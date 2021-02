06:00 Uhr

Wie es im Ursberger Jugendtreff "Enjoy" läuft

Plus Der Jugendtreff "Enjoy" in Ursberg stand vor zwei Jahren knapp vor dem Aus. Mittlerweile sieht die Lage gänzlich anders aus. Auch mit dem Baugebiet „Waldblick II“ in Premach geht es weiter.

Die weitere Entwicklung des Ursberger Jugendtreffs „Enjoy“ sowie das geplante Baugebiet „Waldblick II“ in Premach waren die bestimmenden Punkte der ersten Gemeinderatssitzung in Ursberg.

Besonders erfreulich zeigte sich die sehr positive Entwicklung des Jugendtreffs „Enjoy“. Stand dieser vor knapp zwei Jahren praktisch vor dem Aus, so ist seither eine deutliche Aufwärtsentwicklung festzustellen, stellten die Räte fest. So zeigte denn auch Benjamin Bierweiler, der für den Jugendtreff zuständige Betreuer der Jugendhilfe Seitz, unter deren Ägide das Projekt „Jugendtreff“ nun schon seit einigen Jahren läuft, eine positive Bilanz des Jahres 2020 auf.

Es habe sich eine etwa 14-köpfige Kerngruppe aus Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren herausgebildet, so Bierweiler, wobei insgesamt etwa 50 Jugendliche aus dem Gemeindegebiet das Angebot des Jugendtreffs annehmen würden. Dabei hat sich der durchschnittliche Besuch an den Öffnungszeiten von zwei Jugendlichen (2016) auf neun Jugendliche (2020) nahezu verfünffacht.

Jugendtreff "Enjoy" in Ursberg hat eine gute Ausstattung

Sicher mit dazu beigetragen hat die gute Ausstattung des Jugendtreffs, bei der Kochgelegenheiten, Tischkicker, Dartboard, Grill, Playstation 4 und vieles mehr die unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten zulassen. Auch das pädagogische Angebot werde von den Jugendlichen in immer stärkerem Maße angenommen. Nicht nur, dass sie mit Benjamin Bierweiler einen mittlerweile voll integrierten Ansprechpartner vor Ort haben. Auch die Aktivitäten des Jugendtreffs, wie zum Beispiele die gemeinsam gestalteten Pizza- und Kochabende, Projekte der Neugestaltung des Jugendtreffs und deren Umsetzung des Innenbereichs wie auch in den Außenanlagen führen zu gruppendynamischen Prozessen, in welchen die Jugendlichen ihr Können und das Gelingen erleben können. Besonders herauszuheben ist dabei das Planen und das gemeinsame Aufstellen eines Carports im Bereich des Jugendtreffs. Auch am Dorfleben nimmt „Enjoy“ regen Anteil. So wurde zum diesjährigen Ferienprogramm eine coronagerechte virtuelle Schnitzeljagd sehr erfolgreich umgesetzt.

Nach wie vor gehört es zur Hauptaufgabe des Jugendtreffs, weitere Mitglieder zu gewinnen und sich immer wieder ein bisschen mehr in Richtung Selbstverwaltung zu entwickeln – die größtmögliche Selbstverwaltung des Jugendtreffs ist das finale Ziel der Jugendbetreuung Seitz. Die Gemeinde will den Jugendtreff weiterhin in allen Belangen wohlwollend unterstützen.

Baugebiet "Waldblick II" in Premnach ist Thema

Ebenso problemlos verlief Tagesordnungspunkt vier, der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Waldblick II“ im Ortsteil Premach. Hier konnte Bürgermeister Peter Walburger berichten, dass die Stellungnahmen des Landratsamtes und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingegangen seien. Das Landratsamt sieht die Änderung in ein allgemeines Wohngebiet vorsichtig kritisch und hält die Beurteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für den entscheidenden Faktor. Dieses Amt spricht sich deutlich für die Beibehaltung eines Dorfgebietes aus. Ansonsten werde ein hohes Konfliktpotenzial mit den im Umfeld noch bestehenden landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieben gesehen.

Demzufolge beschloss der Rat die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Waldblick II“ und weist dieses Gebiet als Dorfgebiet aus. Nun muss ein Vorentwurf angefertigt werden und dem Gemeinderat neuerlich zur Beratung vorgelegt werden. Unter den verschiedenen Baugebieten der Baunutzungsverordnung ist ein Dorfgebiet das einzige, in dem auch die Errichtung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben einschließlich der damit verbundenen Tierhaltung zulässig ist. (diz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen