Wieder ist eine Frau die Beste bei der Feuerwehr

Die Kreisbrandmeister sind mit der Leistungsprüfung in Bayersried, Ursberg und Premach sehr zufrieden

„Zum Einsatz fertig!“ hieß es, als zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich ablegten. Zuerst bewies die Gruppe um Leonhard Langhans bei einem angenommenen Außenangriff ihr Können. Die Teilnehmer, darunter vier Debütanten mit Stufe 1, überzeugten bei Knoten, Saugleitung und dem schulmäßigen Löschaufbau. Julian Basler legte bereits als Jugendfeuerwehrler die Stufe 1 ab.

Die zweite Gruppe vervollständigte das Spektrum mit einem angenommenen Zimmerbrand, der unter schwerem Atemschutz im Innenangriff bekämpft wird. Mit Katharina Schmid legte hier erneut, wie bereits die Abzeichen in den Vorjahren, eine Frau als Gruppenführerin die höchste Stufe 6 ab. Rund ein Viertel der Mannschaft der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach ist weiblich. Die anwesenden Kreisbrandmeister Markus Link und Elmar Müller sowie Schiedsrichter Andreas Faith zeigten sich sehr zufrieden mit dem Gezeigten. Neben Bürgermeister Peter Walburger, der außerdem sein Lob für die Leistungsbereitschaft der Wehr, trotz Corona-Pandemie, aussprach, zeigte sich auch Kommandant Fridolin Rothermel außerordentlich zufrieden mit dieser „tollen Truppe“. Während mit Katharina Schmid, Fabian Basler, Tim Weißenhorn, Christoph Schmid und Leonhard Langhans gleich fünf Kameraden die höchste Stufe, Gold-Rot, ablegten, zeigte sich durch die vier Neulinge die gute Nachwuchsarbeit und die zukünftige, zuverlässige Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr. Eine weitere Gruppe mit einigen Neulingen steht ebenfalls schon in den Startlöchern zur Abnahme der Leistungsprüfung. Die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ wird nacheinander in den Stufen eins bis sechs jeweils mit unterschiedlichen Zusatzaufgaben abgelegt. Zwischen den einzelnen Stufen gilt eine Wartezeit von mindestens zwei Jahren. (pm)

