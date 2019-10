vor 22 Min.

Wilde Verfolgungsjagd endet an einer Hauswand

Ende einer Flucht. Zwei junge Männer versuchten am Samstag vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Die Flucht endete an einer Hauswand.

Zwei Männer versuchen am Samstag, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Beide werden dabei schwer verletzt

Am frühen Samstagmorgen spielten sich zwischen Thannhausen und Burg Szenen wie in einem Actionfilm ab. Gegen 2.30 Uhr wollte eine Streife der Krumbacher Polizei im Bereich des Pflugwirts in Thannhausen ein mit zwei Personen besetztes Auto, einen Chrysler Jeep, kontrollieren.

Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Fahrer des Wagens jedoch unvermittelt, als er das Polizeifahrzeug erblickte, noch bevor das Anhaltesignal am Polizeifahrzeug eingeschaltet werden konnte.

Der Fahrer des Jeeps jagte mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch die Bahnhofstraße und die Edmund-Zimmermann-Straße und flüchtete in südlicher Richtung entlang der Staatsstraße 2025 nach Burg. Während dieser Flucht missachtete der Fahrer fortwährend das zwischenzeitlich eingeschaltete Anhaltesignal.

In der Ortsdurchfahrt von Burg kam der Wagen schließlich beim Abbiegen nach links aufgrund der deutlich überhöhten Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit noch immer hohem Tempo gegen eine Hauswand. Die beiden 17-jährigen Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt.

Die im Streifenwagen nachfolgenden Beamten konnten sie widerstandslos festnehmen. Zunächst wurde bei der Alarmierung zu dem Unfall davon ausgegangen, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Dies bewahrheitete sich aber nicht. Dennoch mussten die beiden aus dem Landkreis Günzburg stammenden 17-Jährigen vom Rettungsdienst aufgrund der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus Krumbach und die Uniklinik Augsburg verbracht werden.

Am Auto entstand durch den Unfall ein Totalschaden in Höhe von rund 12000 Euro. Die Feuerwehren aus Burg und Thannhausen übernahmen die Ausleuchtung und Absperrung der Unfallstelle.

Im Nachhinein stellten die Polizisten fest, dass das von den beiden 17-Jährigen benutzte Auto gestohlen war. Außerdem besaß der Fahrer keinen Führerschein und stand der Polizei zufolge augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. (zg)

