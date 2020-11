vor 1 Min.

Wie die Marienstatue in Corona-Zeiten in Ebershausen auf Herbergssuche geht

Wie Statuen in der Adventszeit unter Hygienebedingungen weitergegeben werden können, hat sich die Pfarreiengemeinschaft St. Michael Krumbach, Niederraunau, Ebershausen überlegt.

Die Menschen erinnern sich in der Adventszeit daran, wie Maria und Josef damals in Betlehem eine Unterkunft gesucht haben und nirgends eingelassen worden sind. Heute scheint dieser Brauch besonders aktuell, da durch die Pandemie manch eine lieb gewordene Gestaltung des Advents unmöglich geworden ist. So stellt sich Christen heuer intensiv die Frage, was ist wirklich wichtig? Viel Trost kann die zentrale Botschaft des Christfestes schenken: Gott wird Mensch und ist ganz nah bei uns, besonders dann, wenn Menschen gerade nicht ganz nah bei uns sein können und wir das schmerzlich vermissen, schreibt Gemeindereferentin Regina Weindl von der Pfarreiengemeinschaft St. Michael Krumbach/Niederraunau/ Ebershausen in einer Pressemitteilung.

Trost und Hoffnung durch eine kleine Statue in Niederraunau und Ebershausen

So werde in der Pfarreiengemeinschaft der Brauch der Herbergssuche im Advent 2020 zwar etwas anders sein, jedoch vielleicht Trost und Hoffnung besonders in die Häuser und zu den Menschen bringen können.

In Niederraunau und Ebershausen geht wie immer die Statue beziehungsweise das Bild von Haus zu Haus. Allerdings wird sie nur an die Haustüre gestellt und die übergebende Person geht sogleich wieder. Die Familien können dann selbst ihren Tag mit der Muttergottes gestalten.

In Krumbach gibt es eine „Herbergssuche Dahoim“: Die teilnehmenden Personen oder Familien sollen an ihrem Tag ihre eigene Muttergottes, eine Ikone oder auch ein selbst gemaltes Bild zum Adventskranz dazu stellen oder einen besonderen Platz dafür schmücken.

Für alle Gemeinden gilt, wer möchte, kann ein Foto aufnehmen und dieses an das Pfarrbüro senden, welches dann auf der Internetseite eingestellt wird. Anregungen, wie man diese Zeit als besondere Zeit gestalten kann, liegen in den jeweiligen Pfarrkirchen aus und können dort mitgenommen werden.

Bei wem die Muttergottes zu Gast sein soll oder wer Fragen hat, kann sich baldmöglichst im Pfarrbüro unter Telefon 08282/89750 melden. In Ebershausen und Krumbach St. Michael kann man sich dort in die Besuchsliste eintragen lassen oder man wird weiter vermittelt, so Regina Weindl.

In Niederraunau kann man sich melden bei Frau Huggenberger unter Telefon 08282/3221. Hier werden besonders Terminwunsch berücksichtigt und neue Teilnehmer an der Herbergssuche willkommen geheißen. (zg)

