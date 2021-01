15:00 Uhr

Winter in Mittelschwaben: Pferde und Schneepferde

Zahlreiche weitere Fotos mit Winterimpressionen. Was mit Schnee alles möglich ist.

Von Peter Bauer

Der Winter, er ist so schön wie lange nicht. Und welch schöne Dinge mit Schnee gemacht werden können – sogar ein Schneepferd – das zeigen unsere Fotos. Unsere Leser haben uns weitere Winterimpressionen zugeschickt. Eine Auswahl veröffentlichen wir gerne auf dieser Seite. Gerade jetzt, in dieser Krisenzeit, genießen viele das Draußensein.

Der eine oder andere ist gar mit Pferd über verschneite Wiesen unterwegs. Und viele Kinder spüren, wie schön es ist, einen klassischen Schneemann zu bauen. Der Wetterbericht hat wärmere Temperaturen vorhergesagt und so wird in den nächsten Tagen der Zauber des Winters wohl etwas in den Hintergrund treten. Aber es ist Januar und so werden wir sehen, was der Winter an „weißer Pracht“ sozusagen noch in Reserve hält.

Zahlreiche Winterbilder unserer Leser finden Sie in unserer Fotogalerie:

37 Bilder Winterzauber in Mittelschwaben - die schönsten Leserbilder Bild: Bilder unserer Leser

