08.02.2020

Wohnraum, Umgehung, Wirtschaftslage

Breite Themenpalette bei der Veranstaltung der Freien Wähler in Thannhausen. Bürgermeisterkandidat Schoblocher stellt Ziele vor

Die Freien Wähler Thannhausen veranstalteten zur Kommunalwahl einen politischen Frühschoppen im Hotel-Restaurant Sonnenhof. „Zahlreiche Vereinsvorstände sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung der Freien Wähler gefolgt“, heißt es in der Pressemitteilung. Ortsvorsitzender Peter Schoblocher, Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, stellte seine politischen Ziele für Thannhausen ausführlich vor.

Peter Schoblocher, derzeit auch 2. Bürgermeister, fasste sich dabei sehr kurz, damit die Gäste Zeit für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung hatten. Er betonte jedoch auch, wie wichtig es sei, dass die hervorragend besetzte FW-Liste die Stimmen der Wählerinnen und Wähler bekommt. „Nur mit einer starken Fraktion können die Ideen auch umgesetzt werden.“ Diese Liste wurde im Anschluss vom Fraktionsvorsitzenden Gottfried Braun vorgestellt. Im Zuge dieser persönlichen Vorstellung meinte Stefan Gleich, man müsse das Vereinsleben in Thannhausen etwas aufpeppen und für die Jugend interessant machen.

Manfred Göttner mahnte an, die gute Wirtschaftslage nicht als Ruhekissen zu benutzen. Der gute Mittelstand und die kleineren Unternehmen in Thannhausen, wie etwa Bäckereien, Metzgereien und der Einzelhandel generell, sollten entsprechend unterstützt werden.

Moritz Wahlster-Bode und Josef Brandner sehen schnelles Internet und Digitalisierung für Thannhausen von enormer Wichtigkeit. „Mehr Lebensqualität wäre gegeben, und man denke an die Pendler. Diese könnten eventuell von zu Hause aus im Home Office arbeiten, ohne Stunden auf der Straße zu verbringen.“ Die erste Frage in der Diskussion kam zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum“.

Ein Besucher wollte hier ein Defizit in Thannhausen erkennen. Da es sich um ein Thema aus dem beruflichen Bereich des 2. Bürgermeisters handelte, „konnte diese Annahme gründlich und umfassend widerlegt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Thannhausen sei mit seinem Konzept der Wohnbaugesellschaft auf dem besten Weg, ausreichend bezahlbaren Wohnraum für die kommenden Jahre zur Verfügung zu stellen.

Auch schon in der Vergangenheit seien die Bestandsbauten umfassend modernisiert und durch den Dachausbau rund 40 neue Wohnungen geschaffen, bemerkte der ehemalige 2. Bürgermeister und Aufsichtsrat der Wohnbaugesellschaft, Erich Keller. Private Investoren, die sich im frei finanzierten Wohnungsbau betätigen, seien in Thannhausen willkommen und würden schon jetzt und auch in der Zukunft eine umfassende Unterstützung und Beratung bei ihren Bauvorhaben erhalten.

Warum wurde die Nord-Süd-Umgehung nicht auf dem Hochwasserdamm geplant? Dies wollte ein Besucher wissen. Auch hier konnte der Bürgermeisterkandidat Peter Schoblocher „umfassende Information weitergeben und plausibel erklären“, warum dies nicht möglich sei. Weitere Diskussionsbeiträge der Kandidatinnen und Kandidaten ergänzten die Ausführungen von Peter Schoblocher. Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich Peter Schoblocher bei den Gästen für die rege Diskussion. (zg)

Themen folgen