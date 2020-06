Wo Krumbach neue Kita-Plätze bereitstellt

Plus Warum die Nutzung des Interimsbaus auf dem Gelände des TSV Niederraunau so wichtig ist und wie die Pläne für die Neugestaltung des Kindergartens St. Gabriel aussehen.

Natürlich mit Abstand, natürlich bei Einhaltung der Hygieneregeln. Aber wer im Niederraunauer Kindergarten die Stimmen der Kinder hört, der spürt auch, dass in den Alltag wenigstens ein Stück weit die Normalität zurückgekehrt ist. Wie in anderen Kindergärten sollen auch in Niederraunau alle Kinder sukzessive zurückkommen – und auch das Projekt Kindergartenneugestaltung befindet sich in Niederraunau offensichtlich auf einem guten Weg. Seit Kurzem wird der Interimsbau auf dem Gelände des TSV Niederraunau genutzt. Die Kinder im Interimsbau: Das schafft die Möglichkeit, dem Kindergarten St. Gabriel in der Ortsmitte eine neue Perspektive zu eröffnen.

Mit der Neugestaltung des Kindergartens St. Gabriel könnte es im Herbst losgehen. Bürgermeister Hubert Fischer und Tobias Handel (im Stadtbauamt für den Bereich Hochbau zuständig) berichteten jetzt, was genau geplant ist.

Beide dankten dem TSV Niederraunau für die gute Kooperation und Zusammenarbeit. Fischer und Handel gehen davon aus, dass der Interimsbau die nächsten zwei Jahre genutzt wird. So lange, bis der neu gestaltete und erweiterte Kindergarten St. Gabriel für die Nutzung bereitsteht. Dies könnte, wenn alles glattgeht, zum Beginn des Kindergartenjahrs 2022/2023 sein. Die Kosten für den Interimsbau betragen rund 550000 Euro.

Wie Hubert Fischer berichtet, sind in diesem Bau derzeit drei Gruppen (rund 25 Kinder pro Gruppe) untergebracht. Platz gibt es im Interimsbau für vier Gruppen. Die vierte Gruppe soll im September dazukommen. Wie bereits mehrfach berichtet, soll das bestehende Gebäude des Kindergartens St. Gabriel durch einen Neubau erweitert werden. Der Stadtrat hatte sich vor einigen Monaten hinsichtlich der Gestaltung der Außenfassade für eine Putzfassade und gegen eine Holzschalung entschieden. Vorgesehen ist ein barrierefreier Anbau an den bestehenden Kindergarten in Richtung Norden.

Platz für eine weitere Kita-Gruppe

Nach Vollendung der Baumaßnahmen wird, so Bürgermeister Fischer, dann Platz für eine weitere, fünfte Kindergartengruppe sein. Unter diesen Gruppen werde es zwei Krippengruppen geben. Insgesamt gebe es dann rund 130 Plätze für Kinder. Darunter würden 30 Krippenplätze sein. Fischer hat wiederholt hervorgehoben, dass es bei dem Niederraunauer Projekt nicht nur um die Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe gehe. Vielmehr gehe es auch darum, den Kindergarten St. Gabriel mit Blick auf aktuelle Anforderungen auf den neuesten Stand zu bringen. Gerechnet wird mit Gesamtkosten in einer Größenordnung von rund 3,5 Millionen Euro.

Zuletzt sei das Gebäude in den 60er-Jahren grundlegend saniert worden, dabei sei auch die Fassade verändert worden. Eine Niederraunauer Initiative hat sich bekanntlich dafür ausgesprochen, den historischen Zwerchgiebel dieses Gebäudes wieder zur Geltung zu bringen und dort auch eine Uhr zu montieren. Tobias Handel kündigte an, dass der Zwerchgiebel mit einer neuen Uhr gemäß dem Vorbild aus alter Zeit gestaltet wird.

Wie kann es der Stadt Krumbach gelingen, eine ausreichende Zahl von Kita-Plätzen zur Verfügung zu stellen? Das war in den vergangenen Monaten ein zentrales kommunalpolitisches Thema in Krumbach. Die Krumbacher Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, dafür sorgte auch der Zuzug etlicher Familien. Zur Jahreswende 2015/16 war bei der Einwohnerzahl die lange als für Krumbach unerreichbar geltende 13000er-Marke „geknackt“ worden. Mittlerweile steuert Krumbach in Sachen Einwohner auf die 14000er-Grenze zu. Hinzu kommt, so Fischer, dass Kinder heute in der Regel einen weit längeren Zeitraum in einer Kita verbringen würden als in früheren Zeiten.

Die Ermittlung der Grundlagen läuft

In Sachen Kita-Plätze sieht Fischer die Stadt aber auf einem guten Weg. Im vergangenen Herbst 2019 war bekanntlich für den evangelischen Kindergarten eine dritte Gruppe mit Platz für bis zu 25 Kinder eingerichtet worden. Thema war zuletzt auch die Einrichtung einer neuen evangelischen Kindertagesstätte. Hier würden sich die Gespräche derzeit in der Grundlagenermittlung befinden, erklärt Tobias Handel.

Wie Bürgermeister Hubert Fischer berichtet, könnte für einen sehr großen Teil, aber nicht für alle Kinder der Wunschplatz in einer Kita bereitgestellt werden oder der Wunschzeitpunkt für einen Kita-Platz realisiert werden. Hier gehe es aber um eine Größenordnung von allenfalls zehn bis 20 Fällen. In Krumbach seien aber etwa 500 Kinder in einer Kita untergebracht. Dies zeige, was die Stadt in diesem Bereich leiste. Und Krumbach werde hier weiter aktiv sein.

