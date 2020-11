vor 16 Min.

Wildunfall, versuchter Opferstockaufbruch, Grabkerzen gestohlen

Ein arbeitsreiches Wochenende für die Polizei im südlichen Landkreis Günzburg. In mehreren Fällen werden Zeugen gesucht

Zusammenstoß mit einem Reh, Pkw gegen einen baum geprallt, hoher Sachschaden: Doch ein 22-jähriger Pkw-Fahrer blieb bei einem Wildunfall zwischen Nachstetten und Burg glücklicherweise unverletzt.

Am Samstag, gegen 19.45 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße von Nachstetten in Richtung Burg. Im dortigen Waldstück touchierte er laut Polizei mit dem Pkw ein über die Fahrbahn wechselndes Reh und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum, sodass sich alle Airbags im Pkw auslösten. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von geschätzt rund 12000 Euro.

Junger Baum ausgerissen: Ein Mitarbeiter des Bauhofes Krumbach stellt am Samstag, gegen 8.30 Uhr fest, dass wohl am Samstag, in der Zeit von 0 Uhr bis 8.30 Uhr ein unbekannter Täter im Krumbacher Stadtgarten einen jungen Baum ausgerissen hat. Der entstandene Sachschaden wird von der Stadt Krumbach auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0.

Hoher Sachschaden bei Unfall in Neuburg

8500 Euro Schaden: Am Samstag, gegen 9.20 Uhr ereignete sich in Neuburg an der Einmündung Krumbacher Straße/Edelstetter Weg ein Verkehrsunfall, bei dem laut Polizei 8500 Euro Sachschaden entstand. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Krumbacher Straße in laut Polizei zu weitem Bogen nach rechts in den Edelstetter Weg ein und stieß dabei mit dem Pkw einer auf dem Edelstetter Weg fahrenden 39-jährigen Frau zusammen. Die 39-Jährige wollte vom Edelstetter Weg in die Krumbacher Straße einfahren und ist, so die Polizei in ihrem Bericht, ihrerseits ebenfalls zu weit links in der Fahrbahnmitte gefahren. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Pkw ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt etwa 8500 Euro.

Versuchter Opferstockaufbruch: In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 18 Uhr, wurde ein Opferstock an der Grotte bei Maria Vesperbild angegangen. Ein unbekannter Täter versuchte, den Opferstock im Bereich der Geldklappe aufzuhebeln, was ihm jedoch laut Polizei nicht gelang, sodass er an das darin befindliche Geld nicht herankam. Der Opferstock wurde dadurch aber derart beschädigt, dass er sich nicht mehr öffnen ließ. Am Opferstock entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0.

Diebstahl auf Friedhof: Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Personen mit Plastiktüten den Krumbacher Ostfriedhof in der Raunauer Straße verließen. Als diese den Zeugen bemerkten, legten sie laut Bericht der Polizei die Taschen ab und verließen das Gelände. Da der Zeuge sofort die Polizei verständigte, konnte eine der von ihm beschriebenen Personen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Der 48-jährige Täter konnte durch den Zeugen zweifelsfrei identifiziert werden. Insgesamt wurden an diversen Gräbern mehrere Grabkerzen, Ziersteine und Grabdekoration entwendet, sowie die Grabbepflanzung herausgerissen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Gegen den Täter wird nun, so die Polizei, wegen Störung der Totenruhe, versuchtem Diebstahl geringwertiger Sachen und Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die eventuell zum zweiten Täter Angaben machen können sowie die Geschädigten der betroffenen Gräber werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden.

„Reger Betrieb“ in Gastwirtschaft:

Am Freitagabend wurde durch eine Streife gegen 21.30 Uhr festgestellt, dass in einer Gastwirtschaft in der Thannhauser Brauerstraße noch, so die Polizei in ihrem Bericht, „reger Betrieb herrschte“. Da dies aufgrund des hohen 7-Tage-Inzidenzwertes gegen die im Landkreis Günzburg geltende Sperrstunde verstößt, wurde gegen die Gastwirtin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Sportuhren gestohlen: Wie der Polizei Krumbach erst am Freitag bekannt wurde, ereignete sich schon am Montag in einem Sportgeschäft in der Krumbacher Babenhauser Straße ein Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden. Zwei bislang unbekannte, männliche, dunkel gekleidete Täter mit Mund-Nasen-Schutz und Mützen betraten gegen 13 Uhr den Verkaufsraum. Einer der Täter öffnete eine öffentlich zugängliche Vitrine und nahm Sportuhren im Wert von über 2000 Euro heraus. Der andere Täter stand, so die Polizei, „Schmiere“ und steckte nach der Tat ebenfalls mehrere Uhren ein. Daraufhin verließen sie das Geschäft unbeobachtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden. Insbesondere hat, wie aus der Videoüberwachung hervorgeht, nahezu zeitgleich mit den Tätern eine weitere, unbeteiligte, Dame das Geschäft betreten. Möglicherweise kann diese nähere Angaben zu den Tätern, einem Fahrzeug oder weiteren Auffälligkeiten machen.

Auffahrunfall: Am Freitag, gegen 10.35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung der Krumbacher Lichtensteinstraße mit der Bahnhofstraße. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin wartete verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich, was eine hinter ihr fahrende 73-jährige Pkw-Fahrerin laut Polizei zu spät bemerkte und ihr auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde keine der Verkehrsteilnehmerinnen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro an den Fahrzeugen.

Pkw zerkratzt: Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, bis Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr, wurde ein Pkw mittels eines Gegenstandes im Bereich der Motorhaube mehrfach zerkratzt. Im Tatzeitraum war der Pkw sowohl in der Buchstraße, als auch in der Krumbacher Anton-Nagenrauft-Straße geparkt. Der Schaden wurde laut Polizeibericht durch den Besitzer erst am Freitagmittag festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden. (zg)

