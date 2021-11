Wiesenbacher Fußballer werden während des Spiels bestohlen

Als die Fußballer auf dem Platz standen, drang ein Dieb in die Umkleideräume ein und stahl 430 Euro Bargeld.

Während eines Spiels der SpVgg Wiesenbach verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu der unversperrten Örtlichkeit, in der sich die Spieler zuvor umgezogen hatten. Der Raum befand sich im Obergeschoss des Vereinsheimes in Wiesenbach. Hier durchsuchte der Täter laut Polizei die Kleidung der Spieler und entwendete insgesamt 430 Euro an Bargeld.

Wiesenbacher Fußballer wurden während eines Spiels bestohlen

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. Die Polizei Krumbach möchte nochmals darauf hinweisen, dass Bargeld sowie jegliche Wertsachen immer sicher verwahrt werden sollten. (AZ)