beispielhaft. Diese Hilfsbereitschaft ist die Grundlage, damit die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung und ihrer Heimatzeitung, selbst Menschen intensiv helfen kann.

„Im vergangenen Jahr kamen wieder insgesamt rund 2000 Hilfeersuchen bei uns an, der größte Anteil drehte sich um Notlagen im Bereich Wohnen. Über die Hälfte der Menschen hatte eine Behinderung oder chronische Erkrankung -oft beides gleichzeitig“, berichtet Kartei-der-Not-Geschäftsführer Arnd Hansen.

Im Verbreitungsgebiet der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten konnten im Jahr 2019 40 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit rund 13000 Euro. Das war auch möglich dank der Hilfe von insgesamt gut 250 Spendern.

Die Hilfeanfragen kamen in 27 Fällen von Familien mit gesamt 46 betroffenen Kindern. In 23 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. In sechs Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um den Kindern einen kleinen Ausflug, einen Zoo- oder Kinobesuch, die Mitgliedschaft im Verein oder eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen. Auch die Kosten von Kindererholungen wurden unterstützt.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich, so die Kartei der Not, um das Wohnen. „So halfen wir zehn Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind.“ Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In sechs Fällen unterstützte die Kartei den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Babybedarf und Ähnliches.

In ihrem Bericht schildert die Kartei der Not auch ein besonderes Beispiel der „Einzelfallhilfe“: Sabine M. ist vor zwei Jahren an Krebs erkrankt. Sie hat zwei jugendliche Kinder, denen ihre ganze Sorge gilt. Die Kartei der Not konnte die Mutter eine Zeit lang auf ihrem schweren Weg unterstützen. Nun hat sie den Kampf leider verloren. War die Zeit der bangen Ungewissheit durch die Krankheit für ihre beiden Kinder schon schlimm, so müssen sie sich nun ohne ihre Mutter durchs Leben schlagen. Sie bleiben in der gemeinsamen Wohnung, beide machen eine Ausbildung und organisieren ihr Leben nun alleine unter der Verantwortung des Älteren. Auch das Jugendamt und Helfer der Gemeinde stehen ihnen bei. Die Kartei der Not hilft den beiden Jugendlichen bei ihrem schweren Start in ein eigenes Leben, damit sie das Nötigste im Alltag haben und die Wohnung etwas umgestalten können.

Claudia H. stammt aus einfachen Verhältnissen. Nach der Trennung von ihrem Mann sind ihre Tochter und sie alleine auf sich gestellt. Sie schlägt sich als selbstständige Buchhalterin durchs Leben. War es anfangs die Kindererziehung und -versorgung, half sie später bei der Pflege ihres Stiefvaters mit, danach versorgte sie ihren pflegebedürftigen Vater und nach dessen Tod dann ihre Mutter. Es war niemand anderes da. Seit einiger Zeit leidet ihre Tochter an einer chronischen Krankheit – die nächste Pflegeherausforderung. Dann erkrankt Frau H. selbst an Krebs, kann kaum mehr arbeiten und ist zu 80 Prozent schwerbehindert.

In der Überlastung hat sie, wie die Kartei der Not berichtet, viel zu spät Hilfe gesucht, nämlich erst dann als sie die Wohnung verlassen sollte, weil die Mietrückstände zu groß wurden. Heute hat sie professionelle Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes, die auch die finanzielle Situation für die Zukunft regeln helfen. Damit sie wegen der noch bestehenden Mietrückstände nicht auf der Straße landet, hilft hier die Kartei der Not.

Zurück in ein selbstbestimmtes Leben – mit diesem Ziel werden im Augsburger Ellinor-Holland-Haus bedürftige Menschen begleitet. „Wir bieten unseren Bewohnern eine unterstützende soziale Gemeinschaft und erwarten Eigeninitiative, damit sie sich persönlich weiterentwickeln und ihre anstehenden Herausforderungen bewältigen. In sicherer Wohnumgebung werden sie mit professioneller Hilfe im Alltag gestärkt, um ihren neuen Weg wieder mit Mut und Zuversicht zu gehen“, schreibt die Kartei der Not in ihrem Bericht.

Die Kartei kümmert sich dabei in insgesamt 28 Wohnungen derzeit um rund 70 Personen überwiegend „in Familienstrukturen“, wovon über die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Das größte Problem sei es, nach dem dreijährigen Aufenthalt für die Betroffenen wieder eine eigene Wohnung zu finden, die sie auch bezahlen können.

Es gebe in unserer Region so viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen und bei denen man einfach helfen muss, hat Kartei-Geschäftsführer Arnd Hansen wiederholt betont. Er bedankt sich herzlich für die Unterstützung und die Spenden, die auch im Jahr 2019 wieder in so großer Zahl bei der Kartei der Not eingegangen seien.

Ursprünge Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not – das kann schnell passieren und Jeden treffen. Krankheit, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind einige Beispiele dafür.

Region Die Kartei der Not steht den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe - rasch, unbürokratisch und nachhaltig.

Zusammenarbeit Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung der Kartei der Not auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Spenden Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden. Seit 1965 konnte die Kartei der Not bereits mit über 40 Millionen Euro bedürftigen Menschen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung und ihren Heimatzeitungen helfen.

