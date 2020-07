20.07.2020

Wie kam es zu 457 Corona-Verstößen im Kreis Günzburg?

Plus Hunderte Bußgelder hat das Landratsamt im Kreis Günzburg wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen verhängt. Wie kam es dazu? Und wen trifft es besonders hart?

Von Alexander Sing

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Landratsamt in Günzburg eine neue Aufgabe: die Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Wie Sprecherin Jenny Schack auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurden seit Inkrafttreten des Bußgeldkatalogs Ende März insgesamt 457 Verstöße gegen die Corona-Auflagen beim Landratsamt gemeldet. In 410 Fällen wurde auch tatsächlich ein Bußgeld verhängt. Manch einer will das nicht akzeptieren.

In der kommenden Woche steht am Amtsgericht Günzburg die erste Verhandlung in Sachen Corona an. Ein Einspruch gegen ein vom Landratsamt verhängtes Bußgeld wird verhandelt. Weitere werden folgen. Nicht alle akzeptieren die Tatsache, dass sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben sollen. Jede Anzeige werde von einem Sachbearbeiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung geprüft, so Schack. Das könne dann auch zu dem Ergebnis führen, dass kein Verstoß vorlag.

Die meisten Strafen gab es im Kreis Günzburg zu Beginn der Corona-Pandemie

Die meisten Anzeigen gab es zu Beginn der Pandemie, als die Auflagen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes noch wesentlich strenger waren. 352 Mal verließen Menschen im Kreis Günzburg damals ohne triftigen Grund ihre Wohnung. Das erklärt auch, warum sich die mit 95 im März und 270 im April vor allem auf die Anfangszeit konzentrieren.

Jenny Schack ist Pressesprecherin des Landramtsamts Günzburg. Bild: Till Hofmann

Im Mai (76) und Juni (16) gab es dann aufgrund der Lockerungen wesentlich weniger Verstöße. Hier wurde meist das Nichteinhalten der geltenden Kontaktbeschränkungen (Stichwort: 1,5 Meter Abstand) beanstandet, nämlich 46 Mal. Daneben kam es vereinzelt zu Verstößen im Bereich der Gastronomie, bei der Einhaltung der Maskenpflicht und dem Betretungsverbot von Krankenhäusern.

Ein Großteil der Corona-Bußgelder im Kreis Günzburg werden akzeptiert

Fälle wie der des renitenten Hotelgastes, der am Samstag in Günzburg von der Polizei abgeführt wurde, weil er sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, seien aber zum Glück sehr selten, sagt Christoph Langer, Geschäftsbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung am Landratsamt. „Natürlich gab es Fälle, in denen die Leute genau wussten, was sie taten. Es waren aber auch viele dabei, die sich ihres Fehlverhaltens nicht bewusst waren. Gerade am Anfang galten ja immer wieder neue Regeln. Die waren dann über so ein Bußgeld natürlich nicht amüsiert.“

Christoph Langer ist im Landratsamt Günzburg zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bild: Bernhard Weizenegger

Dennoch hat ein Großteil der Betroffenen die Strafe akzeptiert. Nach Angaben des Landratsamts sind bisher 45 Einsprüche eingegangen. Das bedeutet, dass 365 Menschen ihr Bußgeld akzeptiert und gezahlt haben. „Manch einer macht das vielleicht zähneknirschend“, so Langer. „Aber vielen ist es ein mögliches Gerichtsverfahren dann auch nicht wert.“ In der Regel wird nach Einspruch über eine solche Ordnungswidrigkeit von einem Gericht entschieden. So läuft es auch bei Bußgeldern im Straßenverkehr. Das Gericht kann die Strafe dann bestätigen, aufheben oder auch die Höhe des Bußgeldes reduzieren.

Corona-Bußgelder: Teuer wird es für Gewerbetreibende

In dem meisten Fällen beschränkt sich das Bußgeld aber ohnehin auf eine dreistellige Summe. Nicht erlaubte Treffen mit anderen Personen etwa kosten 150 Euro, ebenso die Nichteinhaltung der Maskenpflicht.

Etwas teurer wird es zum Beispiel, wenn man unerlaubt ein Krankenhaus oder Seniorenheim besucht. Dann werden 500 Euro fällig. Auch Eltern, die ihre Kinder etwa mit Krankheitssymptomen in die Kita bringen, können mit 500 Euro zur Kasse gebeten werden. Richtig teuer wird es für Gewerbetreibende, die nicht auf die Einhaltung der Regeln achten. Wer in einem Geschäft, einem Restaurant oder einer Arztpraxis etwa keinen Abstand hält, der kann den Verantwortlichen eine Strafe von 5000 Euro bescheren.

Um die Kontrollen vor Ort kümmert sich in 90 Prozent der Fälle die Polizei. Sie nimmt die Fälle auf und leitet sie ans Landratsamt weiter. Eigene Corona-Kontrolleure habe man nicht im Einsatz, stellt Sprecherin Jenny Schack klar. „Nur wenn Mitarbeiter des Landratsamts bei einer anderen Tätigkeit etwas sehen, geben sie es weiter. Wir suchen keine Fehler.“ Auch die Hygienekontrolleure, die derzeit von Landratsämtern in ganz Schwaben eingestellt werden, sollen sich nicht um die Verfolgung und Feststellung von Verstößen gegen die Corona-Auflagen kümmern. Das übernehme weiter die Polizei.

Hochzeiten und private Feiern halten das Landratsamt Günzburg auf Trab

Aktuell scheint die Lage im Kreis Günzburg ohnehin ruhig. Während zu Beginn der Pandemie Personal aus allen Abteilungen des Landratsamts mit der Beschaffung von Schutzmaterial und der Nachverfolgung von Infektionsketten beschäftigt war und die Bußgelder nebenher abgehandelt werden mussten, hat sich die Situation laut Christoph Langer merklich entspannt. „Man darf ja wieder relativ viel. Uns treibt jetzt eher das Thema Hochzeiten und private Feiern um. Wir bekommen viele Anfragen, was man nun genau darf und was nicht.“

Oft sei es auch für ihn und seine Mitarbeiter nicht immer leicht, die nötigen Informationen vom Ministerium zu bekommen. Aber man helfe, so gut es geht. Schließlich will niemand bewusst ein Bußgeld riskieren und am Ende vor Gericht streiten.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen