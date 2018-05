11:00 Uhr

Wohnung gesucht, Bergsommer gefunden

Schon öfter hat Bettina Riedele ein paar Tage in den Bergen verbracht, dabei ist auch dieses Bild entstanden. Zum ersten Mal in ihrem Leben bleibt sie nun den ganzen Sommer über auf der Alpe Bärenschwand.

Bettina Riedele wird die nächsten Monate auf einer Alpe bei Oberstaufen verbringen. Die 28-Jährige verrät, wie es dazu kam und worauf sie sich besonders freut.

Von Melanie Lippl

Sie suchte eine Wohnung bei Mindelheim und fand eine Alpe bei Oberstaufen. Auf der wird Bettina Riedele nun den ganzen Sommer verbringen. Die 28-Jährige freut sich auf die kommenden viereinhalb Monate – auch wenn ihr Aufenthalt sicher alles andere als ein Erholungsurlaub wird.

„Viele kommen aus der Stadt und denken, sie hätten da eine Auszeit“, sagt die junge Frau über das Leben in den Bergen. „Ich weiß, was auf mich zukommt.“ Bettina Riedele hat bereits mehrere Male auf einer Hütte mitgearbeitet, aber immer nur wenige Tage oder Wochen. Dieses Mal dauert ihr Aufenthalt bis Mitte Oktober. In dieser Zeit wird es immer etwas zu tun geben auf der Alpe auf gut 1000 Metern, wo die Unterallgäuerin unter der Woche gemeinsam mit dem Betreiber und dessen Vater leben wird.

Etwa jedes zweite Wochenende geht es nach Hause

Sie ist für die Bewirtung der Gäste zuständig, muss sich um den Haushalt und die Wäsche kümmern, Kochen, Kuchen backen und Brotzeiten zubereiten. Auch die Versorgung der Kleintiere – zehn Hennen, sechs Schweine, zwei Ziegen, Meerschweinchen und Katze – fällt voraussichtlich in ihr Aufgabengebiet. Am Wochenende, wenn noch mehr Besucher auf der Alpe zu erwarten sind, kommt Verstärkung ins Team. Und etwa jedes zweite Wochenende kann die 28-Jährige nach Hause fahren – und sich so auch das eine oder andere Fest im Unterallgäu nicht entgehen lassen, das sie schon immer gern besucht hat.

Bettina Riedele ist auf dem elterlichen Hof in Saulengrain aufgewachsen und hat eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau absolviert. Als ihr Vater krank wurde, schmissen sie und eine ihrer Schwestern gemeinsam den Hof mit 80 Milchkühen und viel Jungvieh. Unterstützung gab es auch von Betriebshelfern, deren Arbeit Bettina Riedele schon immer beeindruckt hat. „Ich will einmal dasselbe werden wie du“, das hat sie schon mit zehn, elf Jahren zu einer Betriebshelferin gesagt, erinnert sich die 28-Jährige.

Später entschließt sich die Familie, die Tiere wegzugeben. „Das war das Schlimmste in meinem Leben“, sagt Bettina Riedele und ihr sonst strahlendes Lächeln verschwindet für einen Augenblick. Obwohl ihr viele davon abraten, verringert sie ihre Arbeitszeit im V-Markt auf 36 Stunden und macht nebenbei zwei Ausbildungen in Land- und Hauswirtschaft – gleichzeitig. „Das war schon Hardcore“, sagt Bettina Riedele und lacht. „Aber es war so toll!“ Die Schule habe sie verändert. Heute lebe sie bewusster, kaufe bewusster ein, koche bewusster. Die Arbeit im Verbrauchermarkt machte ihr viel Spaß, doch Bettina Riedele merkte, dass sie sie nicht bis ans Lebensende machen möchte. Nach der Trennung von ihrem Freund suchte sie eine neue Wohnung – und startet nun womöglich in ein neues Leben. Denn bei der Wohnungssuche kommt ihr die Idee, dass sie diesen Sommer ja auch in den Bergen verbringen könnte. Es ist eigentlich schon viel zu spät für Bewerbungen, aber sie schreibt trotzdem eine E-Mail an den Alpwirtschaftlichen Verein.

Die Gummistiefel müssen mit - und ein Bild mit den Schwestern

Am nächsten Tag erfährt sie, dass sie auf einer Warteliste steht, und kurz darauf, dass auf der Alpe Bärenschwand bei Oberstaufen ein Platz frei wäre. „Da habe ich den Papa gepackt und tags drauf sind wir raus“, sagt sie. Die Leute dort sind sehr nett zu ihr und als sie das Zimmer sieht, in dem sie leben soll, mit dem großen Bett und dem Waschbecken darin, ist sie begeistert. „Ich habe sogar ein eigenes Bad – das ist voll der Luxus“, schwärmt Bettina Riedele. Die Entscheidung für den Bergsommer ist gefallen – und alle freuen sich für die lebensfrohe junge Frau, sagt sie, selbst ihr Chef, der nun künftig auf sie verzichten muss.

Als „alter Hase“ auf der Alpe weiß Bettina Riedele schon ziemlich genau, was sie mitnehmen muss. „Das Erste, was ich einpacke, sind meine Gummistiefel“, sagt die 28-Jährige. Stallklamotten, aber auch das Sonntagsgewand dürfen nicht fehlen – und ein Foto, das sie gemeinsam mit ihren beiden Schwestern zeigt. „Ich glaub, das muss auf jeden Fall mit.“

Sie freut sich sehr auf diesen ganz besonderen Sommer, der vor ihr liegt. „Ruhe, zu mir selber finden, das will ich“, sagt sie, und dabei auch bewusst aufs Handy verzichten. „Und auf was ich mich freue, ist die frische Molke!“ Das Käsen übernimmt auf der Alpe Bärenschwand der Hüttenwirt. Aber Zuschauen und Mithelfen sind dabei sicher nicht verboten – genauso wenig wie beim Holen der Kühe, morgens um halb fünf, wenn noch eine ganz besondere Stimmung in den Bergen herrscht.

