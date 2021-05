Wiesenbach

Für die Kita Wiesenbach gibt es jetzt eine Zwischenlösung

In der Alten Schule in Oberwiesenbach soll, so die Planung der Gemeinde Wiesenbach, eine Interimskindergartengruppe ihren Platz finden.

Plus Warum bald wieder Kinder in die „Alte Schule“ in Oberwiesenbach einziehen werden, und wie entschieden wird, welches Kind in welche Kita kommt.

Von Manuela Rapp

In der „Alten Schule“ in Oberwiesenbach soll die neue Interims-Kindergartengruppe der Gemeinde ihr Zuhause finden. „Wir haben zwar noch keine endgültige Genehmigung“, sagt Bürgermeister Gilbert Edelmann, aber das Vorhaben würde vom Landratsamt Günzburg befürwortet. „Die Voraussetzungen sind gesetzt.“ Das Genehmigungsverfahren soll noch im Mai beginnen. Der Ortschef hat dafür zuvor die Zustimmung des Gemeinderates und der Vereine eingeholt, die das Gebäude, das der Kommune gehört, als Mieter nutzen. Wunschtermin für den Einzug der Kinder wäre für Edelmann der kommende September. „Das kann ich aber nicht versprechen.“ Den 1. Januar 2022 hält er für realistischer.

