Wiesenbach kommt beim Hochwasserschutz entscheidend voran

Plus Welche Lösung für den Dammbau jetzt mit dem Forstamt gefunden wurde und wie die Abstimmung im Gemeinderat ablief.

Von Anton Geißler

Es bewegt sich etwas in der Angelegenheit Hochwasserschutz in Wiesenbach. Als 2013 der Ort von einem verheerendem Hochwasser verwüstet wurde, war schnell klar, das in den Schutz vor Hochwasser investiert werden muss. Aber bei der Umsetzung des Projekts waren verschiedene Hindernisse zu überwinden. Und da ist die Gemeinde Wiesenbach jetzt einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Nach tagelangem Regen, als der Schwarzbach bereits über die Ufer trat, brach an seinem Oberlauf im Unterroggenburger Forst ein Damm und eine große Flutwelle ergoss sich zusätzlich in einem Schwall in den Ort und setzte Gebäude und Straßen meterhoch unter Wasser. Selbst Menschenleben gerieten in Gefahr.

Anschließende Untersuchungen ergaben, dass der Damm im Forst erneuert werden muss und südwestlich von Oberwiesenbach ein weiterer Damm errichtet werden muss, um in einem Rückhaltebecken die Fluten kontrolliert ablaufen lassen zu können und ein ähnliches Desaster sich nicht wiederholen kann. Einer schnellen Umsetzung standen allerdings eine Reihe von Problemen im Wege, wie aufwendige Untersuchungen, Grundstückserwerb und Einwände von betroffenen Anliegern.

Jetzt wurde mit dem Staatlichem Forstamt Weißenhorn über den Dammbau, der auf staatlichem Grund im Unterroggenburger Forst gebaut werden muss, eine Lösung gefunden und vertraglich abgesichert.

Durch den Einstau, der bis zu zwei Hektar Wasserfläche erreichen kann, werden Auwald ähnliche Strukturen entstehen, die einen Minderertrag beim Holzeinschlag ergeben. Als waldrechtlichen Ausgleich wird die Gemeinde Wiesenbach eine Fläche von 1800 Quadratmeter den Staatsforsten zum Aufforsten überlassen. Nach ausführlicher Diskussion stimmte der Gemeinderat dem Vertrag ohne Gegenstimme zu.

Der Bürgermeister konnte dem Gemeinderat eine weitere Einigung vorlegen

Auch über eine bei Hochwasser problemlose Zufahrt zum Landwirtschaftlichen Betrieb Bisle konnte Bürgermeister Edelmann dem Gemeinderat eine Einigung vorlegen. Das Ingenieurbüro Steinbacher Consult wurde mit der Vermessung und Planung der Zufahrt beauftragt. Nach erfolgter Ausschreibung könnte mit den Bauarbeiten im Frühjahr 2021 begonnen werden.

Schäferwagen:

Bei diesem Tagungspunkt übergab Bürgermeister Edelmann als Betroffener in eigener Sache die Sitzungsleitung an seinen Stellvertreter Stefan Schnitzler. Die Familie Edelmann möchte nach dem Erfolg mit dem Café „Theodors Berg“ als Erweiterung und Ergänzung auf einem angrenzenden Grundstück naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten in Schäferwagen anbieten. Geplant sind zehn zweiachsige Schäferwagen mit je vier Schlafplätzen, Toiletten und Waschgelegenheit. Da das Areal im Außenbereich liegt, ist ein Bauleitplanungsverfahren Voraussetzung für eine Genehmigung. Der Gemeinderat befürwortete das Vorhaben einstimmig.

Bauschuttdeponie:

Seit Jahren ist die Bauschuttdeponie in Oberwiesenbach für neuen Bauschutt geschlossen. An mehreren Stellen werden regelmäßig Wasserproben entnommen und auf schädliche Stoffe untersucht. Bei einigen Stoffen wurde der Grenzwert überschritten und somit die Deponie in die Schadstoffkategorie lll eingeordnet. Eine mögliche Lösung ist die Deponiefläche mit einem Meter Boden abzudecken. Noch einer dreijährigen Beobachtung gilt die Deponie dann als unbedenklich und gilt als abgeschlossen. Das Ingenieurbüro Steinbacher Consult wurde beauftragt die notwendigen Planungsleistungen zu erstellen. Für das alljährliche Scheibenfeuer kann der Platz dann nicht mehr genutzt werden.

