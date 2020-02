vor 44 Min.

Willkommen im Abstiegskampf, TSV Niederraunau

Die Handballer des TSV Niederraunau verlieren auch gegen Landesliga-Kellerkind Sauerlach. Nach wie vor unbeantwortet ist die Frage nach dem Warum des Niedergangs.

Jetzt ist es passiert: Die Handballer des TSV Niederraunau sind endgültig im Abstiegskampf der Landesliga angekommen. Nach einer schwachen Leistung unterlagen sie dem bisherigen Tabellen-Vorletzten TSV Sauerlach 24:26.

Ob es nun wirklich der Druck ist, der die Fähigkeiten der Raunauer Jungs derzeit begrenzt oder ob es die Mannschaft seit dem Ausfall von Kapitän Michael Thalhofer einfach nicht besser kann, offenbarte sich auch in diesem Heimspiel nicht. Sicher wurden in der Drucksituation einige freie Bälle teilweise am Tor vorbeigeworfen, an das Gebälk des gegnerischen Tores gezimmert oder dem Torhüter der Sauerlacher in die Hände gespielt. Bei einem Gegenstoß, bei dem man nicht einmal bedrängt wird, ist das schon peinlich. Aber auch die Sauerlacher scheiterten mehrfach an Torhüter Maximilian Jekle. Das allein war es nicht. Auch die 26 erhaltenen Tore, zwei davon noch in den Schlusssekunden, sollten bei der ehemaligen Heimstärke der Raunauer nicht ausschlaggebend sein. Es ist einfach die fehlende Durchschlagskraft im Angriffsspiel und die Unfähigkeit, sich auf – tatsächlich teilweise seltsame – Besonderheiten in der Regelauslegung von Schiedsrichtern einstellen zu können. Die Raunauer gerieten ebenso wie die Sauerlacher dauernd in Zeitspielgefahr. Während die Gäste das gut lösten, war es für Raunau das sichere Vorzeichen für einen vergebenen Angriff. Dazu gesellten sich Schrittfehler und Stürmerfouls, die Gemengelage war verantwortlich für die verlorenen Punkte.

Personell sah alles gut aus

Vor dem Spiel hatte alles anders ausgesehen. Die Raunauer agieren mit einem mehr als vollen Spielberichtsbogen, die Gäste traten mit einem Minikader an. Moritz Ametsbichler mit einem richtigen Ausrufezeichen und Philipp Steuck zeigten aber gleich, wie wertvoll sie mit ihren schnellen Beinen für ihr Team sind. Zur Ametsbichler-Show (am Ende hatte er zehn Feld-Tore auf dem Konto) lieferte Johannes Rosenberger den Gegenpol. Bis zum 5:6 hatte er bereits vier Tore erzielt. Beim 7:7 von Oliver Kiebler war erstmals der Ausgleich erreicht. Die Raunauer nahmen jetzt das Heft in die Hand. Schöne Anspiele von Mathias Waldmann zu Lasse Sadlo bestimmten jetzt das Bild. Ein Treffer von Björn Egger bedeutete sogar das 12:9. Wenig clever war, dass der Vorsprung regelrecht verspielt wurde. Der 12:12-Halbzeitstand war die logische Folge.

Danach wogte das Spiel bis zum 19:18 hin und her. Auf Gäste-Seite glänzten weiterhin die Ametsbichler-Brüder, während bei Raunau Waldmann die Lücken zu Torerfolgen nutzte. Dabei überstanden die Raunauer Jungs noch zwei Mal kritische Phasen in Unterzahl.

Vier Gegentore in Folge

In Überzahl kam dann die Wende zuungunsten der Mittelschwaben. Aus einem 19:20 wurde ein 20:24. Pausenlos angefeuert von den vielen Fans, gelang durch Treffer von Konkel und Rosenberger nochmals die Aufholjagd zum 23:24. Das anschließende 24:25 durch Waldmann kam dann aber schon zu spät. Man musste den Gästespieler frei werfen lassen, um vielleicht nochmals in Ballbesitz zu kommen. Der ließ sich aber nicht bitten und traf ins Raunauer Tor und Herz. (walp)

TSV Niederraunau Klaußer, Jekle; Kiebler (2), Rothermel (1), Thalhofer, Schäfer, Konkel (5/2), Sadlo (1), Waldmann (5), Egger (1), Blösch (2), Kornegger (2), Rosenberger (5)