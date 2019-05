vor 4 Min.

Wie in Nattenhausen „Musik gelebt wird“

Bezirksleiter Franz Alstetter überreicht dem Nattenhauser Musikverein die Pro-Musica-Plakette. Welche Höhepunkte es beim Bezirksmusikfest noch gibt.

Von Alois Thoma

„Wir leben Musik“ – unter dieses Motto hat der Musikverein Nattenhausen das 47. Bezirksmusikfest gestellt, dessen Ausrichter er dieser Tage ist. Wie Musik gelebt wurde, das wurde in den vergangenen Tagen, unter anderem mit einem eindrucksvollen Sternmarsch und Serenade bereits deutlich. Weitere Höhepunkte, wie man Musik leben kann, werden am Wochenende mit Internationalem Jugendkapellentreffen, Blasmusik-Cup, Festgottesdienst, Gemeinschaftschor und Festzug folgen.

In der knapp über 500 Einwohner zählenden Günztalgemeinde wird aber nicht nur dieser Tage, sondern seit 100 Jahren Musik gelebt. Dafür bekam der Jubiläumsverein nun den Lohn. Im Auftrag von Bayerns Kultusminister Bernd Sibler und dem ASM-Präsidium überreichte ASM-Bezirksleiter Franz Alstetter im Rahmen des Sternmarsches die Pro-Musica-Plakette mit Urkunde an Vorstand Bernhard Konrad und dessen Stellvertreter Tobias Gänzer für „Verdienste um instrumentales Musizieren“ über mindestens 100 Jahre nachgewiesener Vereinsgeschichte. Hierzu habe, so Alstetter, der Pro-Musica-Beauftragte des ASM, Eugen Miller, in bewährter Weise die Vorarbeit geleistet.

„Chöre und Musikkapellen bringen den Freistaat zum Klingen, tragen Musik und Gesang in unsere Regionen und machen Kultur vor Ort sichtbar und hörbar! Jedes der geehrten Ensembles pflegt unsere Tradition, schafft mit dieser unermesslich wertvollen Kulturpflege Heimatbewusstsein und stiftet Identität,“ betonte der Kultusminister bei der Verleihung der Auszeichnung an 33 Ensembles am 18. Mai im Rathausprunksaal in Landshut, zu welcher der MV Nattenhausen aber wegen der gleichzeitig von ihm ausgerichteten Wertungsspiele keine hochrangigen Vertreter entsenden konnte. Kulturpflege über die Landesgrenzen hinaus, das wird am heutigen Samstag im Rahmen des Bezirksmusikfestes betrieben, wenn um 17.30 Uhr beim Internationalen Jugendkapellentreffen die Jugendblasorchester aus Herceg (Montenegro) und Lobenz (Polen) zu Gast sind und mit dem Bezirksjugendorchester sowie der Jugendkapelle Tafertshofen-Ebershausen-Nattenhausen im Festzelt auftreten. Das Orchester des Bezirkes hat einst über das Jugendwerk Babenhausen Kontakt zu Kapellen im Ausland gesucht. Inzwischen war es bereits einmal in Polen und auch Gastgeber der Jungmusiker aus Lobenz bei einem gemeinsamen Konzert in Ursberg.

Das weitere Programm in Nattenhausen

Am Samstagabend (19 Uhr) stellen sich die Musikkapellen Billenhausen, Gaismarkt-Niederraunau-Winzer, Krumbach, Waltenhausen und Ziemetshausen beim Blasmusik-Cup einer vierköpfigen Jury. Programm, Showelemente, musikalischer Gesamteindruck und Publikumswirksamkeit sind die vier Bewertungselemente bei diesem Wettbewerb. Mit einem Festgottesdienst (10 Uhr) im Zelt wird der fünfte und letzte Tag der Festivitäten in Nattenhausen eingeleitet. Im wahrsten Sinne des Wortes „Musik gelebt“ wird nachmittags beim Gemeinschaftschor (13.15 Uhr) und Festumzug (14 Uhr) mit über 70 Zugnummern.

Anschließend unterhält die Musikkapelle Aletshausen die Gäste im Zelt, die dann ab 18 Uhr bei freiem Eintritt von Berthold Schick und seiner „allgäu 6“ noch einen blasmusikalischen Hochgenuss serviert bekommen.

Umfassende Informationen zur 100-jährigen Geschichte des Nattenhauser Musikvereins finden Sie hier:

Seit 100 Jahren gibt es in Nattenhausen eine Blasmusikkapelle

Themen Folgen