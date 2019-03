05:55 Uhr

Wie viel Platz bekommen Thannhausens Cafés auf der Straße?

Die Miguel Café-Bar in der Thannhauser Bahnhofstraße darf nun das gesamte Jahr über Sitzplätze auf dem Gehsteig anbieten. Auf dem angrenzenden Dr. Georg und Lu Zimmermann-Platz sollen Tische allerdings nur in den warmen Monaten stehen.

Gerade im Sommer sitzen Kunden gerne draußen, um ein Getränk zu genießen. Doch ohne Erlaubnis der Stadt geht das nicht. Besondere Regeln gelten bei der Musik.

Von Christian Gall

Besonders im Frühjahr und Sommer geht es in der Bahnhofstraße in Thannhausen belebt zu. Bars und Cafés reihen sich aneinander – Kunden können der Sonne baden, während sie im Freien ihr Getränk, Eis oder Essen genießen. Doch damit ein Geschäft auch außerhalb seines Ladens Tische und Stühle aufstellen darf, muss es eine Genehmigung der Stadt Thannhausen einholen. Eine solche Anfrage beschäftigte den Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Die „Miguel Café-Bar“ bietet im Sommer seinen Kunden Plätze im Freien. Einige Tische stehen direkt an der Fassade des Cafés an der Bahnhofstraße, weitere Plätze gibt es auf dem angrenzenden Dr. Georg und Lu Zimmermann-Platz. Eine Erlaubnis dafür hat das Café für den Zeitraum zwischen Anfang April bis Ende Oktober. Nun hat der Inhaber des Cafés, Miguel Miranda, einen Antrag auf Verlängerung dieses Zeitraums gestellt – für ganzjährige Bewirtung auf der Bahnhofstraße und auf dem Dr. Georg und Lu Zimmermann-Platz von Anfang Februar bis Ende November. „Auch in diesen Monaten gibt es schöne Tage, an denen die Kunden gerne im Freien sitzen möchten“, sagte Miguel Miranda auf Anfrage unserer Zeitung.

Keiner verlängerten Zeiten am Dr. Georg und Lu Zimmermann-Platz

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses zeigten sich dem gegenüber aufgeschlossen. So sagte Bürgermeister Georg Schwarz: „Das bringt Leben in die Stadt. Auf dem Gehweg finde ich das völlig in Ordnung.“ Auch Monika Wiesmüller-Schwab (CSU) schloss sich dem an: „Solange es niemanden stört, ist das eine gute Sache.“ Bedenken äußerte der Bürgermeister aber zu den Tischen auf dem Dr. Georg und Lu Zimmermann-Platz: „Der Platz sollte nicht das ganze Jahr über verstellt werden.“ Letztendlich einigten sich die Mitglieder des Bauausschusses darauf, dass der Verlängerung für die Bahnhofstraße zugestimmt wird. Das ganze Jahr über dürfen dort nun Tische nun stehen – allerdings unter der Auflage, dass sie direkt an der Fassade des Gebäudes aufgestellt werden. Das ist bisher jedoch ohnehin der Fall. Für den Dr. Georg und Lu Zimmermann-Platz gab es allerdings eine Absage, dort dürfen Tische weiterhin nur von Anfang April bis Ende Oktober aufgestellt werden. Inhaber Miguel Miranda zeigte sich im Hinblick auf die Entscheidung pragmatisch: „Dann müssen die vier Tische an der Bahnhofstraße in diesen Monaten genügen.“

Entscheidung kann sich auch auf andere Cafés auswirken

Die Entscheidung des Bauausschusses betrifft womöglich nicht nur die „Miguel Café-Bar“. Auch andere Café-Besitzer hätten die Möglichkeit, eine Verlängerung der Außenbewirtung zu beantragen – die aktuelle Entscheidung des Bauausschusses würde ihnen dabei als gute Argumentationsgrundlage dienen.

Grundsätzlich dürfen in Thannhausen Cafés außen nur bis 22 Uhr bewirten, Biergärten eine Stunde länger. Die Stadt Thannhausen hat außerdem klare Regeln, wenn Gaststätten Musik ins Freie übertragen wollen. Sei es nun Livemusik oder Musik vom Band – grundsätzlich ist das nicht erlaubt. Bürgermeister Schwarz betonte in der Sitzung allerdings, dass man durchaus einzelne Genehmigungen dafür geben kann: „Wenn dabei niemand belästigt wird, spricht nichts dagegen.“

