Wie die Feuerwehr in Burg einer Diebin auf die Schliche kam

Der kleine Thannhauser Stadtteil Burg hat einen Kriminalfall. Der Tatort : das Feuerwehrhaus. Die Tat: Getränke fehlten immer wieder aus dem Getränkeraum und aus dem Küchenkühlschrank . Die Lösung: Die Feuerwehrleute ermittelten selber – und sie fanden auch heraus, wie es zu den Diebstählen kommen konnte. Letztendlich schalteten sie aber doch die echten Ermittler, die Polizei , ein.

Doch von vorne: Unter den 35 Aktiven bei der Feuerwehr im 240-Einwohner-Dorf entstand schon ein komisches Gefühl wegen der wiederholten Getränkediebstähle. Nur 20 Mitglieder haben Schlüssel zum um die Jahrtausendwende gebauten Feuerwehrhaus. Einbruchspuren an der Tür gab es nicht, so lag die Vermutung nahe, dass der Getränkedieb mit einem Schlüssel ins Haus gekommen sein muss. „Da liegt der Verdacht erst einmal auf einem Mitglied“, sagt Feuerwehrvereinsvorsitzender Tobias Ruf. Eine ganz ungute Situation sei da entstanden.

In einer Vorstandszusammenkunft mit fünf Teilnehmern kam das Gespräch auf Wildtierkameras , von denen es einige im Dorf gebe. Auch ein Feuerwehrkamerad besitzt so ein Gerät und hat dieses dann einfach mal an einem Garderobenhaken hängen lassen, der vor dem Eingangsbereich zu Küche und Getränkelagerraum an der Tür angebracht ist. Nur drei Tage lang hing das Gerät dort.

Der Kühlschrank und das dahinterliegende Getränkelager im Burger Feuerwehrhaus wurden leer geräumt. Bild: Annegret Döring





Die Wildtierkamera nahm eine Person auf

Mitte Februar, bei der Nachschau auf dem Datenchip der Kamera , wurde man gleich fündig: Das erste Mal klickte der Auslöser, als die Person mit diebischen Absichten die Küche im oberen Stockwerk betrat, und ein zweites Mal geschah dies, als die Person wieder herauskam und einen Getränkekasten vor dem Bauch mit sich schleppte. Beim Auslösen entsteht kein Geräusch, sodass die Person sich sicher fühlen konnte und nichts bemerkte. Zu sehen war eine Frau als Täterin, die die Feuerwehrleute kannten.

Die Wildtierkamera sollte dann wieder an dem Garderobenhaken aufgehängt werden. Feuerwehrmann Maximilian Ruf machte das. Als er sich dafür gerade im Feuerwehrhaus befand, drehte sich plötzlich ein Schlüssel im Schloss der Eingangstür und die Täterin betrat das Gebäude. So konnte Maximilian Ruf der verdutzten Frau gleich den Schlüssel abnehmen. Woher sie ihn überhaupt hatte? Ihr Ehemann hätte ihn einmal gefunden, gab die 56-jährige Burgerin an. Verloren hatte ihn ein Feuerwehrmann vor etwa sieben Jahren, erklärt Stefan Gleich , der Feuerwehrkommandant von Burg. Die Täterin sei fleißig gewesen bei ihren Diebstählen , meint er. 16 Treppenstufen musste sie erst einmal ins Obergeschoss steigen, um an die Getränke zu gelangen. „Wiederholt haben ganze Kästen Bier gefehlt, aber auch Limo, Wasser und Leergut. Sogar der Kühlschrank war komplett leer“, so Stefan Gleich. Dort werden die Getränke flaschenweise gelagert.

Diebstahl in Burg: Feuerwehr erleichtert, dass es keiner aus den eigenen Reihen war

„Gott sei Dank war es keiner von uns“, ist Tobias Ruf erleichtert. Sein Feuerwehrkamerad Stefan Gleich pflichtet ihm bei. „Das wäre auch komisch gewesen, früher gab es ja nie etwas in der Richtung“, sagt er . Wer einen Schlüssel zum Feuerwehrhaus besitzt, ist seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr dabei.

Hier am Garderobenhaken im Obergeschoss des Feuerwehrhauses Burg hing die Wildtierkamera, zeigt Stefan Gleich. Bild: Annegret Döring





Zunächst habe man mit der Diebin sprechen und von einer Anzeige absehen wollen, wenn sie den Geldwert von Getränken und Leergut dem Feuerwehrverein wieder zurückerstattet hätte, so Gleich.

Doch die Frau habe sich mehrmals verleugnen lassen, als man geläutet habe, sodass es zu keinem Gespräch gekommen sei und man habe sich entschlossen, Anzeige zu erstatten.

Den durch die Diebstähle entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro. Die Täterin erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.