07:01 Uhr

Wie der „Schwarze Einser“ Krumbacher Postgeschichte schreibt

Die Gedenkpostkarte für Prinzregent Luitpold mit mehreren Briefmarken aus der Zeit um 1890 wurde in Krumbach abgestempelt und ist gleichfalls eine Rarität.

Plus Der frühere Krumbacher Landtagsabgeordnete Karl Kling übergibt seine wertvolle Sammlung dem Heimatmuseum. Zur Sammlung gehört ein ganz außergewöhnliches Exemplar.

Von Hans Bosch

Die Freude ist groß. Dem Mittelschwäbischen Heimatmuseum gehört ein neuer Schatz von großem Wert, der zugleich eine einmalige Seltenheit in der regionalen Postgeschichte darstellt. Für Museumsleiterin Anita Roth ist es eine „Besonderheit und Bereicherung, die wir hoch in Ehren halten und gerne den Museumsbesuchern zeigen“.

Es handelt sich um über 700 Briefe, Postkarten und Umschläge von „Ganzsachen“, also Kuverts mit handgeschriebenen Empfängeradressen und Absendern, jeweils mit von der Post abgestempelten Original-Briefmarken. Zusammengetragen hat sie Professor Karl Kling im Verlauf von Jahrzehnten und so bezeichnet er die Vielzahl interessanter Exponate als „Geschichte meiner Heimat, des Landkreises und der gesamten Region“.

Seine gesamte Sammlung – zu ihnen gehören auch viele Einzelbriefmarken – übergab er jetzt als ständige Schenkung dem Museum, dessen Leiterin die Mappen und Ordner mit großer Freude entgegennahm. Die 86 wertvollsten Objekte hatte Kling schon vor neun Jahren dem Museumszweckverband als Dauerleihgabe übergeben. Sie wurden wenig später in einem Vitrinenschrank mit zehn Schüben am Übergang vom Neu- in den Altbau des Museums ausgestellt und werden von vielen Besuchern mit großem Interesse besichtigt und begutachtet.

In die bestehende Ausstellung einfügen

Anita Roth: „Immer wieder muss ich die schriftlich aufliegenden Erläuterungen der einzelnen Exponate erneuern, da sie von vielen als wertvolle Information mitgenommen werden.“ In nächster Zeit will sie die neuen 123 Einzelstücke und neun dicken Ordner mit Schwerpunkt Briefmarken für das Museum bedarfsgerecht erfassen, sortieren und danach einen Teil passend in die bestehende Ausstellung einfügen oder umtauschen.

Die dafür erforderliche Mehrarbeit übernimmt sie gerne: „Das ist auch für mich persönlich interessant. Zudem können wir jetzt den Besuchern immer wieder eine aktualisierte Wechselausstellung bieten.“ Ein erheblicher Teil der Kling-Schenkung wird allerdings zumindest vorerst im Museumsdepot aufbewahrt und für die Nachwelt gesichert. Prachtstück der Kling‘schen Sammlung ist der „Schwarze Einser“. Es ist dies eine der ältesten Briefmarken, die von den damaligen Postbehörden als Wertzeichen für den Transport von Briefen und Postkarten verkauft, genutzt und abgestempelt wurden.

Das zur Schau gestellte Stück besitzt zusätzlich eine Besonderheit, nämlich den speziellen Mühlradstempel des Postamts Krumbach mit dem Ausgabedatum 1849. Noch etwas älter sind die beiden Begleit-Exponate: die Prägung des Schwarzen Einsers auf einer Silberplatte und die gleichfalls in Silber gearbeitete englische „One Penny Black“ aus dem Jahre 1840, die als älteste Briefmarke der Welt gilt.

Zurück bis ins Jahr 1837

Unter den ausgestellten Briefen und Postkarten befinden sich einmalige Dokumente, die bis ins Jahr 1837 zurückreichen. Ähnliches gilt für Sammlungsstücke der Markgrafschaft Burgau, zahlreicher alter Behörden, kirchlicher Einrichtungen wie Ursberg und Korrespondenzen aus fernen Ländern. Ein Teil von ihnen hat natürlich für den heute 91-Jährigen einen großen persönlichen Wert.

Er selbst erinnert sich noch gut an ein Dankschreiben von Konrad Adenauer, dem Sohn des ersten Bundeskanzlers, zur Wiederwahl seines Vaters. Einmalig sind für ihn ebenso die Briefe von Liesel Quaiser aus Pakistan, der Tochter des legendären und musizierenden Krumbacher Postboten „Valle“ Böck, der viele Jahre mit seiner pferdebespannten Postkutsche durch Krumbach und Hürben fuhr und dabei sein Posthorn blies. Kling als Elfjähriger – dem Alter, in dem er mit dem Sammeln von Postdokumenten begann: „Das ist für mich bleibende Kindheits- und Jugenderinnerung.“

Aus der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Krumbach verschleppt

Ganz anders dagegen die Sätze, die die der aus der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Krumbach verschleppte Olga Schewtschenko im Jahre 1943 an ihre Familie in der Heimat schickte. Die Karte war nie angekommen. Durch Zufall fand sie Kling 1999 auf einem Flohmarkt in Buchloe, erwarb sie und leitete jahrelange Recherchen mit dem ukrainischen Generalkonsulat ein, die schließlich zum Erfolg führten. Olga lebte noch. Der Kontakt führte schließlich dazu, dass Kling über Jahre ihr und ihrer Familie direkte Hilfe leisten konnte.

Zu sehen ist neben der Postkarte der Brief von Olgas Tochter mit der Nachricht, dass die ehemalige Zwangsarbeiterin 2010 gestorben ist.

Briefe aus der Gefangenschaft in Ägypten

Aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg stammen die Feld- und Luftpostbriefe, die an ihn aus einem Gefangenenlager in Ägypten geschrieben wurden – von Lothar Birzle aus Krumbach, Georg Dietrich aus Breitenthal und seinem Bruder Hans, der als Fallschirmjäger im Einsatz gewesen war.

Interessante Dokumente sind inzwischen die Schreiben der Minister, Prominenten und Politiker, die Kling in den folgenden Jahren als Unternehmer, Landtagsabgeordneter und Musikpräsident empfangen durfte. Für ihn sind sie ein „reiches Erbe heimatlichen Geschehens, postalische Kostbarkeiten und eine Besinnung, die durch Weg und Zeit führt“.

Themen folgen