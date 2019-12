23.12.2019

Wie soll Rathausparkplatz gestaltet werden?

Entscheidung für das Areal in Ziemetshausen wurde auf nächstes Jahr vertagt

Von Peter Voh

Wichtige verkehrsrechtliche Regelungen standen auf der Tagesordnung der letzten Sitzung des Marktgemeinderates Ziemetshausen in diesem Jahr. Nachdem das Rathaus mit dem Einbau eines von außen an der Kohlstattstraße zugänglichen Aufzuges und der Installation von rollstuhlgerechten Toiletten den Status der Barrierefreiheit erreicht hat, konnte über die Gestaltung des Parkplatzes auf der Rückseite des Rathauses noch keine Entscheidung getroffen werden. Für ein ansprechendes Gesamtbild rund um das 130 Jahre alte Gebäude hat man sich schon im Vorfeld entschieden, die graue Betonmauer vor dem Neurenaissancebau bis zur Grenze zum Nachbargrundstück durch eine aufgelockerte Gabionenwand zu ersetzen. Dahinter soll eine niedrige Begrünung gepflanzt werden. Dazu und für die Gestaltung des Parkplatzes hat Landschaftsarchitekt Hans Marz erste Planzeichnungen vorgelegt. Demnach sollen dort sechs Parkplätze einschließlich eines Behindertenparkplatzes und eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder geschaffen werden. Über den Untergrund dafür in Pflasterstein- oder ähnlicher Ausführung ist man noch uneins. Der Planer soll hierzu zur ersten Sitzung im neuen Jahr detaillierte Vorschläge unterbreiten.

Auf Anregung eines Bürgers aus Muttershofen bei der Bürgerversammlung wurde in Absprache mit der Polizeiinspektion Krumbach die für die Meierhofstraße bereits weitgehend gültige Tempo 30-Zone ausgeweitet. Zur Wahrung der Schulwegsicherheit und zum Schutz der Radfahrer gilt die Regelung nun ab der Einfahrt Weberstraße bis zur Sattlerstraße und dort dann ebenfalls. Die bestehende Vorfahrtsregelung an der Abzweigung in die Sattlerstraße wird auf „Rechts vor Links“ abgeändert. Der Beschluss wurde mit allen Stimmen gefasst.

Durch die im Gewerbegebiet Haldenweg II neu geschaffene Straßeneinmündung Boschstraße in die Gewerbestraße würde dort für die aus Hinterschellenbach kommenden Verkehrsteilnehmer die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ gelten. Da dort jedoch der Hauptverkehr fließt, wird für die Boschstraße die Vorfahrtsregelung „Vorfahrt achten“ angeordnet und die Gewerbestraße zur Vorfahrtsstraße erklärt. Entsprechend erfolgt die Beschilderung. Alle Markträte haben den Beschluss mitgetragen.

Wegen der Zufahrt zum neu geplanten Gewerbegebiet Ziemetshausen-Ost wird es auf der Ortseinfahrt Ost bis zum Ortsbeginn (Augsburger Straße) zu Abbiegeverkehr kommen. Auch in Absprache mit der Polizei wird daher für die Ortseinfahrt ab dem Parkplatz an der Umgehungsstraße eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern angeordnet.

Zur Schulwegsicherheit bei der Querung der Friedhofstraße an der Einmündung zur Wäckerle-Straße soll ein Spiegel angebracht werden, um den Kindern die Einsicht in die Friedhofstraße zu erleichtern. Dazu soll auf Anregung der Polizei zusätzlich eine weiß markierte Sperrfläche auf der Straße angebracht werden, um die Einmündung in die Wäckerle-Straße für die nach rechts abbiegenden Autofahrer zu verschmälern. Dies soll auch den Kindern als Verlängerung des Gehweges dienen. Die Märkträte waren einstimmig dafür.

Der Fußweg vom westlichen Ende des Gerberwegs über die Zusam bis zur Einmündung in die Mühlstraße wird aufgrund der Flurbereinigung und dadurch neuer Grundstücksaufteilung als beschränkt öffentlicher Fuß- und Radweg gewidmet. Da der Weg abends unzureichend beleuchtet ist, sagte Bürgermeister Anton Birle die Anbringung einer Leuchte zu.

Die Faschingsgesellschaft Schönaria beabsichtigt, den bestehenden Vereinsstadel mit einem Anbau zur Unterbringung von Vereinsutensilien zu versehen. Dazu sollen auch zwei Fertiggaragen aufgestellt werden. Der Marktgemeinderat hat hierzu keine Einwände, wurde in der Sitzung festgestellt.

