Wiesenbach

vor 50 Min.

So soll der Spielplatz im Bachfeld in Oberwiesenbach aussehen

Die Gemeinde Wiesenbach will auf Initiative mehrerer Mütter den Kinderspielplatz im Bachfeld attraktiver für alle Altersgruppen machen. Er soll zum sozialen Treffpunkt werden.

Von Manuela Rapp

Der Oberwiesenbacher Spielplatz im Bachfeld soll ein attraktiver Treffpunkt für alle werden. Das ist das Ziel einer Initiative von Elisabeth Aleiter, Pamela Edelmann, Ramona Gornig und Maria Förster. Die Mütter haben sich dafür einiges einfallen lassen – und das betrifft nicht nur die Umgestaltung des 2017 entstandenen Platzes. Mit einer Spendensammlung im Ort, die fast 6700 Euro eingebracht hat, gehen die Initiatorinnen tatkräftig ans Werk. Ihr Leitsatz „Von der Gemeinde für die Gemeinde“ könnte nicht besser gewählt sein. Und der positiven Nachrichten noch nicht genug: Der Wiesenbacher Gemeinderat will zusätzlich zu den Spenden 30.000 Euro in den Spielplatz investieren.

