Wie die Krumbacher Wasserversorgung entstand

Historischer Wasserturm am Kirchberg in Hürben.

Der Krumbacher Heimatverein gibt am Sonntag, 8. September ungewöhnliche Einblicke. Was konkret geplant ist.

Erste nachweisbare Bemühungen um eine geordnete Trinkwassergewinnung und -ver-sorgung für Krumbach und Hürben führen in die Amtszeit von Bürgermeister Benjamin Miller ins Jahr 1886/87 zurück. Damals hatte das „Technische Bureau für Wasserver-sorgung“ aus München auf Betreiben Krumbachs ein Gutachten erstellt und dabei die Feststellung getroffen „dass die Qualität des Trinkwassers hier sehr zu wünschen übrig lasse“.

In einem weiteren Gutachten von 1906 kritisiert ein Dr. med. Mützel aus Krumbach (Mindelheimer Straße 28) sehr anschaulich und präzise den schlechten Zustand der Krumbacher Wasserversorgung und benennt 28 betriebene Brunnenanlagen, einige Schöpfbrunnen sowie auch artesische Vorkommen. Einen Brunnen benennt er gar als „von zwei Seiten von Abortanlagen und von der dritten gar von Dünger und einem Jauchefass umgeben“.

1907/08 sollte sich dieser Zustand grundlegend ändern. Unter Bürgermeister Theodor Einsle (1903 bis 1918) wurde der Bau einer Hochdruckwasserleitung in Angriff genommen. Zwei Wassertürme samt Reservebecken, einer in Hürben am Kirchberg und einer am Dreifaltigkeits-Weg in Krumbach wurden gebaut, zur Versorgungssicherheit der Bürger damals und zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Wasserdrucks in der neuen Rohrleitung.

Die Quelle im Staatswald Teil „Zigeunergraben“ wurde ertüchtigt. Aber auch für den Brandschutz wurde einiges getan. So wurden damals gleichzeitig 87 Unter- und Oberflurhydranten über das neue Versorgungsnetz verteilt. Das Ganze soll damals stolze 220 000 Reichsmark gekostet haben.

Zusätzliche Reservebehälter wurden errichtet

Bis heute hat sich, nicht zuletzt wegen gestiegener Einwohnerzahlen sowie veränderter Lebensgewohnheiten der Bürger, so manches in der Wasserversorgung verändert. Zusätzliche Reservebehälter wurden errichtet, zum Beispiel am Sportplatz am Weiherweg und ein riesiger oberhalb von Mundings Keller, die heute Versorgungssicherheit der Stadt mit ihrer gestiegenen Einwohnerzahl und ihren Trabanten bieten.

Jetzt können die alten Anlagen der Wasserversorgung Krumbachs von 1909, die bis heute – Dank sorgfältiger Wartung und Pflege des Wasserwerks und seiner Wasserwarte – noch immer ihren Dienst tun, am Sonntag, 8. September ab 14 Uhr am Hürbener Wasserturm beginnend, besichtigt werden. Die Besichtigung, die vom städtischen Wasserwart Konrad und dem Heimatverein begleitet wird, dauert rund zweieinhalb Stunden und ist auch für Kinder und Senioren geeignet. (fiw)