vor 47 Min.

Wie der Straßenverkehr im Bereich von Ziemetshausen sicherer wird

Anregungen zum Verkehr von Ziemetshausern werden vor Ort umgesetzt. Was jetzt auf der B 300 gilt und welche weiteren Verkehrsberuhigungen es gibt.

„Wie sicher sind unsere Straßen beziehungsweise was gibt es an unserer Straßenführung zu verbessern?“ Dies wurde im Rahmen der kürzlich durchgeführten Verkehrsschau, nach einer vorangegangenen Bürgerbeteiligung, durch die örtliche Straßenverkehrsbehörde zusammen mit Vertretern der Polizeiinspektion Krumbach, dem Staatlichen Bauamt Krumbach und dem Landratsamt Günzburg als Aufsichtsbehörde im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen geprüft.

Ein großer Erfolg konnte bereits vor Ort besichtigt werden – die Geschwindigkeitsreduzierung der B 300 auf 70 Stundenkilometer und das dazu angeordnete Überholverbot im Bereich der einzelnen Abfahrten. Diese Maßnahmen sollen die Unfallrate für die Zukunft senken.

Viele Anregungen für den Ziemetshauser Ortsteil Muttershofen

Eine Vielzahl von Anfragen erreichten den Markt Ziemetshausen zur Thematik Ortsdurchfahrt Muttershofen (Staatsstraße 2027). Hier konnte eine Möglichkeit zur Verkehrsberuhigung, Straßenüberquerung und Schulwegsicherheit ausgearbeitet werden, teilt die Verwaltungsgemeinschaft mit. Diese wird nun vom Staatlichen Bauamt in Bezug auf die technische Umsetzung geprüft.

Auch die Gemeindeverbindungsstraße von Muttershofen „Weberstraße“ nach Ziemetshausen „Vogelburgstraße“ soll für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden, weshalb die Geschwindigkeit hier auf 50 Stundenkilometer reduziert wird.

Für die Straßen „Allgäustraße“ und „Oettingen-Wallerstein-Straße“ wird nun in einer Testphase der Schwerlastverkehr, außer Anlieger, ausgeschlossen. Hierbei soll ermittelt werden, ob der Schulweg für die Kinder sicherer ist und die Verkehrslage insgesamt ruhiger wird.

Soll der "Simnacher-Ring" in Ziemetshausen verkehrsberuhigt werden?

Der angeregte verkehrsberuhigte Bereich für den gesamten „Dr.-Georg-Simnacher-Ring“ wird derzeit noch zurückgestellt, da hierfür erst geprüft werden muss, in welchen Bereichen die notwendigen Abstellflächen eingerichtet werden können. Da ein Parken in einem verkehrsberuhigten Bereich nur in den gekennzeichneten Flächen zulässig ist, sollten diese vorab gut geplant sein. Neben einer „Rechts-vor-links“-Lösung in der „Reischenaustraße“ und einem weiteren Halteverbot in der „Bahnhofstraße“ können noch einige weitere sinnvolle Vorschläge und Anregungen der Bürger im Rahmen der rechtlichen und auch technischen Möglichkeiten umgesetzt werden.

Somit könne aus der Verkehrsschau insgesamt ein erfolgreiches Resümsee gezogen werden. Die Verwaltungsgemeinschaft dankt den Fachbehörden für die zeitnahe Unterstützung und kompetente Beratung. Für die nächste Verkehrsschau, die in der Regel im Abstand von zwei Jahren stattfinden wird, ist erneut eine Bürgerbeteiligung angedacht, teilt die Verwaltung mit. (zg)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen