Windkraftanlage tangiert auch Münsterhauser Ortsteile

Das Projekt bei Dinkelscherben befindet sich in der Nachbarschaft von Häuserhof und Reichertsried. Bisher ist Münsterhausen nicht in den Planungsprozess einbezogen worden. Das wird jedoch gefordert

Neben der Begrünung der Trasse der Ortsumfahrung Münsterhausen gab es als weiter zu behandelnde Themen den Bebauungsplan „Wohngebiet Inselweg“ sowie die Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung mit Satzungsbeschluss und die geplanten Windkraftanlagen im Gemeindegebiet des Marktes Dinkelscherben. Beim letzten Punkt sind die Münsterhauser Ortsteile Häuserhof und Reichertsried in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Aufstellungsorten der Windräder betroffen.

Bürgermeister Erwin Haider berichtete in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates über eine Resolution der Marktgemeinde Ziemetshausen, mit der die Verwaltung Kenntnis über den Bau von zehn Windkraftanlagen durch private Investoren bei Ettelried erhalten hat. Die geplanten Anlagen befinden sich in räumlicher Nähe zu den Münsterhauser Ortsteilen Reichertsried und Häuserhof. Eine förmliche Beteiligung der Marktgemeinde Münsterhausen durch den Markt Dinkelscherben sei, wie bei solchen Vorhaben üblich, bisher nicht erfolgt. Der geplante Standort befände sich nicht in einem vom Regionalplan der Region Augsburg ausgewiesenen Gebiet für Vorrang-, Vorbehalts- oder Ausschlussflächen für raumbedeutsame Windkraftanlagen, sodass der Bau aus regionalplanerischen Aspekten grundsätzlich möglich sei, führte Haider weiter aus. Seit Inkrafttreten der bayerischen 10-H-Regelung gelte die Privilegierung nur noch für Windkraftanlagen, die diese Regelung einhalten können. Bei Nichteinhalten der Vorgaben könne die bauplanungsrechtliche Grundlage im Rahmen der Planungshoheit der Kommune über Bauleitplanungen geschaffen und trotzdem gebaut werden. Deshalb sollten auf Empfehlung der Obersten Baubehörde im Innenministerium auch Bürger der planenden wie auch der betroffenen Nachbargemeinden intensiv in den Planungsprozess eingebunden werden. Diesen Informationsaustausch wünscht sich der Markt Münsterhausen und hat in einer Resolution festgehalten, dass der Markt Dinkelscherben im Rahmen seiner Planungshoheit die Marktgemeinde in einen bauleitplanerischen Prozess einbinden möge. Ebenso wird der Investor Juwi AG gebeten, im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung auch die Bürger in Münsterhausen zu berücksichtigen und einzubinden. Haider will so die notwendige Transparenz über das Projekt erreichen.

Schon in der Sitzung im Juli hat der Marktgemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans „Wohngebiet Inselweg“ gebilligt und die Verwaltung beauftrag, in Abstimmung mit dem Architekturbüro Glogger aus Balzhausen die Öffentlichkeit und die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Architekt Gerhard Glogger berichtete jetzt, dass aus der öffentlichen Auslegung die Bewohner des Inselweges ihre Bedenken besonders zur Parksituation und Wendemöglichkeit im Inselweg vorgebracht haben. Ihrer Ansicht nach würden nach Fertigstellung der Neubauten im Baugebiet die auferlegten zwei Stellplätze pro Wohneinheit bei Weitem nicht ausreichen, um ein normales Parken zu ermöglichen. Im Lösungsansatz machten sie mehrere Vorschläge, wie man die Situation verbessern könnte. Aufgrund der Fahrbahnbreite des Inselwegs und der Edelstetter Straße und dem Ausbaustandard dieser beiden Straßen kann der zusätzliche Verkehr bewältigt werden und ein ordnungsgemäßes einseitiges Parken wäre möglich, so die Abwägung der Marktgemeinde. Im Hinblick auf den flächensparenden Umgang mit Grund und Boden und angesichts des Grundsatzes „innen vor außen“ wird die vorliegende Planung aus ortsplanerischer Sicht seitens des Landratsamtes begrüßt, sagte Glogger. Trotzdem bestünden Bedenken gegenüber der Baulandbeschaffung für Flächen, die nicht im Besitz der Gemeinde sind. Die weiteren Ausführungen der Stellungnahmen durch die Aufsichtsbehörde enthielten keine Einwände. Das Gremium folgte schließlich einstimmig dem Beschlussvorschlag zur Satzung für das „Wohngebiet Inselweg“.

Erfreulich entwickelt sich die Bautätigkeit im Mindelmarkt. Fünf Bauanträge waren zu behandeln. So erhielten die Bauvorhaben Neubau einer Gewerbehalle mit drei Einheiten, Kraftfahrzeugwerkstatt, Lackiererei und Lager, sowie ein Bürogebäude an der Burtenbacher Straße; ein Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage und überdachtem Freisitz in der Johann-Pflaum-Straße, eine Nutzungsänderung einer Freifläche mit Lagerung beweglicher Güter und der Anbau eines Lagerraumes (Container) und einer Überdachung am Kfz-Lagerplatz in der Rudolf-Diesel-Straße, der Neubau von drei Fertiggaragen in der Burtenbacher Straße und der Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage Nähe Thannhauser Straße das gemeindliche Einvernehmen.

Bei letzterem Vorhaben war Haider von der Abstimmung ausgeschlossen, die Sitzung übernahm kurz sein Stellvertreter Manfred Alt. (wgl)

