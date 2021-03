17.03.2021

Wiesenbach bekommt vier Kiesgruben

Auch eine Eiche beschäftigt die Gemeinderäte

Bald wird es vier Kiesgruben im Gemeindegebiet von Wiesenbach geben. Dazu stand eine Genehmigung auf der Tagesordnung der Wiesenbacher Gemeinderäte. Aber auch eine Eiche in Oberegg beschäftigte sie.

Auf 15 Jahre wird der Trockenabbau einer Kiesgrube zwischen Unter- und Oberwiesenbach genehmigt. Danach soll das Gelände wieder aufgefüllt werden. Wie Bürgermeister Gilbert Edelmann erklärte, handle es sich dabei um ein privilegiertes Kiesabbaugebiet.

Dem Antrag auf Fällung einer Eiche in Oberegg konnte die Mehrheit der Räte – bei zwei Gegenstimmen – nicht folgen. Der Baum, so die Antragsteller, werde seit zwei Jahren gegen den Eichenprozessionsspinner behandelt. Das Laub werde von den Anwohnern nicht entsorgt. Durch die Brennhaare der Raupen des Schmetterlings gingen Gefahren für die Gesundheit aus. Die Eiche habe bei der Baumkontrolle keine Auffälligkeiten gezeigt, die eine Fällung rechtfertigen würden, erklärten einige Räte und der Bürgermeister. Durch Behandlung, so der Tenor im Gremium, hoffe man, die langfristige Fällung ortstragender Bäume zu verhindern. (man)

