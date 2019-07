16:32 Uhr

Wieder Neunter: Georg Egger wiederholt seinen EM-Erfolg

Der zweite Streich: Wieder ist Georg Egger bei der Europameiserschaft in die Top Ten gefahren.

Der frischgebackene Vater war in Tschechien zeitweise sogar noch weiter vorne. Schon eine Woche später geht es für Georg Egger im Weltcup weiter.

Mountainbiker Georg Egger hat seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt und ist wieder als bester Deutscher auf Rang neun bei der Europameisterschaft ins Ziel gekommen. Im Elite-Rennen im tschechischen Brünn wäre sogar noch mehr drin gewesen. Dennoch bestätigte der Obergessertshauser am Sonntag seine Vorstellung vom Weltcup in Les Gets (Platz 20).

Egger kam gut ins Rennen und behauptete sich zunächst zwischen Rang elf und 14, bevor er in der fünften Runde noch mal die Initiative ergriff und sich bis auf den siebten Rang nach vorne schob. Dort hatte er drei Fahrer im Schlepptau, die weiter den Anschluss hielten. Bisweilen lag der 24-Jährige nur 20 Sekunden hinter den Medaillenrängen. „Da sind wir etwas schneller gefahren als die in der Verfolgergruppe“, erklärte Egger.

In den letzten zwei von acht Runden ging es dann an die Reserven und Egger musste kämpfen. Auch weil er einmal kurz weg rutschte und eine Lücke zu seiner Gruppe kassierte. Den Franzosen Thomas Griot konnte er nicht halten und auch nicht die italienischen Zwillinge Luca und Daniele Braidot. So kämpfte er gegen den zurückgefallen Schweizer Thomas Litscher um Rang acht. Allerdings vergeblich.

Die Konkurrenz um Olympia schläft nicht

„Klar, Achter wäre ich schon gerne geworden, aber Litscher hat da noch mal so einen Antritt gesetzt, da war dann Ende. Irgendwann ist halt aus“, meinte ein dennoch zufriedener Egger im Ziel, das er als bester Deutscher mit 2:05 Minuten Rückstand auf den Niederländer Mathieu van der Poel (1:28:34) erreichte. Damit hat der 24-Jährige, der am Dienstag Vater einer Tochter geworden ist, eine weitere B-Norm für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geholt.

Allerdings ist auch Eggers momentan härtester Konkurrent um einen deutschen Olympia-Startplatz, Teamkollege Max Brandl, gut unterwegs. Beim EM-Rennen der U23 holte der 22-Jährige vom Lexware Mountainbike Team die Bronzemedaille. Trotz dieser Erfolge verharren die deutschen im für die Olympia-Startplätze maßgeblichen Nationenranking weiter auf Platz neun. Nächste Gelegenheit, wertvolle Punkte zu sammeln, haben Egger und Co. beim Weltcup-Rennen am kommenden Wochenende in Val di Sole. (zg, sial)

Themen Folgen