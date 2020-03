08.03.2020

Wieder bergauf fahren in einer bestimmten Deisenhauser Straße

Die Straße „Hinterer Berg“ in Deisenhausen dürfen künftig wieder alle Fahrzeuge, die nicht schwerer als 2,8 Tonnen sind, in beiden Richtungen befahren.

Nur für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen Gewicht soll weiterhin ein Verbotsschild in der Straße „Hinterer Berg“ in der Gemeinde Deisenhausen gelten. Alle anderen dürfen die Straße in beiden Richtungen benutzen.

Von Emil Neuhäusler

Für die Befahrung der Straße „Hinterer Berg“ in Deisenhausen erließ der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag eines Anliegers eine neue Regelung. Für die bergauf fahrenden Fahrzeuge, erläuterte Bürgermeister Norbert Weiß, galt aktuell eine Voll-sperrung für Fahrzeuge aller Art, ergänzt mit dem Zusatzschild „Anlieger frei“. In der Realität aber wurde dieses Schild, wie bereits vor Einrichtung dieser Sperrung, die nach einem tödlichen Unfall eines Lkw-Fahrers erfolgte, von niemandem beachtet. Der Antragsteller will nun die Anpassung des Verkehrsrechts an die tatsächliche Nutzung dieser Straße erreichen. Damit auch künftig das Problem des Lkw-Verkehrs zur Firma Tahedl entsprechend berücksichtigt wird, schlägt er vor, statt der aktuell geltenden Verordnung eine „Sperrung für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen“ mit dem Zusatzschild „Anlieger frei“ zu installieren. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat einstimmig.

Geschwindikeitsanzeigedisplays werden für Unterbleichen angeschafft

Zur Geschwindigkeitsbegrenzung und Geschwindigkeitskontrolle auf allen Gemeindestraßen beschloss der Gemeinderat, zwei Geschwindigkeitsanzeigen anzuschaffen. Sie sollen an den Ortseinfahrten der GZ 6 in Unterbleichen zum Einsatz kommen. Das Versetzen der Displays an andere verkehrsneuralgische Punkte hängt davon ab, meinte Bürgermeister Weiß, ob dazu das notwendige Personal vorhanden ist. Mit Solar und Akku bestückt, rot/grünen Warnfarben und Bluetooth-Anschluss zur Auswertung der Aufzeichnungen kommt ein Display auf knapp 3000 Euro.

In Nordhofen muss auf 22 m entlang der Ortsstraße die Entwässerungsrinne erneuert und ein Straßensinkkasten hergestellt werden, um das kontinuierliche Eindringen von Oberflächenwasser in die Kellergarage eines Anlegers zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Da die betroffenen Antragsteller in den nächsten Wochen ihre Garagenzufahrt neu pflastern wollen, sollten die genannten Verbesserungsmaßnahmen mit ausgeführt werden. Da sich der Antragsteller bereit erklärt, das Tiefboard entlang der Garagenzufahrt mit einem Höhenversatz von fünf Zentimetern auszubilden, was ihm die Einfahrt in die Garage sicherlich erschwert, und weil die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen vom Gemeinderat zweifellos anerkannt wurde, gab es Zustimmung vom ganzen Gemeinderat.

Neue Pumpe für Deisenhauser Pumpstation

Zur Optimierung der innerörtlichen Kanalisation ist es notwendig, wie Bürgermeister Weiß darlegte, an der Pumpstation in der Straße „An der Günz“ eine zweite Pumpe und eine Schaltschrankanlage zu erneuern. Eine Pumpe war bereits im Januar nach deren Totalausfall ersetzt worden. Die Kosten von rund 15000 Euro hat die Gemeinde zu tragen. Um die Durchflussmessung auf aktuell technischen Stand zu bringen, muss der Abwasserverband rund 4000 Euro ausgeben.

