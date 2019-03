vor 18 Min.

Wie es in Krumbach grünen und blühen soll

Stadtrat diskutiert auf SPD-Antrag über die Einrichtung weiterer Blühflächen. Warum der Stadtrat aber auf eine konkrete Planung verzichtet.

Von Monika Leopold-Miller

Eine Wiese wie vor 50 Jahren mit Vergissmeinnicht, Kuckuckslichtnelken, Margeriten, Glockenblumen, Hahnenfuß, Löwenzahn und Gänseblümchen. Diese Blumen konnte man früher auf den Wiesen finden. Bienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten hatten ihre Freude daran. Was ist davon geblieben? Der Lebensraum für Insekten ist in den vergangenen Jahren geradezu drastisch zusammen geschrumpft. Durch das jüngste Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wurde dieses Problem vielen ins Bewusstsein gerufen. Was kann eine Stadt wie Krumbach tun, um mehr Blühflächen zu schaffen? Dies wurde jetzt im Stadtrat diskutiert. Mehr Blühflächen auf städtischem Gebiet – das wurde im Stadtrat befürwortet. Eine konkrete Planung soll aber nicht auf den Weg gebracht werden.

Frimmel lobt Krumbacher Stadtrat

„Jeder Quadratmeter zählt“, betonte Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Günzburger Landratsamt, wenn es um Blühflächen geht. Er sieht ein Umdenken und eine Veränderung in der Bevölkerung. Jahrzehntelang sei es in die andere Richtung gegangen. Die Umkehr gehe nun nicht von heute auf morgen. Doch es bewegt sich etwas. „Daraus muss eine Welle werden“, erklärte Frimmel im Gespräch mit unserer Redaktion. Frimmel freute sich, dass der Krumbacher Stadtrat sich mit dem Thema beschäftigt.

Auf Antrag der SPD-Stadtratsfraktion befassten sich die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung mit dem Thema Blühflächen. Die SPD forderte, dass die Stadt einen Plan für mehrjährige Blühflächen auf städtischem Grund erstellen sollte. Achim Fißl (SPD-Fraktionsvorsitzender) erläuterte den Antrag. Durch die negative Entwicklung der Kulturlandschaften haben sich die Lebensräume der blütenbestäubenden Insekten in den letzten Jahrzehnten dramatisch verschlechtert. Blühstreifen hätten eine wichtige Bedeutung für die Bereicherung und Aufwertung des Landschaftsbildes. Zudem würden sie dazu beitragen, dass in einer breiten Öffentlichkeit die Akzeptanz gegenüber Naturschutzmaßnahmen verbessert werde, so heißt es im SPD-Antrag.

Der Antrag stieß auf große Resonanz bei den Räten. Gleichzeitig war zu hören, dass in Krumbach bereits vieles getan werde, wenn es um die Einrichtung naturnaher Flächen geht.

Claus Brückmann (CSU) berichtete von Aktionen der Mittelschule. Eine Klasse habe zwei Blühflächen mit jeweils 100 Quadratmetern angelegt, die sie gießen und jäten. Brückmann sprach von einem großen Aufwand. Doch der Bauhof unterstütze die Aktion tatkräftig. „Der Bauhof hat viel getan und tut weiter viel“, betonte Brückmann. Ansonsten seien auch die Obst- und Gartenbauvereine sehr aktiv. Gräben sollten nicht mehr gemulcht werden. Dies sei insektenfreundlicher, so Brückmann. Es mache jedoch keinen Sinn, an jeder Ecke eine Blühfläche anzulegen, sie müsse auch gepflegt werden.

Krumbacher Leitbildgruppe ist seit 15 Jahren aktiv

Lothar Birzle (JW/OL-Fraktionsvorsitzender) verwies auf die Leitbildgruppe Natur, Umwelt und Energie, der er angehört und die es seit rund 15 Jahren in Krumbach gibt. Unter anderem hat die Gruppe einen ehemaligen Parkplatz östlich von Krumbach in ein Biotop umgewandelt. Ferner kümmert sich die Gruppe um die Pflege von Obstbäumen. Birzle hielt jedoch Blühflächen entlang von Straßen aus Sicherheitsgründen nicht für geeignet. Birzle nutzte die Gelegenheit, den SPD-Antragsteller Fißl zum nächsten Treffen der Leitbildgruppe einzuladen. Jeder Bürger sei herzlich eingeladen, mitzumachen.

Klemens Ganz (UFWG-Fraktionsvorsitzender) begrüßte den Antrag. Allein schon aus dem Grund, dass im Stadtrat darüber diskutiert wird, wie er sagte. Spezielle Pläne zu erstellen, hielt er jedoch nicht für notwendig. Es werde schon viel getan. Die Räte einigten sich darauf, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, mehr Blühflächen anzulegen, die Aktivitäten noch zu verstärken und die Bevölkerung mit einzubeziehen. Ein Plan dazu soll jedoch nicht erstellt werden.

Frimmel dagegen ist der Meinung, dass schon ein Plan oder Konzept erstellt werden sollte. Das müsse nicht der Plan eines Architekten sein, aber die Aktionen sollten festgehalten werden, denn Personal könne wechseln. Eventuell könne die Leitbildgruppe diese Aufgabe übernehmen, meinte Frimmel.

