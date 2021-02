09:45 Uhr

Windstoß weht Verkehrszeichen auf Auto in Thannhausen

Ein Windstoß hat in Thannhausen zu hohem Sachschaden an einem Auto geführt.

3000 Euro Blechschaden ist an einem Fahrzeug entstanden durch den starken Wind, der am Freitag wehte. Was genau passiert ist.

Blechschaden in Höhe von 3000 Euro ist entstanden, als ein Schild in Thannhausen am Freitag auf ein Auto geweht wurde. Die Polizei schildert den Vorfall in ihrem jüngsten Bericht so: Gegen 14 Uhr fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Röschstraße in Richtung Süden. Wegen Straßenbauarbeiten sind dort mobile Verkehrsschilder aufgestellt. Gerade als die Fahrerin an einem dieser Schilder vorbeifahren wollte, erfasste eine heftige Windböe das Verkehrszeichen, welches sich dadurch von der Befestigung löste und gegen die Motorhaube des Pkw prallte. (adö)

