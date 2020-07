17:00 Uhr

Wie die Corona-Krise in Krumbach die Bautätigkeit bremst

Plus Nur wenige Bauanträge werden in der jüngsten Sitzung behandelt. Wie Bürgermeister Hubert Fischer die aktuelle Entwicklung bewertet.

Von Monika Leopold-Miller

Wird die Corona-Krise immer mehr zu einer Art Bremsklotz für die Bautätigkeit? Wie sich die aktuelle Entwicklung in Krumbach bemerkbar macht, wurde in der Sitzung des Städtischen Bauausschusses offensichtlich.

Von einer „überschaubaren Tagesordnung“ sprach Bürgermeister Hubert Fischer in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Lediglich zwei Baugesuche galt es, zu beraten. Fischer meinte, dass die zurückhaltenden Bauaktivitäten auf die Corona-Krise zurückzuführen sei und sich weniger Leute an ein Bauvorhaben rantrauen würden.

Mehrfamilienhaus: Jeweils einen Anbau an das bestehende Gebäude an der Ost- und Westseite plant ein Bauwerber in der Straße „Am Buchkopf“. Sechs Wohneinheiten sollen in dem Mehrfamilienhaus eingerichtet werden. Laut Stadtbaumeister Björn Nübel werden die nötigen Stellplätze auf dem Grundstück angelegt.

Vereinsheim: Die Motorradfreunde Attenhausen/Bayersried möchten im Gewerbegebiet Nordstraße (Nähe Wertstoffhof) ein Gebäude in Containerbauweise zu Vereinszwecken errichten. Vorab hatte der Bauausschuss bereits einem entsprechenden Vorbescheid zugestimmt. Jetzt wurde auch dem Bauantrag einstimmig zugestimmt.

Ein gemeinsames Konzept mit Neuburg?

Ausführlicher beraten wurde über den Tagesordnungspunkt „Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd“.

Die Marktgemeinde Neuburg plant die Erweiterung ihres Industriegebiets Neuburg-Süd. Als Nachbarkommune wird die Stadt Krumbach unter Träger öffentlicher Belange zum Vorhaben des Marktes Neuburg (Erweiterung Industriegebiet Neuburg-Süd) befragt.

Da das geplante Gewerbegebiet an die Stadt Krumbach angrenzt, hatten die Vertreter der Stadt Kontakt zum Markt Neuburg aufgenommen, um eventuell gemeinsam ein interkommunales Gewerbegebiet zu errichten.

Gespräche mit dem Eigentümer der Grundstücke im Bereich der Stadt Krumbach seien jedoch negativ verlaufen. Der Grundstückseigentümer sei praktizierender Landwirt und möchte seine Flächen aktuell nicht veräußern, sagte Bürgermeister Fischer.

Die Pläne für die Zufahrt

Die Stadt habe bereits im Vorfeld mit der Marktgemeinde Neuburg über eine gemeinsame Erschließung für das Vorranggebiet gesprochen. Mit der nun vorgelegten neuen Zufahrt von der Staatsstraße 2024 einschließlich Linksabbiegespur könnte tatsächlich das südlich angrenzende Vorranggebiet der Stadt Krumbach mit wenig Aufwand verkehrsmäßig angeschlossen werden, hieß es.

Manfred Pfeiffer (JW-OL) wollte wissen, ob sich die Stadt Krumbach durch eine Zustimmung zu den Neuburger Plänen nichts verbaue. Stadtbaumeister Nübel meinte, dass sich Krumbach „mit diesem Entwurf nichts verschenke“.

Gerhard Weiß (CSU) sah es positiv, dass die Vertreter von Krumbach und Neuburg miteinander reden. Vielleicht tue sich in mehreren Jahren etwas. Die Zufahrt von der Staatsstraße sei gewährleistet, so Weiß.

Achim Fißl (SPD) befürchtete eine Abwanderung von Industrie, wenn in Krumbach keine Flächen zur Verfügung stehen.

Eine Industriegebietsausweitung in Richtung Neuburg würde Krumbach auf die Zukunft gesehen weiterbringen, meinte Klemens Ganz (UFWG). Man müsse Geduld haben und abwarten, meinte er.

