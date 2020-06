vor 55 Min.

Wie sich die Physiotherapie auf die Krise eingestellt hat

Welche Möglichkeiten die verschiedene Praxen anbieten und wie Therapeuten mit dem Thema Risiko umgehen.

Von Gertrud Adlassnig

Es gibt Arbeitsbereiche, die zwar unter demselben Namen geführt werden, sich in ihrer praktischen Ausrichtung aber stark voneinander unterscheiden. Dazu gehören auch die physiotherapeutischen Angebote. Entsprechend ihrer Klientel haben die Praxen unterschiedliche Strategien entwickelt, um durch die Krise zu kommen. Die Krumbacher Meine-Physio-Praxis hat über die gesamte Zeit ihr Angebot für medizinisch notwendige Behandlungen auf Rezept aufrechterhalten, mit Ausnahme von Kursen, die dem Abstandsgebot zum Opfer fielen. Natürlich haben sie bei der Behandlung ihrer Patienten alle Hygienevorschriften eingehalten und darauf geachtet, dass die Abstände groß genug waren. Das vielseitige Kursangebot muss aber zurzeit noch immer ruhen, denn nach den derzeit gültigen Regeln müssten die Kurse, wegen der großen Abstände, im Freien abgehalten werden, erklärt die Sprecherin der Praxis.

Einen alternativen Weg geht die Praxis von Ines und Jonas Scharpf. Sie haben inzwischen zwei Kurse in ihr Angebot aufgenommen, allerdings werden die nicht vor Ort abgehalten, sondern sind als Videokurs buchbar. Der Zugang, erklärt Ines Scharpf, ist leicht. Nach einem telefonischen Kontakt mit der Praxis erhält der Kunde die Zugangsdaten und kann den Kurs über eine kostenfreie App freischalten.

Der von den Krankenkassen anerkannte Präventionskurs wird von einer zertifizierten Trainerin geleitet. Die macht in der Praxis die Übungen vor, die gefilmt werden. Über Webcams bei den Nutzern kann sie die Ausführungen ihrer Teilnehmer kontrollieren. „Das ist zwar nicht ganz so perfekt wie im direkten Kontakt, da keine Hilfestellung oder manuelle Korrektur möglich ist, aber die Kursleiterin sieht die Ausführungen und kann jeden einzelnen ansprechen.“

Daheim ohne Ansteckungsrisiko

Mit dem „Physyolates“-Kurs, einer von einem Institut entwickelten Mischung aus Physiotherapie, Yoga und Pilates, können die Teilnehmer, trotz der Abstandsgebote, daheim ohne Ansteckungsrisiko Gesundheitsvorsorge pflegen. Der zweite Kurs, ein klassischer Pilates-Kurs, startete am gestrigen 2. Juni. Auch er ist technisch so eingerichtet und wird wie der Physyolates-Kurs angeboten. Bislang sind die Kurse, in die die Praxis viel Zeit investiert hat, bis Mitte August geplant. Daneben laufen die üblichen Angebote mit den Auflagen der Behörden weiter. Ines Scharpf versichert, dass alle notwendigen Behandlungen ausgeführt werden können.

Derzeit sind die Wartezeiten für die Patienten günstig, lediglich der Bereich Lymphdrainage ist weitgehend ausgebucht. Und, versichert Ines Scharpf, allmählich öffnen sich auch wieder die Heime, um ihre Bewohner versorgen zu lassen. Sie sieht eine langsame Rückkehr in die Normalität.

Die stellt auch die Thannhauserin Sabine Kapfer fest. Sie hatte aus Sicherheitsgründen ihre Praxis für zwei Wochen geschlossen. „Schon vor dem Shutdown. Ich wollte meine Patienten und mein Team keinem Risiko aussetzen.“ Danach kehrte sie ganz sachte in die Arbeitswelt zurück.

Zunächst mit vier Akutpatienten, die mit äußerster Vorsicht behandelt wurden. „Entzerren der Termine, große Abstände, alle denkbaren Hygienemaßnahmen sind noch heute, da fast alle Patienten wieder kommen können, selbstverständlich.“ Auch die Hausbesuche laufen allmählich wieder an. Nur einige Hochrisikopatienten warten noch ab. Es liege in der Entscheidung der Patienten, erklärt Sabine Kapfer, der Besuch in der Praxis sei eine Risikoabwägung. In ihrer Einschätzung haben viele Patienten das Risiko zumindest am Anfang nicht so ernst genommen wie die Praxis.

Auf alternative Angebote wie Videokontakte haben Sabine Kapfer und ihr Team verzichtet. Für ihre Patienten ist der direkte Kontakt zum Therapeuten wichtig.

