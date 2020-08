vor 36 Min.

Wie der Krumbacher Gerd Deisenhofer die Firma Präg prägte

Plus Gerd Deisenhofer ist seit 60 Jahren für das Unternehmen tätig. Welche wegweisenden Entwicklungen es gab

Unternehmerisch tätig zu sein, ist für den Krumbacher Gerd Deisenhofer eine Berufung und Lebensaufgabe. Vor sechs Jahrzehnten, im Jahr 1960 – Gerd Deisenhofer war damals 19 Jahre alt – begann seine Laufbahn im Familienunternehmen Präg. Welche Weichen er gestellt hat und warum dabei auch die deutsche Einheit eine maßgebliche Rolle spielte.

Im Fokus der Firma stand, so heißt es in der Pressemitteilung, damals der Handel mit Mineralöl. 1972 wurde Gerd Deisenhofer Teilhaber von Präg und stellte von da an wichtige Weichen für die Zukunft und das Wachstum des Unternehmens.

Bei einem festlichen Essen wurden 2018 die CSU-Politiker Alfred Sauter, Manfred Krautkrämer, Johannes Schropp und Gerd Deisenhofer für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der Union geehrt. Unser Bild zeigt von links Manfred Krautkrämer, Alfred Sauter, Theo Waigel, Monika Wiesmüller-Schwab, Georg Nüßlein, Gerd Müller, Stephanie Denzler, Hans Reichhart, Johannes Schropp und Gerd Deisenhofer. Bild: Peter Bauer

Er hat das 1904 gegründete Unternehmen Präg über die Jahrzehnte mit großem Engagement und Ehrgeiz erfolgreich gestaltet. Mit strategischem Weitblick, Mut und Schaffensfreude baute er das Unternehmen zu einem der ganz großen Spieler im deutschen Mineralöl-Mittelstand aus – immer mit starkem Fokus auf das Tankstellengeschäft.

Es sind knapp 120 Standorte

Das Präg-Tankstellennetz zählt heute knapp 120 Standorte; Pioniergeist auf diesem Gebiet bewies er unter anderem durch die Inbetriebnahme der ersten Texaco Selbstbedienungstankstelle in Europa in den frühen 1970er-Jahren. Früh erkannte er auch die Chancen des Shop- und Convenience-Geschäfts sowie des Waschgeschäfts an Tankstellen.

Der in Augsburg geborene und in Krumbach aufgewachsene Gerd Deisenhofer in Krumbach 1949 in der zweiten Volksschulklasse in der vorderen Bank rechts. 50 Buben waren es damals in einer Klasse. Links neben Deisenhofer Josef Knöpfle. Bild: Sammlung Deisenhofer

Weitere wichtige Marksteine seines Schaffens waren die Errichtung einer eigenen Tanklager-Infrastruktur an drei Präg-Standorten und die frühzeitige Expansion im Osten nach der Wiedervereinigung. Dort eröffnete Präg zuerst ein Verkaufsbüro bei Leipzig und später – 1998 – die Niederlassung in Heidenau bei Dresden.

Der in Augsburg geborene und in Krumbach aufgewachsene Gerd Deisenhofer im Alter von circa zweieinhlab Jahren in Augsburg 1943 vor dem Stadttheater. Bild: Sammlung Deisenhofer

Im Jahr 2004 erweiterte Präg zudem seine Präsenz im Osten durch Zukäufe von Endverbraucher-Geschäften der Shell-Dea. Ende 2005 übergab Gerd Deisenhofer dann den Stab an die nächste Generation, an seinen Sohn Marc und Klaus-Rüdiger Bischoff, der bereits 2003 zum Geschäftsführer bei Präg berufen wurde.





Gerd Deisenhofer im Alter von circa zweieinhalb Jahren in Augsburg 1943. Bild: Sammlung Deisenhofer

Vorsitzender des Bundesverbands

In den darauffolgenden Jahren war Gerd Deisenhofer für sechs Jahre Vorsitzender des Bundesverbands mittelständischer Mineralölunternehmen Uniti, wo er mit seinem politischen und strategischen Gespür maßgeblich an vielen wichtigen Weichenstellungen beteiligt war. Und bis heute bringt er sich noch in einzelnen Projekten mit seinem großen Erfahrungsschatz und seinen Kontakten ein. (pm)

Gerd Deisenhofer (rechts) mit seinem Vater Josef im neuen Büro in Krumbach, circa 1978. Bild: Präg GmbH





