vor 4 Min.

Wir sagen Servus! Stefan Reinbold verabschiedet sich aus unserer Redaktion

Fünf Jahre lang war Stefan Reinbold Redakteur bei den Mittelschwäbischen Nachrichten. Jetzt verabschiedet er sich in die Zentralredaktion.

Von Stefan Reinbold

Liebe Leserinnen und Leser,

vor ziemlich genau fünf Jahren habe ich in Krumbach als Jungredakteur angefangen. Gestern war mein letzter Arbeitstag in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten. Ab kommenden Montag werde ich als Teil eines neuen Regio-Desks den Kollegen in den Lokalredaktionen vom Haupthaus der Augsburger Allgemeinen in Augsburg-Lechhausen aus vereinfacht gesagt dabei helfen, dass sie sich auf ihre eigentliche Arbeit, das Schreiben, konzentrieren können.

Mit dem Weg zur Arbeit sind mir noch einmal viele Erinnerungen an die Themen gekommen, die in meiner Arbeit in Krumbach wichtig waren. Straßen, Hochwasserschutz, Gewerbegebiete, Landwirtschaft und Naturschutz, das Ringeisen-Werk oder die Innenstädte von Thannhausen und Krumbach. Das Leben ist unglaublich vielfältig in dieser Region und jeden Tag aufs Neue spannend.

Verhältnismäßig jung bin ich heute immer noch. In den vergangenen fünf Jahren habe ich aber unglaublich viel gelernt. Dafür bin ich in erster Linie einfach nur dankbar. Vor allem Sie, liebe Leserinnen und Leser, und meine vielen Gesprächspartner haben mir unzählige Einblicke gewährt, wie sie vielen anderen Menschen in dieser Summe sicher nicht möglich sind.

Dankbar bin ich daher auch für die Kritik, die Sie manchmal geübt haben. Lernen kann man ja nur dann, wenn man auf seine Fehler hingewiesen wird. Ich habe immer versucht, fair und menschlich zu sein, alle Seiten mit einzubeziehen. Manchmal gelingt das besser, manchmal schlechter. Bei allen, denen ich mit meiner Berichterstattung oder meinen Kommentaren einmal auf die Füße getreten bin, möchte ich mich hiermit entschuldigen. Für Zuspruch und gelegentliches Lob bedanke ich mich herzlich. Beides zeigt, dass den Menschen in der Region Ihre Zeitung etwas bedeutet. Das spornt uns an. Viele Gesprächspartner und Mitarbeiter sind mir in meiner Krumbacher Zeit regelrecht ans Herz gewachsen. Bei ihnen möchte ich mich besonders für das Vertrauen und die Offenheit bedanken. Mit Ihnen zu sprechen war mir immer eine Freude.

Selbst wenn sich mit dem Stellenwechsel für mich einige Vorteile ergeben, gehe ich deshalb doch mit mindestens einem weinenden Auge aus Krumbach weg. Nicht zuletzt aufgrund familiärer Bindungen ist mir der südliche Landkreis eine Art zweite Heimat geworden und wird es auch bleiben. Hier habe ich als Schüler, Zivildienstleistender und jetzt als Redakteur einen großen Teil meines Lebens verbracht. Hier habe ich als Journalist begonnen, hier hängt ein Stück meines Herzens. Im Vergleich mit anderen Gegenden muss sich die Region nicht verstecken. Die Gastronomie ist ausgezeichnet, hier herrscht noch ein weitgehend intaktes Vereinsleben und die Natur mit ihren Flusstälern und Seen ist herrlich, die Menschen herzlich und sie lieben ihre Heimat und Traditionen. Das hat mir sehr imponiert. Abgesehen davon muss man sich im Landkreis Günzburg mit den gleichen Problemen wie im übrigen Land herumschlagen – nur halt auf einem wesentlich höheren Niveau ... In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen als: Tschüss, machen Sie’s gut und bleiben Sie uns treu!

Themen folgen