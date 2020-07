vor 20 Min.

Wiesenbach will eigenen Kindergarten bauen

Wiesenbach will einen eigenen Kindergarten bauen. Ein Architekt hat schon geeignete Stadtorte untersucht. Ein geeigneter Ort für einen Kindergarten und eine Kindertagesstätte wäre die Alte Schule in Oberwiesenbach. Sie steht zentral neben der Kirche und hat eine ortsprägende Wirkung.

Plus Ratsgremium zieht in jüngster Sitzung Unterstützung für geplantes Gemeinschaftsprojekt eines Kindergartenneubaus in Deisenhausen zurück.

Von Anton Geißler

Einem Paukenschlag gleich kam das Ergebnis einer erneuten Abstimmung des Gemeinderats Wiesenbach über die Beteiligung am Kindergartenneubau in Deisenhausen. Mit der Mehrheit von sechs Stimmen der anwesenden sieben Gemeinderäte wurde der Beschluss des alten Gemeinderat vom 1. Dezember 2019 über die Beteiligung am Neubau eines Kindergarten und einer Kindertagesstätte in Deisenhausen aufgehoben. Damit ist das Vorhaben der drei Gemeinden Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach gemeinschaftlich am Schulgelände in Deisenhausen einen Kindergartenneubau und einer Kindertagesstätte, an der sich auch Ebershausen beteiligt, zu errichten und dort die Kinder an einem zentralen Ort zu betreuen, gescheitert. Wiesenbach wird sich nicht beteiligen.

Wiesenbacher Dorfgemeinschaft würde gestärkt

Hintergrund sind Überlegungen, in Wiesenbach einen eigenen Kindergarten zu etablieren, wie Bürgermeister Gilbert Edelmann erklärte. Damit könne der soziale und emotionale Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gestärkt und somit der Ort aufgewertete werden. Man könne nicht alle Einrichtungen nach außen vergeben. Auch für junge Familien werde damit der Ort attraktiver, meinte zweiter Bürgermeister Stefan Schnitzler. Bis jetzt hatte Wiesenbach keinen eigenen Kindergarten. Die Kinder waren auf zwei verschiedene Einrichtungen verteilt. Ein Teil der Kinder besuchte den Kindergarten in Neuburg, der andere den in Oberbleichen. Für zwei geeignete Standorte hat der in der Sitzung anwesende Architekt Thomas Miller bereits Entwürfe gefertigt und dem Gemeinderat präsendiert. Für einen eingeschossigen Neubau komme das im Eigentum der Gemeinde befindliche, unbebaute Grundstück in der Scheibenbergstraße 6 in Unterwiesenbach in Frage. Mit einer Größe von 1150 Quadratmetern sei es ausreichend für ein Gebäude mit 321 Quadratmetern Raumfläche und groß genug für zwölf Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze.

Alte Schule in Oberwiesenbach könnte ein Kindergartenstandort sein

Der zweite mögliche Standort ist die alte Schule in Oberwiesenbach. Mit einem Anbau an der Rückseite und an der südlichen Seite könne genau soviel Platz geschaffen werden. Mit 950 Quadratmetern ist das Grundstück nur unwesentlich kleiner. Die baulichen Veränderungen im Gebäude seien nicht sehr aufwendig, so Architekt Miller. Zur Zeit werde die Alte Schule von der Feuerwehr, dem Obst-und Gartenbauverein, dem Gesangverein und dem Schützenverein genutzt. Die Kosten für den Neubau Unterwiesenbach werden auf rund 1,6 Millionen Euro und für die Alte Schule auf 1,7 Millionen Euro geschätzt. An laufenden Mehrkosten pro Jahr für den eigenen Kindergarten werden sich gegenüber dem Projekt Deisenhausen laut Bürgermeister Edelmann im Bereich von 10000 bis 20000 Euro für Wiesenbach bewegen. So könnten etwa jährlich 16 000 Euro für den Bustransport der Kinder eingespart werden. Gesprächsbedarf mit den anderen Gemeinden besteht noch über die Kosten für den Ausstieg aus dem Projekt in Deisenhausen. Hier sind bereits Planungskosten im Bereich von 150000 bis 180000 Euro angefallen.

Lesen Sie dazu auch:

Kinderkrippe Deisenhausen: 600.000 Euro Mehrkosten drohen

Die Planung des Kindergartens in Deisenhausen wird konkreter

VG Krumbach: Lösung für Krippenplätze

Deisenhausen treibt Kindergarten-Bau voran

Wiesenbacher Kinder werden in Deisenhausen betreut

Themen folgen