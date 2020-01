Wieder tappt ein Senior in Betrügerfalle

Goldmünzen hatte ein Senior in einem Eimer dabei und sprach bei der Polizei in Krumbachvor. Betrüger hatten ihn dazu gebracht, seinen Goldschatz aus dem Bankschließfach zu holen, damit er ihn an sie übergebe. Gerade noch kamen ihm Zweifel.

Bild: dpa - Bildfunk (Symbolbild)