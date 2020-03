Wo im Kreis Günzburg der Biber nagt

Plus Am Krumbächle in Krumbach sind mehrere Biber aktiv. Bisher ging ein Nager in die aufgestellte Lebendfalle. Wie die Situation in der Region aussieht.

Am Krumbächle im Süden Krumbachs wird fleißig an den Bäumen genagt und Astmaterial zu Dämmen verarbeitet. Nicht nur Spaziergängern gefällt es hier auf dem Fußweg am Rand der Stadt, auch der Biber scheint optimale Bedingungen zu finden. Er ist hier jedoch nicht wirklich willkommen.

Das Krumbächle tritt bei Hochwasser an dieser Stelle auch ohne Biber schnell über die Ufer. Und wenn dann noch ein Damm das Wasser aufstaut oder das zum Dammbau verwendete Material sich unter einer Brücke verklemmt, wird die Lage schnell kritisch.

Der Biber am Krumbächle sollte deshalb gefangen und an anderer Stelle wieder ausgesetzt werden. Ein Biber ist mittlerweile auch tatsächlich schon in die Lebendfalle getappt, die am Krumbächle aufgestellt ist, berichtet Daniel Sonntag , der für das Krumbächle zuständige Biberberater des Landkreises. Doch das Nagen hörte nach dem Fang nicht auf. „Den Spuren nach sind mehrere Biber am Werk“, erläutert Sonntag. Ursprünglich war die Untere Naturschutzbehörde nur von einem einzelnen Nager ausgegangen. Bis zum 15. März bleibt nun noch Zeit, die anderen Biber zu fangen. Dann ist die Fangsaison zu Ende und der Einsatz der Lebendfalle erst wieder am 1. September möglich. Auch bei den Bibern gebe es allem Anschein nach eben intelligentere Exemplare, die nicht auf die mit Biber-Leckereien wie Äpfeln und Karotten gefüllte Falle hereinfallen, erläutert Sonntag.

Warum es eine Sondergenehmigung gibt

Was aber, wenn die restlichen Biber bis dahin nicht in die Falle gehen? Dann werden sich die Beschäftigten des städtischen Bauhofs mit den Bauwerken der Tiere beschäftigen müssen, sagt der Biberberater. Das sei so abgesprochen. In diesem Fall gebe es eine Sondergenehmigung und die Bauten dürften von den Bauhof-Mitarbeitern entfernt werden. Auch würden regelmäßig die Bäume auf Nageschäden überprüft, damit keiner auf den Fußweg stürze und dort einen Fußgänger verletze. Allein das Entfernen der Äste vertreibe die Biber jedoch nicht von ihrem Platz am Krumbächle, erläutert Sonntag. „Wir müssen schauen, dass wir gut über den Sommer kommen“, ist Sonntags Einschätzung der Lage am Bach.

Normalerweise ist es verboten, Hand an die Dämme der streng geschützten Tiere zu legen. Im Kreis Augsburg hat ein Landwirt, dessen Wiese überschwemmt wurde, einen Biberdamm entfernt und die Bauten mit einem Bagger eingeebnet. Er wurde Anfang des Jahres zu 5100 Euro Strafe verurteilt. Wie es im Kreis Günzburg aussieht: „Wir haben brave Landwirte“, stellte Sonntag fest. In Konfliktfällen würden die Biberberater eingesetzt. Anzeigen gebe es hier bislang nicht. „Wenn sich ein Grundstück an einem Flusslauf befindet, verstehen wir die für den Eigentümer schwierige Situation, unabhängig davon ob es sich hier um ein Privatgrundstück oder um ein landwirtschaftliches Grundstück handelt“, ergänzt Margit Schuler , Fachbereitsleiterin Naturschutz im Landratsamt.

Bemühen um eine einvernehmliche Lösung

Bei Problemen mit dem Biber, egal ob es sich um Dammbauten oder Schäden an Bäumen handelt, bemühen sich die Biberberater des Landkreises um eine einvernehmliche Lösung, sagt Margit Schuler weiter. Oft helfe das Aufstellen eines Elektrozaunes, gefährdete Bäume könnten mit einer Drahtrolle geschützt werden, wie dies beispielsweise auch am Krumbächle der Fall ist. „Wenn die Dammbautätigkeiten des Bibers in Grabenbereichen zur Vernässung oder Überflutung der angrenzenden Flächen führen, kann vonseiten der Naturschutzbehörde für bestimmte Grabenabschnitte eine befristete Genehmigung zur Biberdammentfernung erteilt werden“, führt Schuler weiter aus. Nutzt auch das nichts, kann im Einzelfall während der Biberfangzeit eine Biberfanggenehmigung erteilt werden.

Wenn Biber nach der Beurteilung durch die Biberberater nicht an einem Standort bleiben können, werden sie üblicherweise mit Lebendfallen gefangen. Die geschützten Tiere werden dann umgesiedelt, was durchaus europaweit geschehen kann. Nur wenn es keine Nachfrage nach dem Tier gibt, werde es getötet und nachhaltig verwertet, erläutert Biberberater Sonntag. Das Fell könne gegerbt werden und Biberfleisch könne man essen. Aber wie gesagt, Biber sind streng geschützt. Und auch am Krumbächle, wo der Biber unerwünscht ist, wird er nicht bejagt. Denn innerhalb einer Ortschaft, wie eben am Krumbächle, dürfe nicht mit der Waffe gejagt werden, informierte Sonntag. Zudem seien die Jäger gerade mit einer anderen Tierart ausreichend beschäftigt: mit Wildschweinen nämlich.

Bestandsaufnahme in den Jahren 2013/14

Im Landkreis Günzburg gab es in Sachen Biber in den Jahren 2013/2014 eine größere Bestandsaufnahme. Damals wurden 620 bis 700 Biber gezählt. Auch derzeit werde von einer ähnlichen Anzahl ausgegangen, sagt Schuler. Besondere Biber-Hotspots gibt es nicht. Der Landkreis Günzburg ist durchzogen von zahlreichen Flüssen und Bächen.

Biber seien hier überall sowohl an größeren, wie auch an kleineren Fließgewässern zu finden, führt sie weiter aus. Grundsätzlich könne es durchaus passieren, dass ein Biber an einem Gewässer im Stadtgebiet auftaucht. Vor allem Siedlungsgebiete, die von Hochwasser bedroht sind, würden dann besonders überwacht – und im Bedarfsfall, wie am Krumbächle, werde der Biber umgesiedelt.

