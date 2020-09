17:30 Uhr

Wo man sich in Krumbach auf Corona testen lassen kann

Plus In Krumbach wird fleißig auf Corona getestet. Wo man sich jetzt auf das Coronavirus testen lassen kann und wer das tun sollte.

Von Angelika Stalla

Testen und nochmal testen. Das ist eine Aufgabe, die das Team der Krumbacher Hausärzte im Zentrum derzeit zu bewältigen hat. Die Gemeinschaftspraxis Drexel, Posch, Sedlmeier in Krumbach ist eine der Praxen, die Corona-Tests durchführen – neben den Testzentren an den beiden Kreiskliniken. „Wir machen das zusätzlich“, erklärt Dr. Max Drexel. „Aber wir stehen auch dahinter“, sagt er und sieht eine gewisse Verpflichtung der Ärzte, dem allgemeinen Gesundheitsschutz zu dienen. Zwischen 30 und 50 Abstriche werden hier täglich gemacht.

Vor allem jetzt, vor dem Beginn der Schulzeit und nach der Reisezeit, seien verstärkte Tests notwendig, sagt Drexel. Seit Mitte August meldet die Gemeinschaftspraxis 15 positive Abstriche – dabei handle es sich fast ausnahmslos um Reiserückkehrer aus verschiedenen Risikogebieten auf dem Balkan. Davor habe es in der Praxis für drei Monate nur negative Testergebnisse gegeben.

In der Realschule in Krumbach wird groß angelegt auf Corona getestet

Eine größer angelegte Testaktion der Praxis fand nun in der Realschule Krumbach statt. 200 Lehrer aus verschiedenen Schulen im Landkreis sind dort während dieser Woche auf das Corona-Virus getestet worden. Die Schulen seien mit dem Wunsch nach einem Test vor Schulbeginn an die Ärzte herangetreten. Da im Vorfeld bereits Listen mit allen Testwilligen vorlagen, sei es auch relativ schnell gegangen, sagt Drexel, der die Tests gemeinsam mit Dr. Reiner Posch, Dr. Thomas Drexel und vier Arzthelferinnen durchführte. Der Abstrich selbst dauere schließlich nicht lange, erläutert er.

Viel getestet wird aber derzeit auch in der Gemeinschaftspraxis selber. Am Nachmittag gibt es eine spezielle Sprechstunde für die Tests. Nach einer Voranmeldung erhalten zunächst jene einen Abstrich, die keinerlei Symptome haben, aber einen Test brauchen oder wollen. Das können Reise-Rückkehrer sein oder Personen, die in die Kurzzeitpflege aufgenommen werden möchten, vor einer ambulanten Operation stehen, von der Corona-App gewarnt wurden oder vom Gesundheitsamt geschickt wurden. Beim Gesundheitsamt melden muss sich, wer in einem Risikogebiet war. In Bayern sind jedoch auch freiwillige Tests möglich. Wie oft man sich testen lassen kann? Darüber gibt es derzeit keine Angaben, sagt Drexel.

Die Ergebnisse des Corona-Tests in Krumbach sind derzeit nach zwei bis drei Tagen da

Danach gibt es in Praxis eine Sprechstunde für all jene, die Symptome aufweisen, die auf Corona deuten. Das werde schon am Telefon von den Helferinnen abgeklärt, erläutert er. Deshalb dauern die Telefongespräche jetzt manchmal etwas länger. Für alle, die zum Test kommen, heißt es dann zunächst klingeln und vor der Tür warten, bis eine Helferin kommt.

Die abgenommenen Tests werden von der Praxis an ein Labor geschickt. Bislang gab es die Ergebnisse bereits nach einem Tag. Derzeit dauert es jedoch aufgrund der Menge der Tests etwas länger, etwa zwei bis drei Tage, bis das Ergebnis da ist. Über positive Ergebnisse und das weitere Vorgehen informiert dann das Gesundheitsamt, zusätzlich aber auch die Praxis. Und wer nur wissen möchte, ob er eine Corona-Infektion vielleicht schon hinter sich hat: Der kann sich auf Antikörper testen lassen. Das geht allerdings auf eigene Kosten.

